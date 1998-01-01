回看VMworld 2017，VMware如何为多云世界布局 

在8月底刚刚落下帷幕的VMworld上，VMware发布了一系列的产品和云服务，这些都是VMware针对多云世界做的一系列布局，表明正式退出公有云服务市场之后，VMware将专心于混合云。

至顶网服务器频道 09月11日 新闻消息（文/邹大斌）： VMware年度的虚拟化和云计算技术盛会VMworld 2017已经落下帷幕，在这次大会上，VMware发布了很多重量级的产品，包括首款安全产品AppDefence以及几种用于管理云的SaaS服务（即VMware Cloud Services），以及新版VMware Integrated OpenStack与VMware vRealize Network Insight以及新款VMware vSAN等（详细内容可以参考之前的文章：http://server.zhiding.cn/server/2017/0829/3097453.shtml）。和以往相比，今年大会并没有在新发布的产品上花太多时间，有些产品在大会的Keynote中几乎没有提及，而有些产品却是被反复提及（比如AppDefence和Cloud Services）。正因为如此，也使得我们比以往能很清楚地感受到VMware的市场重点，表明VMware将专心于混合云。

VMware CEO Pat Gelsinger博士

VMware曾对公有云市场有很大的期待，并为此推出了VMware vCloud Air。VMware vCloud Air最早的名字叫VMware vCloud Hybrid Service，到2014年才更名为VMware vCloud Air，是一个由VMware运营、构建于vSphere基础之上的IaaS云，为客户提供将其数据中心无缝延伸至云的通用平台。VMware后来发现要自己运营数据中心有很多挑战，同时也在一定程度上遇到了来自合作伙伴的压力，特别是VCAN（VCloud Air Networld）。今年4月份把这项业务转售给OVH，重新回到了为客户提供云相关软件上这条最擅长的发展道路上。

软件是VMware所长，成立于1998年的VMware，起家于服务器虚拟化，随着服务器虚拟化和云计算市场的崛起，而迅速跻身为云计算市场的领头羊。在服务器虚拟化一战成名之后，VMware适时地推出了NSX(面向网络虚拟化)和vSAN（面向存储虚拟化），VMware vCloud Suite成为数据中心领域最主流的云平台之一，其vSphere在市场上的占有率超过50%。vSphere、NSX、vSAN成为推动VMware业绩上涨的三驾马车，让VMware在2015年之前连续多年一直以两位数以上的增长领跑IT行业，近3年年平均增长率也保持在9%左右。

VWware Cloud on AWS在去年的VMworld大会发布，今年终于落地可以商用。VMware Cloud on AWS是完全VMware来运营、销售和支持，可以看成是借用了AWS的基础设施资源。它对VMware的意义在于，客户可以把自己的私有云（基于vSphere）无缝地迁移到AWS，并且两边的云可以在一个管理界面统一进行管理，从而实现真正的混合云，这要比目前大多数厂商所谈的混合云解决方案更落地，也实用得多。类似的解决方案目前还有微软的Azure Stack，Azure Stack也被认为是VMware进军混合云世界的一个强有力竞争对手。

其实，VMware在混合云上还有一个产品VMware Cloud Foundation值得一提，VMware Cloud Foundation是一个包含vShpere、vSAN、NSX在内的完整云平台解决方案。在去年的VMWorld上推出，当时VMware还宣布与IBM、谷歌合作，让VMware Cloud Foundation在BlueMix和谷歌云上落地。有了Cloud Foundation，企业也可以获得类似VWware Cloud on AWS的效果。不过，VMware 在Cloud Foundation上的策略有所不同，VMware Cloud Foundation是由合作方来运营和管理的，VMware只是提供支持。

Cloud on AWS和Cloud Foundation是VMworld 2017动手实验室中最受欢迎的内容之一

VMware对多云世界为何这么看重，从VMware CEO Pat Gelsinger博士在今年的VMworld大会演讲时这段话中可以找到部分原因：未来属于多云世界，将不仅有私有云还会有公有云，公有云中不仅有AWS、Azure还会有谷歌，绝大多数企业将同时使用其中的多种云；公有云市场未来还会继续增长，目前公有云上支撑的工作负载只有5%左右，到2020年这个数字可能会增加到20%。我们可以理解为，虽然VMwame没有了vCloud Air，但是通过Cloud Foundation、VWware Cloud on AWS，VMware可以把自己私有云的能力转移到公有云市场，并基于此打造自己独特的混合云管理能力，最重要的事，这是其他厂商都无法复制的能力。

谈到VMware这一转变， Pat Gelsinger博士表示，VMware的愿景帮助企业的数字化转型，用软件定义业务、用基础设施软件等帮助企业在多云和多设备的未来中获胜。“一句话就是，连接任何应用、任何设备、任何云，并确保安全，这是我们为客户所做的事情。”

他说，公司在转型，但在过去的几年中公司的愿景并没有太大的变化。对于多云、多设备的愿景，对混合云、软件定义基础设施等都是其5年前就任VMware CEO时就已经定下的策略。随着时间的推移，这些策略在落地的过程中更加具体化、更加清晰化。

VMware推出的7个云服务也是今年VMworld大会的一大亮点，这是纯SaaS服务，都指向云的管理，特别是多云的管理。每项服务都向了云管理中的一个特定需求，充分反应了VMware对这个行业的理解，特别是其中的安全服务VMware AppDefense也表明VMware创新能力还在继续。

“目前有7项目云服务，明年会翻番。”Pat Gelsinger博士在接受记者采访时透露的，他同时表示，VMware无意进军安全市场。

很自然地，这些服务也引发了一些担心。比如，于此同时，AppDefense就引发了业界对VMware进军安全领域的担心。对此Pat Gelsingert博士回应说，“我们并不想做安全的生意，也不打算与Symantec、Trend、McAfee这样的公司竞争。我们在做的是把安全带入到我们的产品与平台之中，目标是打造安全的基础设施，因此我们把安全加到现有的产品上而不是创造新的安全产品。”。

值得一提的是，从2012年任VMware CEO以来，Pat Gelsinger博士在VMware度过了5年时光。回归这几年在VMware的历程。

他坦诚，VMware的转型型需要时间，在不被理解时CEO必须要承受指责。“在转型的时候，我们制定了一些策略，但这总是需要时间来执行并且验证。对于CEO来说，需要坚持，与外界不停的沟通，因此转型的过程需要很多决心和毅力。随着转型的推进，愿景越来越具象化、具体化，人们开始明白CEO所说的到底是什么意思，但这至少需要3-4年的艰苦工作。”