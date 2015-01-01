一大战略三大特色 且看新华三集团的IT创新之道

新华三集团副总裁、中国区IT产品部总经理陈振宽告诉至顶网记者，新华三以“应用驱动，云领未来”为技术理念，帮助客户简化新IT环境下的基础架构服务，通过敏捷、安全、高效等技术特性，让IT系统发挥更大的生产力，成为推动企业数字化转型的强大动能。

至顶网服务器频道 09月05日 新闻消息（文/李祥敬）： 数字化转型成为当今企业的时代主题，而成功数字化转型的实现离不开坚实的IT基础架构支撑。通过IT系统提供更为灵活、动态、随需应变的基础架构服务，成为企业数字化转型之路上的致胜关键。

在此背景下，作为新IT解决方案领导者，新华三集团在北京钓鱼台国宾馆举办了“新IT 新动能 新格局 新华三下一代计算与存储发布会”。在本次大会上，新华三下一代服务器存储全线新品亮相，“应用驱动，云领未来”战略下的创新成果得以集中展现。

新华三集团副总裁、中国区IT产品部总经理陈振宽

新华三集团副总裁、中国区IT产品部总经理陈振宽告诉至顶网记者，新华三以“应用驱动，云领未来”为技术理念，帮助客户简化新IT环境下的基础架构服务，通过敏捷、安全、高效等技术特性，让IT系统发挥更大的生产力，成为推动企业数字化转型的强大动能。

“2017年是一个新华三集团新产品发布的大年，目前我们进行了很多的研发投入，希望借这次发布会的机会，能够把我们在过去所投入的成果以及把国外领先的技术集中在一起展示给大家，展示给我们的用户和合作伙伴，助推产业升级和新经济。”陈振宽说。

“应用驱动 云领未来”战略下的IT创新

在2017年，新华三集团提出了全新的IT战略：“应用驱动、云领未来”。重点在于让应用驱动IT的云化，在广义的新IT环境中，实现技术与应用的双轮驱动，持续引领、推进数字经济走向未来。围绕着“应用驱动，云领未来”这一战略，新华三通过云平台、大数据、大互联和大安全四个方面的技术能力进行支撑，并分别规划了明确的创新“路径”。

陈振宽介绍说，IT产品线也在积极创新，支撑整个公司的战略。对企业业务而言，新的IT产品和解决方案将释放IT基础架构最大动能，提升企业IT生产力。“我们的任何产品从设计、研发、生产制造以及咨询销售，各个环节不止是针对产品本身，而是针对产品的解决方案，能够满足企业进行数字化转型的应用要求，这也是为什么我们在今年提出‘应用驱动、云领未来’的战略。”

也就是说，在数字化转型过程中，客户更关注的是是否具备实现数字化转型的应用能力，新华三作为他们背后的解决方案提供者，能够在大数据、云计算、大安全、大互联解决方案中，提供一个高效、敏捷、安全的IT基础设施来满足用户在数字化转型上面的要求。

在英特尔发布了全新的至强可扩展处理器家族后，新华三也发布了基于此的新一代G3系列机架式服务器R4700、R4900等，与HPE Gen10系列服务器等产品一同拓展中国市场。而在存储方面，新华三也推出了自主研发的UniStor X10000海量存储系统，填补了HPE存储在中国NAS市场所需。这些新产品的推出，充分显示了新华三在整个IT基础设施领域所具备的独有的强大竞争力。

“在高速发展的IT环境下，用户对于IT基础架构的需求会更高，不仅要支持传统数据中心应用，同时要能够满足新应用场景的需求。我们在用户需求的牵引下，专注于在基础架构层面的计算、存储以及关键业务等各个方面的产品与解决方案的布局。”陈振宽说。

陈振宽表示，用户的需求决定了我们给客户提供什么样的解决方案。例如用户关注是否能够有下一代的计算产品，同时满足他们业务变化对于高效、敏捷、安全的要求；对于关键业务，他们也需要有持续的能够保障业务稳定可靠运行的解决方案。“基于用户的这些需求，我们不断打造、完善产品和解决方案，形成了我们基于IT产品的产品策略。”

