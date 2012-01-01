服务器市场的大事件！浪潮与IBM成立专注于Power的合资企业

这次与IBM成立合资企业，显然会加速Power服务器的市场推广。毕竟在出售x86服务器业务部门后，IBM Power是IBM的仅有硬件业务，其实从业界反应看，Power服务器在市场推进上并不尽如人意。

至顶网服务器频道 09月08日 新闻消息（文/李祥敬）：2017年9月8日，浪潮电子信息产业股份有限公司与国际商业机器（中国）投资有限公司共同披露战略合作，双方将合资成立浪潮商用机器有限公司，研发、生产、销售基于开放的Power技术的服务器，完善服务器的生态系统，建立可持续发展的服务器业务，为用户提供先进的、差异化和多样化的计算平台和解决方案。

根据双方签署的合资公司章程，浪潮占股51%、IBM占股49%。合资公司旨在开发及交付开放的Power服务器产品，为客户带来更多更好的选择。合资公司将融合双方优秀的产品销售和研发队伍，面向关键应用、商业智能分析、互联网新兴应用和机器学习应用等领域重点投入，为客户的多种应用场景提供更加丰富的IT基础架构选择。

合资公司的成立将推动开放的Power技术的应用和生态建设，将充分利用开放的Power体系架构在高可靠、高性能的技术优势，研发更加适应客户应用需求的差异化服务器产品。合资公司将完美融合IBM和浪潮的优势——IBM为数据而设计的Power技术及其开放的合作伙伴网络，浪潮的研发能力、服务行业客户和互联网客户的丰富经验及强大完善的市场体系。

记者速评

不同于此前浪潮与思科成立的合资企业，这次浪潮与IBM成立的合资企业直接指向服务器市场，而且是Power服务器。

其实此前浪潮推出了多款基于IBM Power芯片的产品，这次直接成立合资企业，显然会将加速双方的合作进程，深化双方的合作，这对于Power服务器阵营是利好消息。

当然，对于浪潮来说，在服务器芯片方面是多方合作，既有英特尔处理器，也有AMD处理器，还有ARM芯片，还有GPU和FPGA芯片。

但是这次与IBM成立合资企业，显然会加速Power服务器的市场推广。毕竟在出售x86服务器业务部门后，IBM Power是IBM的仅有硬件业务，其实从业界反应看，Power服务器在市场推进上并不尽如人意。

这次与浪潮合作，凭借浪潮的渠道和产业链以及供应链优势，相信Power服务器会给市场带来不一样的表现。



