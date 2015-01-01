用产品践行战略 看新华三如何赋能行业数字化转型

新IT、新动能、新格局是新华三本次发布会的主题，在“应用驱动，云领未来”新IT核心战略下，新华三不断革新，用产品驱动创新，为行业数字化转型提供了源源不断的动力。

至顶网服务器频道 09月08日 新闻消息（文/李祥敬）：数字经济浪潮席卷全球，企业数字化转型成为刚需。面对数字化转型趋势下业务需求的复杂性，企业需要更灵活、更动态、随需应变的IT基础设施。

近日，紫光旗下新华三集团（以下简称新华三）在京举行“新IT 新动能 新格局——新华三下一代计算与存储发布会”，重磅发布服务器与存储全线新品，全面展现了新华三“应用驱动，云领未来”新IT核心战略下的创新成果，给企业数字化转型提供了更多新的动能。

此次新华三发布的下一代计算与存储新品涵盖了工业标准服务器、关键业务计算平台、存储系统几大类，包括H3C UniServer G3服务器、HPE Gen10服务器、HPE Integrity i6关键业务服务器、H3C UniStor X10000海量存储系统、HPE 3PAR全闪存磁盘阵列等30余款产品，充分应对了用户在各个层面的应用需求，也代表着目前业界同类产品的最高水准。

同时，新华三下一代计算与存储新品具备高效、敏捷、安全、持续演进、闪存、海量六大特性，其中工业标准服务器产品可以为用户带来前所未有的性能水平和能效回报、精准的业务洞察力和灵活的业务驱动力，以及永固的信任链和全方位的安全方案；在关键计算平台领域不断实现技术创新和突破，为未来数据驱动企业的数字核心提供源源不断的动力；在存储产品方面提供下一代闪存系统，以及对海量非结构化数据的有效管理，带来更为极致的性能和管理体验，加速新IT演进步伐。

赋能行业数字化转型 新华三“勇担当”

有数据显示，到2020年全球数字化转型相关的增加值将会达到或者超过18万亿美金，同时全球将有46%的企业将促进数字经业务发展作为未来一年内的首要优先级选择，在中国这个数字达到了69%。

虽然大家都意识到了数字化转型的重要性，但是中国企业的数字化转型实际上面临着很多挑战。有超过85%的中国企业处于数字化转型的探索阶段，但是还有超过60%的企业数字化转型的希望受阻于IT设施的不足。

数字化转型的重要不言而喻，而能够对数字化转型发挥强大推动力的企业，则需要具备行业转型需求洞察与实践能力，和数字化技术的前沿洞察与研发能力。

在新华三集团总裁兼CEO于英涛看来，新华三就是这样的企业。新华三长期深入服务中国百行百业的信息化建设，积累了丰富的最佳实践，同时又具备强大的新IT技术创新能力，来加速数字化转型的进程。

于英涛表示，数字化转型的背后需要IT的全面升级，也就是云计算化、大数据化和智能化。而在赋能数字化转型中，IT产品线是新华三的新IT基础设施中不可或缺的组成部分，所以我们也就看到了众多计算与存储新品的发布。

“在新IT趋势下，未来IT基础架构呈现了五大趋势，分别是开放、融合、场景化、定制化和智能。此次新华三下一代计算与存储新品也是按照这样的思考进行设计的。”于英涛说。

应用驱动，云领未来 新华三的新IT战略

在今年的新华三领航者峰会上，新华三公布了“应用驱动，云领未来”的新IT战略。“应用驱动，云领未来”战略就是让应用驱动IT的云化，在广义的新IT环境中，实现技术与应用的双轮驱动，持续引领、推进数字经济走向未来。

新华三集团高级副总裁兼首席技术官尤学军表示，作为目前业内IT产品覆盖最全的厂商，新华三在“应用驱动，云领未来”的新IT战略指引下，也进一步明确了IT产品线的发展目标，就是帮助客户简化混合IT环境下的基础架构服务，通过IT系统提供更为灵活、动态、随需应变的基础架构服务，发挥更大的生产力，成为数字经济发展的核心动能。

尤学军说，数字化经济时代，如果一个企业要想活下去，他需要一定的战略和能力，比如云计算、互联网架构、移动IT、生态等。我们把数字经济分为三个部分：数据采集、数据传送和数据增值。在数据采集阶段，新华三拥有全套的方案，包括IoT、移动IT、边缘计算等；数据传送阶段是网络，涉及物联网、园区网、广域网、5G、LTE等；在数据增值部分，新华三构建云计算中心最基础的构架，并借此承载人工智能、大数据等应用。“新华三已经完成了一个全方位的端到端的布局。”

