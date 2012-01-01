中科曙光与腾讯云达成战略合作 共同翻开云计算新篇章

中科曙光及腾讯云在中科曙光总部正式签署战略合作协议，双方将合力深化在智慧城市、城市云、行业云、大数据等领域业务合作，并联合打造“安全可控”和“云管平台”解决方案，充分发挥各方优势，提高竞争力，共同进行市场开拓。

2017年8月22日，中科曙光及腾讯云在中科曙光总部正式签署战略合作协议，双方将合力深化在智慧城市、城市云、行业云、大数据等领域业务合作，并联合打造“安全可控”和“云管平台”解决方案，充分发挥各方优势，提高竞争力，共同进行市场开拓。中科曙光首席运营官叶健、腾讯云副总裁谢岳峰携双方团队共同见证本次战略合作签约。

在工业和信息化部印发的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》中，云计算被比喻为“经济发展新动能的助燃剂”，该计划对未来三年云计算的发展明确提出了原则思路、总体目标和重点任务，标志着我国云计算在经历了爆炸式的初始阶段自由成长期后，即将步入高速、稳步、规范的发展通道。此次，曙光与腾讯云积极响应国家号召，为推进我国云计算发展做出新的尝试。

中科曙光首席运营官叶健表示，曙光在智慧城市及云计算领域拥有丰富的经验，是最早提出“城市云”概念的公司。此次与腾讯云合作，双方公司将围绕智慧城市、行业云等领域，从技术层面、行业合作、城市云的建设运营等方面进行深入的探讨，并着手从重点项目合作开始，逐步推动及深化双方的合作进程，这是对云计算、大数据、安全等领域的进一步深耕，此次合作将成为曙光完成数据中国部署的重要一环。

腾讯云副总裁谢岳峰也就腾讯云与曙光的战略合作提出了期望。他表示，腾讯云开放十余年来，凭借在QQ、微信、QQ空间等业务的互联网服务能力，为企业提供了公有云、混合云、专有云、金融专区等云服务，已经成为全球企业和大众创业者最信赖的云计算平台之一。借此机会，腾讯云希望与曙光强强联合，深入推动行业合作，力争为用户提供更为优质的解决方案，同时在城市云方面发挥各自优势，为用户提供更加智能的应用环境，共同翻开云计算与智能未来的新篇章。

一直以来，曙光都走在互联网、云计算领域探索的前沿。2009年底，曙光在成都建立了国内第一家面向电子政务、公共服务、为社会事业和企业管理提供服务的“城市云计算中心”，在国内首开建设大规模计算中心、变革城市管理模式先河。2015年初，曙光发布“数据中国”战略，计划用五年的时间建成百个“城市云中心”，构建一个覆盖全国各行各业的数据平台。2017年以来，曙光将云服务广泛应用于教育、气象、医疗、能源、互联网及公共事业等多个领域，且已在全国近50个城市建立部署新一代数据中心，成为国内政务云、行业云应用领域当之无愧的佼佼者。

与此同时，作为在全球布局34个数据节点、服务遍布各行各业及政务领域，腾讯云的发展一直备受瞩目。2015年，上线云计算服务市场，让用户能够像在超市选购商品一样按需选购云端的服务；2016年，“云+合作伙伴”计划发布，构建了腾讯云生态圈；2017年，腾讯云与更多合作伙伴签约共同开发网络安全和大数据应用的云上产品。

此次中科曙光与腾讯云战略合作协议的正式签署，标志着双方将在云计算、安全可控及云管平台三方面进行深度的资源交换和技术互补。可预见，本次合作将加速企业在云时代的升级转型，推动云计算产业的蓬勃发展，为我国信息化建设增砖添瓦。