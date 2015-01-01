 HUAWEI CONNECT，华为与Rancher联合发布基于容器的企业应用平台

HUAWEI CONNECT 2017（华为全联接大会 2017）作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，在上海新国际博览中心隆重举行，有两万多名技术爱好者参与到大会中来。此次大会上，华为携手Rancher Labs联合发布了基于容器的企业应用平台解决方案。

至顶网服务器频道 09月08日 新闻消息：

HUAWEI CONNECT 2017（华为全联接大会 2017）作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于2017年9月5日-7日在上海新国际博览中心隆重举行，有两万多名技术爱好者参与到大会中来。此次大会上，华为携手Rancher Labs联合发布了基于容器的企业应用平台解决方案。

图为联合发布会现场

华为云市场是一个在线商店，提供从应用、运行环境、带宽以及云主机资源的一站式应用产品，用户可以在云市场快速购买到合适的应用产品（包括运行的全套环境），然后立即开始使用应用软件和服务来发布产品和运行自己的业务。

此次战略合作中，Rancher Labs与华为协作完成了这一应用平台的“容器化”和“服务化”工作。众所周知，容器技术凭借其轻量化和快速部署的特性，已被越来越多企业开发者接受与赞誉。应用容器化之后，应用的部署速度可以大大增加，且容器化的应用还极具可移植性及灵活性。

此次华为与Rancher联合发布的基于容器的应用平台解决方案，就是利用容器技术的特点，引入各类企业级应用，改变传统的笨重的、冗长的企业应用交付模式，让用户可以快速找到不同种类的企业应用，提供像电商购物一样的体验，快速使用上各种商业化的应用，来应对更多变和更快速的业务需求，提供最大化的商业价值。

图为华为云生态运营负责人赵洪涛在演讲中介绍华为云合作伙伴生态

同时，因为应用平台的应用为静态的应用模板，虽然用户可以基于已经容器化好的应用模板（比如MySQL NDB、Memcached、MangoDB、Splunk等）启动应用，但是将这些应用用于生产还是需要考虑诸多因素，比如如何对应用进行性能监控，如何进行数据备份，是否需要考虑HA，需要暴露哪个端口，如何和其他应用对接等问题。

为解决上述问题，此次发布的基于容器的应用平台解决方案中，诸如MySQL NDB、Memcached等的应用已被“容器云”、“服务化”，通过以此种方式提供的应用服务，用户不需要考虑备份、HA等配置，可以快速并一键成功部署一个符合生产SLA要求的应用。

通过技术的整合与联合开发，双方希望能够达到1+1>2的效果，实现云计算和容器技术力量的叠加。谈及对此次合作的预期及其对市场、生态可能产生的影响，Rancher Labs联合创始人及CEO梁胜博士表示：“希望此次合作能助力于激发华为在「应用」这个生态领域的容器化能力，应用厂商可以更容易地让应用入驻华为云市场，华为的云计算用户也可以用到更多的容器化应用。”

图为Rancher CEO梁胜在大会的“华为云生态论坛”上发表演讲《海纳百川，有容乃大——华为&Rancher，让软件变灵动》

与Rancher Labs共同研发与发布基于容器的企业应用平台解决方案，是华为在容器市场上深度拓展的重要一步，选择Rancher Labs作为合作伙伴正是看中Rancher在容器领域的技术领先地位与强大的商业支持能力。

十多年来云计算技术永葆青春的关键主要有两点：一是云计算技术自身不断自我发展和革新，从当初的虚拟化时代、传统云计算时代发展到如今新一代的容器云时代，保持了技术本身的领先性。二是，在云计算领域，开放云计算合作伙伴生态的持续发展保证了新技术、新方案的不断加入，为云计算技术的持续发展提供了原始动力。华为与Rancher牵手，正是云计算革新性与开放性的强力证明。