在技术策略上，新华三秉持了三个原则。首先要把握未来的技术趋势。新华三将销售额的15%用于研发，把握未来的技术方向——融合、软件定义、场景化、AI、生态链开放。

“此次发布的下一代计算与存储产品就是这几大技术趋势的具体落地。”尤学军说。

第二，快速响应客户需求的能力。所谓应用驱动，其实就是来自客户需求。根据客户需求进行产品化，新华三在研发、产品开发中全面引入了敏捷开发的理念和流程。

第三，国际化视野和本地化研发相结合。通过把全球视野和经验与本土自主可控的开发结合起来，实现一个更高的具有竞争力的解决方案，同时能够满足用户各种各样的需求。

“应用驱动，云领未来，这是我们企业的战略。为了实现全面云化，新IT构架通过双轮驱动，一侧来自于客户的应用，一侧来自于技术的应用。新华三一直倡导云计算、大数据、大互联、大安全，而全新发布的下一代计算和存储产品就是非常重要的基石。”尤学军如是说。

高效、敏捷、安全 新华三IT产品线的创新之道

我们看到在此次发布会上，新华三下一代计算与存储新品众多，令人目不暇接。在这些产品背后，新华三通过不断地探索和创新，正致力于打造高效、敏捷、安全的计算新格局。

目前传统IT基础设施在应对新IT应用方面显得“捉襟见肘”，新华三则试图通过产品与技术帮助用户在未来有更好的体验。

新华三副总裁、中国区产品行销部IT产品部总经理陈振宽介绍说，新华三在计算、I/O、能耗等方面进行了诸多创新实践。比如作为Synergy塑合型架构的重要组成部分，HPE Synergy 480 Gen10计算模块可以预知工作负载模型来分配系统资源，实现高弹性和灵活性。

又如新华三通过内存驱动型计算技术架构的变革，可以提供TB级的永久性内存，在性能上带来前所未有的体验，包括数据库Checkpoint速度提升27倍，数据库恢复时间缩短20倍，

“在整个系统层面上，我们可以进一步提供软件定义的敏捷计算。新华三下一代计算与存储新品可以帮助用户构建下一代的基础架构，包括机架和塔式服务器、刀片服务器、高密度服务器、超融合系统、塑合型基础架构、超大规模系统，统一可编程的API、工业标准的Redfish、软件定义的流动资源池、生命周期管理自动化。”陈振宽说。

例如针对关键业务计算平台的HPE Integrity Superdome 2 i6是业界率先采用模块化刀片架构的高端关键业务服务器，采用横向及纵向扩展方式可以将所有级别的关键业务应用整合到一个通用平台上。

全新Superdome 2 i6的交叉矩阵结构兼具灵活性和容错能力，允许企业根据自己的业务种类独立扩展计算模块或I/O模块，构建出计算密集型或I/O密集型关键业务系统。通过端到端的链路重试功能，Superdome 2系统还可以进行自我诊断，自我修复数据传输故障。

Superdome 2服务器包含了100项突破性创新技术大大提升了高端服务器的可用性，扩展性及处理能力，堪称新一代关键业务处理平台的标准典范。

除了计算产品，在存储系统方面，HPE 3PAR StoreServ 20000系列是企业级闪存优化存储，用于对大规模整合要求最为苛刻的工作负载，具有超过380万IOPS、亚毫秒级延迟、超过竞争对手6倍的密度优势，以及可扩展到26PB的可用容量。该系列闪存优化存储产品采用了第5代ASIC芯片进行硬件加速，实现了在线重复数据删除、数据压缩、数据打包、精简技术等数据删减技术，可以在不降低性能的情况下减少75%的空间需求。

H3C UniStor X10000海量存储系统是基于新华三自主研发的全对称分布式文件系统的存储产品。X10000系统提供单一命名空间下海量非结构数据存储，整体系统的性能及容量随节点数增加呈线性增长。X10000系统拥有卓越的性能、超强的扩展能力、高可靠高可用以及易维护等特性。单文件系统可支持最大288个节点的集中部署，单一命名空间可存储超过50PB存储容量。系统面向政府、金融、电信运营商、广电媒资、教育科研、视频监控等广泛的应用领域。

写在最后

新IT、新动能、新格局是新华三本次发布会的主题，在“应用驱动，云领未来”新IT核心战略下，新华三不断革新，用产品驱动创新，为行业数字化转型提供了源源不断的动力。