正是基于这样的策略，新华三的IT产品线涵盖大数据、云计算、大安全、大互联，作为基础设施平台，满足用户在新兴领域比如移动互联、IoT以及人工智能等业务需求。

在IT产品线上，新华三在三个不同的方向来组成多种解决方案去满足“应用驱动 云领未来”战略的要求，分别是系统定义、软件定义、原生软件定义。具体来说，系统定义就是针对人工智能、机器学习、深度学习等等在硬件架构上进行创新，满足应用需求；软件定义就是要求IT基础设施在软件驱动下满足不同应用场景的需求；原生软件定义通过把软件定义的部分直接内置在基础架构中，面向不同的应用要求，组合出适应客户应用场景的解决方案。例如在客户需要更大的计算能力的时候，他就能够组合出一个计算型的产品。当客户需要更大的存储能力的时候，他可以组合出一个存储型产品。

“原生软件定义或者软件定义Plus最典型的产品就是Synergy塑合型基础架构和类似于UIS的超融合基础架构，他们可以通过自身所提供的软件定义解决方案，可以根据用户的不同负载，不同的应用场景，自身就可以打造出满足客户需求的应用驱动的解决方案。”陈振宽说。

新华三IT产品的三大特色——敏捷 安全 品质

在新品发布会上，陈振宽表示，新华三集团一方面是HPE品牌的服务器存储和技术服务在中国的独家提供商，同时我们也拥有H3C品牌的一系列的服务器、存储、网络安全和超融合系统等等产品。所以，这次新品发布会涵盖了我们所有的全线产品。从计算，也就是服务器，到存储以及关键业务产品。同时也包含了HPE品牌和H3C品牌。

我们注意到此次发布会的主题是下一代计算和存储，那么何为下一代计算和存储呢？陈振宽解释说，新IT环境下，用户对于计算和存储的需求更高。用户需要一个增强的计算、高效的计算能力。弹性、敏捷是在下一代计算里面非常重要的一个特征。“对于客户的业务，我们需要能够提供瞬时上线、弹性扩展，同时能够自动地感知业务的变化，为业务提供一个敏捷的基础架构。”

另外，下一代计算和存储的一个重要特性就是安全。现在网络威胁越来越严重，安全对于用户来说也逐渐成为他们在公司治理方面一个非常重要的课题，所以如何给客户提供一个全方位的信任链、一个完整的端到端的安全解决方案，成为IT厂商重要的挑战。

在服务器市场，新华三作为HPE服务器和存储产品在中国的独家提供商，已经成为了中国市场中首屈一指的具备计算、存储和网络综合解决方案能力的厂商之一。但是，新华三并没有仅仅依靠HPE，而是遵循以国际合作加速自主创新的策略，投入了经验丰富的研发团队专注于新产品的开发，并借助国际水准的部件选材和合格供应商名录，以及国际标准的制造和质量控制体系，来保证产品的质量和水准。

也就是HPE品牌和H3C品牌的双品牌战略，陈振宽说，一方面我们会把国际领先的技术持续引进中国，带给中国所有的用户。同时，我们会通过自身的研发实力，根据中国用户的要求去打造H3C品牌。

特别是在自主品牌方面，陈振宽表示，在新华三集团成立之前，我们已经拥有国际水平的服务器、存储的研发团队，以及开发、设计、制造的完整产业链，对于品质的要求，对于材料的选择，对于制造的工艺，对于测试的流程，研发的流程等各个方面都具备国际视野和创新能力。

H3C品牌自研产品的所有设备里的软件开发都是在中国完成的，所有的开发人员也都是中国的工程师来实现的，IP（知识产权）的注册也全部是在中国，同时H3C产品除了自主可控之外，同时有很多在设计规划方面是更加贴近中国用户的要求。比如在整机柜产品方面，H3C品牌基于天蝎标准，同时新华三集团也是ODCC的黄金会员。

“新华三集团的员工中有50%是研发人员，我们非常重视研发方面的投入，本次举行的新品发布会又一次证明了新华三在研发方面的深厚积累和创新实力。”陈振宽如是说。

“经过过去一段时间的整合，新华三在合作伙伴方面的策略以及产品能力、服务能力、研发能力方面已经蓄势待发，展望未来，我们看到一个非常好的成长前景。作为新IT解决方案的提供者，未来在中国市场，，我们会成为非常重要的很有分量的一个厂商。”陈振宽最后说。