科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网服务器频道X86服务器服务器市场的大事件！浪潮与IBM成立专注于Power的合资企业

服务器市场的大事件！浪潮与IBM成立专注于Power的合资企业

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

这次与IBM成立合资企业，显然会加速Power服务器的市场推广。毕竟在出售x86服务器业务部门后，IBM Power是IBM的仅有硬件业务，其实从业界反应看，Power服务器在市场推进上并不尽如人意。

来源：至顶网服务器频道 【原创】 2017年9月8日

关键字：IBM 浪潮

至顶网服务器频道 09月08日 新闻消息（文/李祥敬）：2017年9月8日，浪潮电子信息产业股份有限公司与国际商业机器（中国）投资有限公司共同披露战略合作，双方将合资成立浪潮商用机器有限公司，研发、生产、销售基于开放的Power技术的服务器，完善服务器的生态系统，建立可持续发展的服务器业务，为用户提供先进的、差异化和多样化的计算平台和解决方案。

服务器市场的大事件！浪潮与IBM成立专注于Power的合资企业

根据双方签署的合资公司章程，浪潮占股51%、IBM占股49%。合资公司旨在开发及交付开放的Power服务器产品，为客户带来更多更好的选择。合资公司将融合双方优秀的产品销售和研发队伍，面向关键应用、商业智能分析、互联网新兴应用和机器学习应用等领域重点投入，为客户的多种应用场景提供更加丰富的IT基础架构选择。

合资公司的成立将推动开放的Power技术的应用和生态建设，将充分利用开放的Power体系架构在高可靠、高性能的技术优势，研发更加适应客户应用需求的差异化服务器产品。合资公司将完美融合IBM和浪潮的优势——IBM为数据而设计的Power技术及其开放的合作伙伴网络，浪潮的研发能力、服务行业客户和互联网客户的丰富经验及强大完善的市场体系。

记者速评

不同于此前浪潮与思科成立的合资企业，这次浪潮与IBM成立的合资企业直接指向服务器市场，而且是Power服务器。

其实此前浪潮推出了多款基于IBM Power芯片的产品，这次直接成立合资企业，显然会将加速双方的合作进程，深化双方的合作，这对于Power服务器阵营是利好消息。

当然，对于浪潮来说，在服务器芯片方面是多方合作，既有英特尔处理器，也有AMD处理器，还有ARM芯片，还有GPU和FPGA芯片。

但是这次与IBM成立合资企业，显然会加速Power服务器的市场推广。毕竟在出售x86服务器业务部门后，IBM Power是IBM的仅有硬件业务，其实从业界反应看，Power服务器在市场推进上并不尽如人意。

这次与浪潮合作，凭借浪潮的渠道和产业链以及供应链优势，相信Power服务器会给市场带来不一样的表现。


 

综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl

查看更多 >>

综合评分：8.04 分
云能力：8.5 分
营业额：366.8亿人民币[2011]
云服务：IBM Systems Director VMControl浪潮云存储

查看更多 >>

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题
最新文章

业界热点:

北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号