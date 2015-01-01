 华为公有云战略浮出水面 剑指国际巨头

本周关于华为公有云的更多细节公布了，如何与其他的云领域巨头竞争？华为将基于自己的能力以及与合作伙伴一道构建全球云网络。

本周关于华为公有云的更多细节公布了——就像是一个九头蛇，有着很多头的生物。

华为将基于自己的能力以及与合作伙伴一道构建全球云网络。在海外，华为正在与德国电信、奥兰治和西班牙电信等公司合作，他们将向那些使用华为基础设施的本地企业售卖云服务。

这个基础设施（也就是云数据中心）将被华为公有云联盟合作伙伴所拥有、贴牌以及运营，但仍由华为构建的。

实际上，华为正在他们所在的地区提供白牌公有云。华为表示，它希望成为五大公有云提供商，这意味着华为的公有云——包括华为自己的云以及白牌的合作伙伴云——将能够与前四大云提供商相竞争。

华为轮值CEO郭平表示：“云是智能世界的基石。整个社会在数字技术开发的过程中正在经历马太效应。再加上投资的规模效益，全球云计算将开始融合——越来越集中化。未来，我们预测全球将会有五个主要的云。华为将与我们的合作伙伴一起，致力于构建其中之一的云，我们拥有实现这一目标的技术和知识。”

我们的理解是，这五大云是中国的阿里巴巴、Amazon、Google和微软，再加上华为，其他则是一些规模较小的、专有的公有云，其中可能包括IBM和Oracle。

为了避免厂商锁定的质疑，华为提供的混合云解决方案能够集成第三方公有云平台，包括Amazon和微软。

混合云

华为认为，链接和沟通私有云是混合云的思想，这意味着，内部IT和公有云之间将进行数据和服务的转移，本地IT基础设施的配置和操作将会云化。

公有云可用作近线存储和冷存储层，热数据在本地部署的环境中保存和处理。备份、归档、测试和开发数据被发送到公有云也就是成本更低的存储中。

华为坚信云的业务可能性，所以最近将云部门的级别提升，高出公司其他部门。

客户

华为表示，自2017年3月创建云部门以来，用户群增长了238%，发布了40项新的云服务，包括一个数据仓库、高级DDoS保护和内容交付网络。到目前为止，华为已经发布了85项云服务。

有十几家汽车公司（包括大众汽车、梅赛德斯奔驰）、商业机构，飞利浦，中国工商银行以及多个政府服务平台正在使用华为云计算，以及其合作伙伴的服务。

欧洲核研究组织（CERN）一直在华为和德国电信共同开发的公有云上运行自己的工作负载。欧洲核研究组织有数千个华为的高性能计算节点，已经将大型强子对撞机（LHC）的整体维护成本降低了67%，并将在线周期从90天缩短到15天。

企业智能和人工智能应用及服务

华为正在为自己的公有云开发应用，其中就包括企业智能（EI）云服务，也就是人工智能。

华为表示，AI应用基本上是一次性使用的，但是AI需要更加通用化。华为IT产品线总裁郑叶来表示：“AI需要为企业创造更多价值。为了实现这一目标，我们必须整合单点技术，在复杂的企业场景中结合起来运用这些技术。我们将华为云定位为智能世界的推动者，它提供了AI、物联网、计算、和存储能力，为企业提供更多创新的、智能的云服务。”

这项EI服务具备：

基础的平台服务：机器学习、深度学习、图形分析平台，以及AI训练、推理和索引平台

通用AI服务：视觉识别、语音识别和自然语言API

特定场景的解决方案：华为和合作伙伴针对AI、云计算和物联网场景构建的系统

异构计算平台：华为的系统工程、芯片组、硬件和底层软件

华为自己也在使用EI服务，从供应预测到物流，从仓储到清关、过境和签收货物，把EI服务打包成可对每个容器进行3D视图，将容器整体效率提升6%，6%听起来可能不是很多，但是分散到数十万个容器的话，就是非常可观的了。

在仓储方面，EI可帮助设计出更好的放置货物和分类货物的方式，并优化路径以选择货物和储存空间，这将使仓储效率提高10%。

评论

与Amazon和Google不同的是，华为正在自己的云上开发应用平台服务，不仅仅是客户必须整合到数据中心级应用服务中的基本计算、存储和数据库组件产品。Amazon和Google提供相当于裸机的公有云，而华为及其合作伙伴提供的是企业数据中心类型的平台服务。

假设你希望从AWS那里租一辆汽车。你需要租赁的是基本的组件——发动机、变速箱、客舱、燃油、车轮等等——然后你自己把这些组装成一辆汽车。你有很大的灵活性，但是组装和定价是十分令人头疼的问题。

华为及其合作伙伴正在为客户提供类似定制租赁汽车的云产品。华为向堆栈的上层移动，策略与Amazon和Google不同，拥有Office 365的微软则向堆栈更高层移动，但是还没有达到华为及其合作伙伴的高度。

华为的策略是否奏效？如果我们看到企业从Amazon、Google和微软云转向采用来自华为+合作伙伴生态系统的云，那么我们就会知道华为的云联盟是具有吸引力的。未来几年让我们拭目以待。