华为：全新AI型 G系列服务器将支持“智能云”

据悉，华为公司已在其服务器产品组合中增添了两款配备有GPU加速功能的G系列设备，主要面向AI型工作与视频分析类负载。该产品将被用于构建云硬件平台。

至顶网服务器频道 09月12日 新闻消息： 据悉，华为公司已在其服务器产品组合中增添了两款配备有GPU加速功能的G系列设备，主要面向AI型工作与视频分析类负载。该产品将被用于构建云硬件平台。

该公司的服务器产品组合包括RH系列模块化机架服务器、X系列高密度服务器、E系列刀片服务器以及昆仑系列关键任务服务器等等。

目前FusionServer G系列包含两款机型，分别为G5500与G2500，而二者均将被主要用于构建华为公司的智能云硬件平台--Atlas。

Atlas是一款用于公有云、AI以及高性能计算方案的平台。另外，华为公司声称，与传统的x86架构相比，其资源利用效率提高了50%以上，性能表现更是提高了10倍以上。除此之外，该产品还具备组合能力，能够以不同的资源配置比率配置逻辑服务器，且部署工作可在数秒内完成。

G5500专注于数据中心部署，在其4U机箱内能够容纳8块Tesla P100 GPU加速器，并能够与即将推出的 Tesla V100兼容。华为公司表示其能够"在数毫秒内，轻松地处理数千亿条数据记录"。然而，由于我们并不清楚其处理方式与数据记录类型，所以目前尚无法断言这一表述的确切含义。

华为于全联接2017展会上公布的Atlas服务器，中部靠左区域配备有英伟达卡

左侧绿色标签下可见配备了英伟达产品的Atlas服务器相关细节

G2500在其4U机箱内配有24 x 3.5英寸的驱动器托架，并且该产品是一款智能视频分析服务器，适用于城市安全与智能交通等应用场景。另外，G2500服务器的4U机箱内可容纳16块Tesla P4 GPU。据华为公司表示，该产品适用于256频道高清视频数据流的推理、分析与数据存储需求。

华为公司的IT服务器产品线Qiu Long（邱龙）将G系列称为一套异构计算平台，并表示："华为很高兴能够与英伟达携手，在AI计算领域进行全面、深入的合作。"

2014年，AMD推出了其Berlin Opteron处理器，同时引入了异构服务器的概念。该类处理器的x86 CPU与GPU核心混合并共享内存，这也正是异构统一内存架构的由来。异构统一内存架构具备异构排队功能，从而确保线程能够在CPU与GPU核心上同时独立运行。

华为公司计划利用配备有英伟达Tesla P100与P4产品的服务器基础上推出GPU加速云服务。

左侧为G2500、右侧为G5500

华为公司声称，G系列机器具有创新的硬件架构、异构资源池以及编排功能。这意味着诸如GPU、HDD与SSD等资源可以被汇集在一起，并根据需要进行配置以满足特定服务模式的需求--具体包括算法训练、推理工作负载等等。

华为在本届于上海召开的全联接2017大会的Atlas介绍环节中亦对FPGA有所提及。

华为公司尚未发布其G5500与G2500服务器的速度与馈送类型等相关信息。我们还未掌握有关其CPU、DRAM数量、闪存与磁盘容量或网络端口等任何细节信息。并且，关于此类信息的网页搜索均返回 "无法搜索相关数据"结果……遗憾。

*令人困惑的是，华为公司在2011年曾经发布一台G5500手机。

**英伟达公司在AI智能云层面亦与中国的阿里巴巴保持着合作关系。