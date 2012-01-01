Rackspace公司收购Datapipe 且一并吸纳29座数据中心

私募股权支持下的Rackspace公司计划利用部分自有资金将管理服务、托管与协同服务厂商Datapipe收入囊中。

至顶网服务器频道 09月13日 新闻消息：私募股权支持下的Rackspace公司计划利用部分自有资金将管理服务、托管与协同服务厂商Datapipe收入囊中。

此笔收购预计将在2017年第四季度完成，双方表示收购目标包括将29座服务器农场纳入Rackspace的数据中心版图，同时将其业务扩展至俄罗斯、巴西、美国西海岸以及中国。

除了贡献自己的租赁机架之外，Datapipe公司还负责转售来自AWS、Azure以及阿里巴巴等厂商的公有云服务。该公司也开发出一套VMware支撑起的托管私有云与平台，专门面向政府客户以及其它服务供应商。

在竞争激烈的云业务市场上保持自身地位对于这两家公司而言皆非常重要--双方都没有足够的规模与各大巨头竞争，所以合并似乎是最具现实意义的出路。因此可以想见，未来市场上会出现更多类似的收购活动。

Datapipe公司由Robb Allen创立于1998年，且自起步以来共筹集到超过3亿美元。快餐连锁巨头麦当劳与制药/消费品牌强生皆是其客户。该公司还于一年之前收购了位于伦敦的管理服务供应商Adapt。

Rackspace公司于2014年确定了收购意向，但此后因讨论而有所耽搁。该公司于2016年8月转为私营性质，由Appollo Global Management公司以43亿美元对其进行企业收购。

双方合并之后的年销售总额约为24亿美元，员工总数则在6700名左右。

尽管与收购相关的具体细节尚未披露，但Rackspace方面表示这是其有史以来进行的规模最大的一笔交易。