差异化与反攻阶段 从易思捷的三个发展阶段看服务器虚拟化创新之路

得益于对虚拟化市场的长期耕耘，易思捷CEO杨炳富对于服务器虚拟化市场有着深刻的认识，近日笔者有幸采访到杨炳富，就服务器虚拟化技术和市场进行了深入的交流。

至顶网服务器频道 09月07日 新闻消息（文/李祥敬）：伴随着互联网的发展和云计算技术的发展，虚拟化技术也进入到一个全新的发展阶段，特别是服务器虚拟化技术让企业IT基础架构“脱胎换骨”，从而让企业的信息化之路进入“康庄大道”。

借助虚拟化技术，我们将服务器物理资源抽象成逻辑资源，让CPU、内存、磁盘、I/O等硬件变成可以动态管理的“资源池”，从而提高资源的利用率，简化系统管理，让IT对业务的变化更具适应力。

伴随着国家自主安全可控的趋势，虚拟化作为信息化底层最重要的技术支撑，开始被关注和重视，基于X86架构的国产虚拟化技术得到很大发展，目前呈现百花齐放的局面，国内以北京易思捷信息技术有限公司（以下简称易思捷）为代表的国产创新公司也趁势开始了新一轮的发力。

易思捷CEO杨炳富

得益于对虚拟化市场的长期耕耘，易思捷CEO杨炳富对于服务器虚拟化市场有着深刻的认识，近日笔者有幸采访到杨炳富，就服务器虚拟化技术和市场进行了深入的交流。

三大阶段 易思捷在虚拟化市场的“不忘初心”

众所周知，目前的虚拟化市场特别是服务器虚拟化基本上被国外厂商所垄断，虽然有开源虚拟化技术，但是其在企业级市场的表现仍然不够“抢眼”。

易思捷长期专注于虚拟化和云计算，目前已形成一套成熟稳定的产品体系，包括服务器虚拟化、桌面虚拟化、混合云计算平台以及相关解决方案，实现从虚拟化层到混合云层的覆盖。

虽说目前易思捷在虚拟化和云计算的布局已经非常全面，但是在公司成立之初，整个中国的虚拟化市场还是被国外厂商所垄断，国产虚拟化技术还处于空白。为了打造中国人自己的虚拟化技术，易思捷在2009年成立。

杨炳富表示，从2009年到目前，公司的发展基本上经历了三个主要阶段。从这三个阶段，我们能够看到中国服务器虚拟化市场的发展脉络。

第一个阶段是是2008年到2012年，这一个阶段易思捷主要是让产品就绪。杨炳富介绍说，这一阶段应该是源起阶段。在当时的虚拟化市场，除了国外的VMware，国产虚拟化软件方面存在很大空白。

在经过认真的调研和思考后，杨炳富决定成立一家专注于虚拟化技术的公司，那就是易思捷。我们知道创业维艰，在公司成立初期，为了打造过硬的产品和技术，杨炳富带领团队克服了资金短缺、团队人员流失等重重苦难。

“在这段时间，易思捷与互联网厂商积极合作，极大拓展了产品的应用场景和功能特性。”杨炳富说，“比如易思捷与百度、搜狐等互联网厂商在服务器虚拟化应用上的联合开发，极大地加速了易思捷的产品化进程。”

到2012年，易思捷的产品已经可以实现包括高稳定可用、数据备份、迁移、系统漂移等多项商用虚拟化产品功能，从而为公司的发展进入下一阶段打下了坚实的基础。

第二个阶段是2012年到2014年，易思捷打造典型标杆案例。在经过前期的产品打造后，这一阶段易思捷重点打造落地案例，进入政企市场。

2012年，易思捷与Intel联合三方签约北京祥云中金云后台、杭州华数云；2013年，清华大学全面采用易思捷、建设银行总行采用易思捷开发咨询服务。在杨炳富看来，通过典型行业客户案例的打造，易思捷的市场和客户认可度获得极大提升。

在客户开拓方面，对于易思捷来说并不是一帆风顺的。比如在清华大学这个客户上面，易思捷进行了大量的工作。在现场产品验证中，易思捷虚拟化产品以其高质量的稳定运行、易用性强等诸多优势赢得了清华大学的认可，最终成功签约。随后易思捷完成了包括国家工商总局、广发银行、南方电网等诸多项目。

