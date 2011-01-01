双向打通Windows和macOS Parallels Desktop 13 for Mac在创新路上又前进了一步

近日，Parallels Desktop 13 for Mac正式发布。在每一个大版本的更新中，Parallels都会融入很多创新之举。

至顶网服务器频道 09月05日 新闻消息（文/李祥敬）：虽然macOS的生产力特质并不输于Windows，但是我们的日常工作中，Windows仍是不可或缺的工作平台。

作为macOS平台上的虚拟化软件，Parallels Desktop for Mac一直是广大苹果系统用户的重要选择产品。

近日，Parallels Desktop 13 for Mac正式发布。在每一个大版本的更新中，Parallels都会融入很多创新之举。

在本次的版本更新中，Parallels Desktop 13 for Mac实现了macOS与Window两个系统功能的双向打通，即允许MacBook Pro用户将Windows应用程序轻松添加到Touch Bar，并在Windows应用程序中使用Touch Bar。它也是首个把即将推出的Windows 10 People Bar功能引入Mac的解决方案，同时将此功能与Mac Dock和Spotlight进行集成。此外，新版本的性能提升高达100%，帮助用户完成特定任务。

完美融合与双向打通 Parallels Desktop 13 for Mac都有哪些亮点

Parallels亚太区总经理Kevin Greely

在Parallels亚太区总经理Kevin Greely看来，在过去11年里，Parallels把很多颇具创新性又极简的应用体验带到了用户手中，Parallels Desktop 13 for Mac延续了这个传统。

比如在易用性上，只需单击一下鼠标，Parallels安装助手将会自动安装Windows 10到虚拟机，即使是在日后再行购买虚拟机也不会丢失数据或已安装的应用程序，这将让使用Parallels Desktop 13 for Mac变得更加简单。

用户还可以从Microsoft购买并自动安装Windows 10，添加现有Windows副本，并将PC轻松迁移到Mac。

“用户可以选择设置成就像是在使用Windows PC一样（全屏模式），也可以选择隐藏Windows（融合模式）；同时还能从 Mac Dock、Launchpad或Windows‘开始’菜单启动Windows应用程序，根据自己的喜好定制体验。”Kevin说。

其实，Parallels Desktop 13 for Mac最大的创新是把Touch Bar带到Windows界面，同时把Windows的创新之处带到Mac中。

“在用户使用Windows‘开始’菜单或桌面时，Parallels Desktop 13 for Mac允许在Touch Bar中固定任务栏元素，同时默认显示Cortana、任务视图和设置。如果默认的一组功能键不够用，Parallels Desktop还支持数千个Windows 应用程序自定义常用的Touch Bar操作。”Kevin说。

Parallels Desktop 13 for Mac不仅增强了现有的Mac功能，还可以引入了Windows的一些功能。比如Parallels Desktop 13 for Mac集成了即将推出的 Windows 10 People Bar功能，允许用户将联系人固定到任务栏，并使用了更大的头像以便于浏览。

Parallels Desktop 13 for Mac还支持画中画（PiP）视图。此功能可用于创建其他活动虚拟机的窗口，并保持在屏幕前端，始终显示窗口，即使有Mac应用程序处于全屏模式。

现在，在一个屏幕上同时显示和使用多个操作系统及其应用程序，也可以在观看视频的同时轻松切换macOS Spaces与应用程序。

PiP视图与常用的Parallels Desktop自定义设置相关联，如融合模式（在Mac上使用Windows应用程序时隐藏Windows）、全屏模式和窗口模式（在macOS上Windows处于单独的窗口中）。

除了这些优化用户体验的功能设置，Parallels Desktop 13 for Mac商业版针对企业级用户提供了单应用程序模式。这样，IT管理员就可以将包含选定应用程序的隐藏Windows虚拟机部署到用户的Mac Dock，并进行锁定和保护，从而能够像运行Mac应用一样轻松发现和使用Windows应用程序。

与此同时，Parallels Desktop 13 for Mac商业版可以通过电子邮件邀请用户，以提升效率和终端用户管理；可以为子许可证单独分配管理员，以提升管理效率；Parallels“我的账户”门户采用全新设计，可方便用户管理订阅和许可证。

而Parallels Desktop 13 for Mac专业版还支持每个虚拟机最多可分配32个内核（vCPU）和128 GB vRAM，以便使用即将推出的iMac Pro的用户可以创建超级强大的虚拟机。

通过改进后的 Intel VTune Amplifier、Linux perf和Mozilla rr支持，分析并优化了Parallels Desktop中的应用程序性能。

Parallels Desktop 13 for Mac还包括Parallels Toolbox，其提供了30多个适用于 Windows和Mac的一键式实用工具，比如清理驱动器、演示模式、下载视频、录制屏幕等。

最新版Parallels Desktop进行了大量图形和显示方面的改进，可提升转换效果和分辨率缩放。现在，拥有高分辨率Retina显示屏的用户可以在缩放图片和文本时享受更高的分辨率。

Parallels高级产品经理Kurt Schmucker

Parallels高级产品经理Kurt Schmucker告诉至顶网记者，Parallels一直以来都希望将macOS与Window进行更好地整合，让用户使用起来更加容易。

除了用户体验的提升，新版本的Parallels Desktop在性能提升方面也进行了大幅改进。

例如外部Thunderbolt SSD驱动器的性能提升高达 100%（接近本机性能）；虚拟机内存容量大，快照创建速度提升高达50%；在传统机械硬盘上虚拟机处理Windows文件的速度提升高达47%；在Mac上处理Windows文件的速度提升高达47%；在大多数情况下，USB设备性能提升高达40%等等。

写在最后

应该说，Parallels在Parallels Desktop上保持了一贯的创新节奏，在易用性和性能表现方面不断改进，带给用户最佳的用户体验。

同时，macOS与Window都具备自身独特性的创新点，而借助Parallels Desktop则打通了这两个系统之间的界限，极大提升了用户使用体验。