今日，在HUAWEI CONNECT 2017上，华为发布了新一代智能云硬件平台Atlas。该平台面向公有云、AI（人工智能）、HPC（高性能计算）等场景，旨在通过异构资源池、智能编排等关键技术，提升硬件资源利用率并灵活适配业务需求

在HUAWEI CONNECT 2017上，华为发布了新一代智能云硬件平台Atlas。该平台面向公有云、AI（人工智能）、HPC（高性能计算）等场景，旨在通过异构资源池、智能编排等关键技术，提升硬件资源利用率并灵活适配业务需求，通过引领基础设施资源池变革方向，践行华为“无边界计算”战略。

从平安城市到智能制造、自动驾驶，随着AI研究与应用的兴起，AI和云计算技术的进步将影响人类生活的方方面面，应用将无处不在。智能化的基础是对全联接世界产生的海量数据进行实时处理的能力，比如一个安装有10万台摄像头的城市一年可产生1千亿条车牌记录和1万亿条人脸识别记录，对这种规模数据的处理、查询与分析将对传统的计算系统带来巨大的挑战。

华为发布新一代智能云硬件平台Atlas

本次发布的新一代智能云硬件平台Atlas，正是为了解决AI时代的数据处理挑战，主要面向公有云、AI、HPC等场景。该平台基于FusionServer G系列异构服务器，通过异构资源池、智能编排等关键技术，将GPU、HDD、SSD等资源池化，根据业务模型按需提供硬件资源，可提升50%以上的资源利用率，性能相比传统x86架构提升10倍以上，并大幅减少硬件机型。此外，Atlas还可以生成不同资源配比关系的逻辑服务器，秒级部署，灵活应对业务变化，大幅减短业务部署周期。

华为IT服务器产品线总裁邱隆表示：“随着人工智能时代的到来，传统的硬件已经不能满足AI和云技术的需求。华为Atlas作为新一代智能云硬件平台，通过异构资源池、智能编排等关键技术，大幅提升了资源利用率和性能，是“无边界计算”战略的践行成果。华为服务器将秉承‘持续创新 让计算变简单’的理念，聚焦客户需求，提供稳定可靠、性能卓越的服务器产品，帮助客户应对人工智能和云时代的转型。”

华为“无边界计算”战略旨在打破传统的以CPU、服务器、数据中心为单元的计算边界，通过创新芯片、异构计算、边缘计算实现通往全联接世界的计算创新之路。本次大会上，华为还发布了多款基于Atlas硬件平台的全新公有云服务，包括GPU云服务和FPGA云服务等，从而让客户更方便地获取异构计算服务，让AI“跑在云上”。

华为服务器及全线IT产品已跻身全球主流IT厂商之列，通过性能卓越、简单高效的IT基础设施助力企业数字化转型。截止目前，世界500强中已有197家，前100强中有45家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。

HUAWEI CONNECT2017作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于2017年9月5日~7日在上海新国际博览中心举行。本届大会以“Grow with the Cloud”为主题，旨在搭建开放合作的全球共享平台，与客户伙伴一起共同探讨如何通过数字化实现新增长。