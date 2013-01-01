Gartner：第二季度全球服务器出货量增长2.4%，收入增长2.8%

据Gartner称，2017年第二季度全球服务器收入同比增长2.8%，出货量同比增长2.4%。

据Gartner称，2017年第二季度全球服务器收入同比增长2.8%，出货量同比增长2.4%。

Gartner研究副总裁Jeffrey Hewitt表示：“从全球范围来看，2017年第二季度同比有所增长，各地区的数字有所不同。该季度的增长主要源于两个主要因素，首先是亚太地区，主要是中国，因为数据中心基础设施建设推动下的抢眼表现。其次是在自建/ODM（原始设计制造商）细分领域超大规模数据中心呈现的持续增长。”

Hewitt表示：“x86服务器出货量增长2.5%，收入增长6.9%。RISC/安腾Unix服务器全球有所下滑，出货量同比减少21.4%，厂商收入同比减少24.9%。‘其他’CPU类别（主要是大型机）下，收入下滑了29.5%。”

HPE继续在收入方面领跑全球服务器市场。尽管下滑了9.4%，HPE仍然实现了32亿美元收入，在该季度占有23%的总体市场份额（见表一）。Dell EMC保持第二位置，增长7%，占有19.9%的市场份额。华为在该季度实现了最大幅度的增长，为57.8%。

表一：2017年第二季度服务器厂商收入评估（美元）

来源：Gartner（2017年9月）

在服务器出货量方面，Dell EMC在该季度保持第一的位置，市场份额为17.5%（见表二）。HPE位列第二，市场份额为17.1%。浪潮电子（Inspur Electronics）在出货量方面增长最快达到31.5%，其次是华为26.1%。

表二：2017年第二季度全球服务器厂商出货量（台）

来源：Gartner（2017年9月）