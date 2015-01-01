OpenStack Pike版本发布 看中国公司贡献率排行

随着越来越多中国公司排名不断提升，相信一定会影响更多的中国企业和用户参与其中，将社区最新技术与各行业相结合，进一步增加中国力量在社区的话语权，并为用户提供最佳的服务体验，从而更好的带动OpenStack在中国的落地热潮。

近几年，OpenStack已发展成为最火的开源云计算项目，大批的中国OpenStack开发者在社区中日益活跃，PTL和core数量也不断增加。同时越来越多行业用户也开始在生产环境中实践OpenStack技术，随着金融、电信、电力、制造、互联网、教育、零售、媒体等行业的众多成功案例不断涌现，中国已经发展成为全球第二大OpenStack市场。

9月1日，OpenStack 第16个版本Pike版本正式发布，该版本基于Ocata版本进行构建，完善了容器和一些主要的新存储功能，同时进一步优化用户界面并改善现有API的功能。可以看出，OpenStack Pike在可管理性、模块化和规模化方面不断完善，为用户提供了更加集成、更加成熟的产品。

根据stackalytics.com网站提供的统计，截止到2017年8月31日，Redhat、IBM、Intel、Rackspace、SUSE等依旧在全球贡献处于领先地位，而中国公司继Ocata版本惊艳表现之后，继续保持快速发展，甚至有强势赶超的趋势。

下面来看一下在Pike版本正式项目（Official）中国公司的贡献情况。中国企业总体排名普遍提升，在此仅对贡献排名进入全球Top20的企业进行披露。同时，我们选取了目前业内公认的最能体现社区贡献含金量的指标——Commits（提交代码次数）、Completed Blueprints（完成蓝图数）、Resolved Bugs（修复缺陷数）、Reviews（代码审阅数），共四项进行对比分析。

Commits（提交代码次数）

OpenStack Pike版本Commits全球贡献排名Top20

Commits代表的是一个公司的代码贡献次数，也是被广泛使用的一个指标。从Pike版本的Commits排名来看，华为和九州云都进入全球前10，分列第2和第10位。相比Ocata版本，华为继续加大社区投入，已经稳居社区贡献第一阵营；而九州云也以其稳定的贡献排名稳居中国OpenStack专业公司第一。

紧随华为和九州云之后排名进入Top20的是烽火、麒麟、中兴和易捷思达，分别是第11、第12、第13、第16名。相比Ocata版本，中国公司在社区贡献进入Top20的公司数量和贡献质量上都有提升。

Completed Blueprints（完成蓝图数）

OpenStack Pike版本Completed Blueprints全球贡献排名Top20

Completed Blueprints代表的是一个公司希望在OpenStack项目里实现的功能和需求，反映了其推动OpenStack发展的想法和贡献程度，是衡量一个公司技术实力的一个重要指标。

根据上图Completed Blueprints的数据显示，在Pike版本华为的贡献排名全球第1，这也是华为继Ocata版本之后连续稳居第一。中兴也从Ocata版本的全球第7上升到第4，烽火则快速上升至第14，麒麟云第18名，九州云第20名。华为、中兴和烽火在这三家通信领域的公司在这一指标上的进步明显。华为近日宣布将其Cloud BG升级成为第四大业务单元，其对云计算业务和开源社区的重视可见一斑。中兴同样在开源方面不断加大投入，并网罗了各路人才充实团队。而烽火今年成功晋级OpenStack基金会黄金会员，这也标志着烽火在云计算领域又向前迈出了重要一步。

总体来说与Ocata版本相比，在Pike版进入全球Top20的中国公司数量在增加，这也是国内各家公司不断重视社区投入的一个结果。

Resolved Bugs（修复缺陷数）

OpenStack Pike版本Resolved Bugs全球贡献排名Top20

Resolved Bugs是指修复的代码缺陷数量，反映了一个公司解决实际问题的能力和对社区的促进，对衡量社区贡献的价值非常具有参考意义。

从上图Resolved Bugs的数据来看，华为、九州云和麒麟三家企业的贡献排名均进入了全球前10，分列第2、第7和第9，具体修复的bug数量分别为416、187、163；此外，烽火和中兴的修复bug数也超过100，排名分别是全球第11和13。易捷思达则紧随其后，排名第16。

具体贡献模块方面，可以看到容器和存储成为Pike版本企业贡献的重点，包括 Kolla、Swift、Cinder等。尤其Kolla项目，不得不说容器化正在成为趋势，通过对OpenStack各服务进行容器化，从而大大简化部署和运维，这意味着将能够更轻松地将OpenStack作为微服务应用进行部署与管理。

Reviews（代码审阅数）

OpenStack Pike版本Reviews全球贡献排名Top20

Reviews这一指标反映的是一个公司对代码的审阅被项目的Core审阅后可以merge进项目的数量，由于OpenStack项目的Review通常都需要两个Core（至少也是一个Core）通过，所以也被业界认可作为判断公司贡献程度的一个参考指标。

在Reviews指标上，华为和九州云再次进入全球贡献前10，分列第2、第10，而中兴、易捷思达和联想也分列第13，16和20，也都进入全球TOP20。

综合上述四个指标来看，中国公司在OpenStack社区的贡献大致可以看出如下格局：





国内公司在OpenStack社区贡献全球排名一览

作为基金会白金会员，华为在社区的投入持续增加，社区贡献也跻身领头羊行列，多个指标全球前三；随着华为云计算事业部的升格，我们也希望华为继续加大在OpenStack社区和研发的投入，保持在OpenStack社区的优异表现，并取得更多的话语权和令人瞩目的成绩。

紧随华为之后的是以九州云、中兴为代表的OpenStack黄金会员，在OpenStack社区保持持续投入，把社区贡献和行业实践相结合，不断提升技术实力和贡献含金量，为用户解决实际问题，希望更多的中国公司能够进入这一阵营，持续专注于热点模块的研发和OpenStack技术的落地，让更多的用户接受和部署开源方案。

此外，像麒麟、烽火等公司，在近几个版本开始不断加大社区投入，爆发力十足，社区贡献排名顺利进入Top20；而易捷思达近来在Kubernetes上不断投入，这对其在OpenStack社区的投入应该还是有一定影响，不过贡献排名仍然保持在Top20。

随着越来越多中国公司排名不断提升，相信一定会影响更多的中国企业和用户参与其中，将社区最新技术与各行业相结合，进一步增加中国力量在社区的话语权，并为用户提供最佳的服务体验，从而更好的带动OpenStack在中国的落地热潮。

记者手记

从以上代码贡献可以看出，中国公司大部分集中于代码缺陷的贡献，而其他贡献率的提升空间还有待提高。这或许与中国公司在帮助客户落地OpenStack的实践有关，另外就是中国公司在OpenStack的发展规划上仍然需要做出极大努力。

所谓大浪淘沙，中国OpenStack市场的角逐非常激烈，前些年还经常在榜单上看到的公司现在已经“消失”，而新的公司不断涌现。相信随着客户对于OpenStack的认识更加理性，整个中国OpenStack也将步入一个健康成熟发展的轨道。