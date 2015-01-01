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Veeam跟随虚拟巨头，与Amazon达成合作关系

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Veeam公司已经开始对Amazon Web Services（简称AWS）上的VMware Cloud数据提供备份支持。由于VMware与Amazon之间已经建立起合作关系，因此AWS负责为VMware提供服务器设施，支持其所运行的Cloud Foundation以及其它同捆vSphere、VSAN、NSX与vCenter。

作者：黄雅琦 来源：至顶网服务器频道 【编译】 2017年8月31日

关键字：Veeam AWS

至顶网服务器频道 08月31日 新闻消息： Veeam公司已经开始对Amazon Web Services（简称AWS）上的VMware Cloud数据提供备份支持。

Veeam跟随虚拟巨头，与Amazon达成合作关系

由于VMware与Amazon之间已经建立起合作关系，因此AWS负责为VMware提供服务器设施，支持其所运行的Cloud Foundation以及其它同捆vSphere、VSAN、NSX与vCenter。另外，Cloud Foundation亦可运行在内部设施或AWS环境当中。

Veeam公司向来以能够为虚拟巨头的客户提供数据备份服务而自豪，如今其自然将继续紧随虚拟巨头的步伐。因此，Veeam与Amazon达成合作意向，其Veeam Availability Suite现已可供AWS上的VMware Cloud客户使用。

Veeam公司总裁兼联席首席执行官Peter McKay表示，这是个令人振奋的消息，因为该消息“重申了Veeam可为任何服务、任何平台提供可用性的承诺”。

这是Veeam公司一次相对简单的产品扩展，同时亦是一次极具代表性的快速公告。相信其它所有负责为VMware提供支持的数据保护方案供应商也必然会纷纷投身于这一阵营。

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