新IT 新动能 新格局 新华三下一代计算与存储新品盛装亮相

8月31日，全球领先的新IT解决方案领导者紫光旗下新华三集团在京举行“新IT 新动能 新格局 新华三下一代计算与存储发布会”，全面发布服务器与存储全线新品，展现了新华三“应用驱动，云领未来”新IT核心战略下的创新成果。

8月31日，全球领先的新IT解决方案领导者紫光旗下新华三集团（以下简称新华三）在京举行“新IT 新动能 新格局 新华三下一代计算与存储发布会”，全面发布服务器与存储全线新品，展现了新华三“应用驱动，云领未来”新IT核心战略下的创新成果，也给用户的数字化转型提供了更多新的动能。

数字经济浪潮席卷全球，混合IT已成为未来发展趋势，面对数字化转型趋势下业务需求的复杂性，企业需要更灵活、更动态、随需应变的IT基础设施。因此，IT企业需要打造新IT基础架构，发挥IT系统强大动能，从而改变IT市场未来格局。新华三下一代计算与存储新品不仅展示了其在IT产品领域的强大实力，更使得新IT成为驱动企业业务创新、推动产业升级、加速数字经济发展的新动能。

“数字化转型已经是势不可挡的发展潮流，并在改善民生、优化治理、产业与经济发展等重要领域体现出巨大的推动价值，而能够对数字化转型发挥强大推动力的企业，则需要具备行业转型需求洞察与实践能力，和数字化技术的前沿洞察与研发能力。新华三就是这样的企业，我们长期深入服务中国百行百业的信息化建设，积累了丰富的最佳实践，同时又具备强大的新IT技术创新能力，来加速数字化转型的进程。”新华三集团总裁兼首席执行官于英涛在发布会上强调，“在这一进程中，IT产品线是新华三的新IT基础设施中不可或缺的组成部分，本次发布的众多服务器与存储新品，将为我们新IT战略的有效执行提供更为高效、敏捷、安全的能力支撑。”

新华三集团高级副总裁兼首席技术官尤学军表示，作为目前业内IT产品覆盖最全的厂商，新华三在“应用驱动，云领未来”的新IT战略指引下，也进一步明确了IT产品线的发展目标，就是帮助客户简化混合IT环境下的基础架构服务，通过IT系统提供更为灵活、动态、随需应变的基础架构服务，发挥更大的生产力，成为数字经济发展的核心动能。

此次新华三发布的下一代计算与存储新品涵盖了工业标准服务器、关键业务计算平台、存储系统几大类，包括H3C UniSever G3服务器、HPE Gen10服务器、HPE Integrity i6关键业务服务器、H3C UniStor X10000海量存储系统、HPE 3PAR全闪存磁盘阵列等30余款产品，充分应对了用户在各个层面的应用需求，也代表着目前业界同类产品的最高水准。

同时，新华三下一代计算与存储新品具备高效、敏捷、安全、持续演进、闪存、海量六大特性，其中工业标准服务器产品可以为用户带来前所未有的性能水平和能效回报、精准的业务洞察力和灵活的业务驱动力，以及永固的信任链和全方位的安全方案；在关键计算平台领域不断实现技术创新和突破，为未来数据驱动企业的数字核心提供源源不断的动力；在存储产品方面提供下一代闪存系统，以及对海量非结构化数据的有效管理，带来更为极致的性能和管理体验，加速新IT演进步伐。

未来新华三还将在“应用驱动，云领未来”新IT核心战略下，坚持创新，不断发展，为中国的产业变革和经济转型提供更强大的助力。