杨炳富介绍说，客户对于易思捷的认可度非常高。比如杭州华数使用易思捷的产品实现了高达6000台虚拟机的连续五年稳定运行，帮助其成功在宣传报道、安全播出、网络维护、互动电视业务等方面为2016年9月初在杭州召开的G20峰会提供服务和云平台保障。

在获得市场和客户认可后，易思捷开始了渠道拓展，在2014年，易思捷先后与神州数码、东华软件、太极等建立了战略合作伙伴关系，从而更好地拓展行业客户。

第三个阶段是2015年到现在，从服务器虚拟化到云计算。杨炳富说，从2015年开始，公司的发展进入到一个快速发展阶段，积极与众多服务器厂商展开合作。在这个阶段，易思捷在保持虚拟化市场的优势的同时，也在积极拓展更多业务，比如桌面虚拟化、云计算等。

为了打造差异化的竞争力，易思捷以客户为中心，满足客户业务需求，持续创新产品和技术。比如易思捷的战略级产品——虚拟化平台UniSphere 5.0基于KVM开源的虚拟化平台开发，并且对此进行高达200多项的优化，性能大幅提高，可靠性与经济性兼备。

UniSphere 5.0版除了拥有整合老旧业务、服务器资源高利用、业务稳定连续、灾难快速恢复和可构建敏捷开发测试环境五大优势以外，也极大提升了视觉体验、功能布局，与之前版本比更加简单易用、更能贴近用户，能更紧密的与用户业务系统实现功能联动，可通过一个统一的管理平台实现资源的集中管理和调度。

UniSphere组件包括运行在物理硬件之上的虚拟化内核UniServer，可消除上层虚拟机对硬件和驱动的依赖，提高兼容性；以及UniCenter，可对数据中心内的计算、网络和存储等硬件资源的软件虚拟化管理，向上层应用提供自动化服务，提高了运维人员对虚拟环境的控制。

在注重产品功能的打造的同时，易思捷也通过贴心的服务弥补功能的不足，杨炳富表示，如果说VMware是“白富美”，那么易思捷就是“田螺姑娘”。 UniSphere 5.0已拥有VMware服务器虚拟化产品92%的功能，基本具备了与VMware这样国际大公司正面竞争的能力，可以说是国产服务器虚拟化领域的一个经典范本。

同时，UniSphere 5.0拥有的异构虚拟化管理、超级V2V，虚拟机自动捕获、超级HA等几大功能，是VMware公司所不具备的。

综上所述，易思捷在公司发展上走了一条与众不同的道路。当市场上大多数虚拟化产品在“复制”国外厂商或者直接对开源产品进行“拿来主义”的时候，易思捷在自主创新方面走出了自己的差异化之路。

未来可期 易思捷“永不止步”

有市场调研机构数据显示，2017年中国服务器虚拟化市场份额为26.1亿元，预计到2018年达到31.2亿。所以，服务器虚拟化市场的前景还是非常广阔的。

“随着服务器虚拟化技术的成熟，对于国产虚拟化厂商而言，整个市场已经进入到差异化竞争与反追阶段。因为国外厂商慢慢把业务焦点从纵向发展服务器虚拟化市场，转到横向扩展数据中心市场。”杨炳富说。

伴随着国产化进程的加速，服务器虚拟化市场的机会仍然很大。在成本、安全性和本土化方面，国产虚拟化软件能更好满足国内企业需求。

“借助差异化的竞争策略，易思捷的目标是国产品牌前三，2018年占据市场份额的15% ，成为创业品牌的第一。” 杨炳富对于公司未来的市场目标做出了如此的描述。

得益于在市场的表现，易思捷继2014年获得了近10位行业内企业高管数千万级的天使投资后，2016年年底又获得由天津泰达、北京炎黄共同参与的3250万元股权融资。现在易思捷拥有两个研发中心，全国设五个分支机构。

这些成绩的获得，应该说离不开易思捷对于产品的差异化打造和深刻的市场洞察。杨炳富表示，现在，市场需求旺盛，易思捷产品也无须置疑，怎样能够让企业保证可持续发展，由创始人驱动升级为团队驱动，是易思捷一直思考的问题。

“易思捷一直在关注未来趋势，思考市场，借助过硬的产品和技术，打造有凝聚力的、有价值的团队，努力做一个脚踏实地的‘实践者’。”杨炳富最后说。