创新计算 赋能人工智能 AICC大会 强力来袭

AICC作为首届人工智能计算大会，将全面展示当前人工智能市场的现状，并对未来进行展望。还等什么，赶紧报名参加！

至顶网服务器频道 08月30日 新闻消息（文/李祥敬）：要说现在业界什么最火，人工智能（简称AI）肯定是“不二之选”。

2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，明确将人工智能作为未来国家重要的发展战略。

人工智能，被称为未来十大科技之一，其技术的成功将推进人类社会迈入更加智慧的世界。

人工智能浪潮的来袭，得益于计算、算法和数据这三大推动力，互联网和物联网产生的数据成几何倍数增长，人工智能算法模型的复杂度和精度愈来愈高，AI计算的不断创新直接推动着AI算法的快速发展及数据应用的快速落地。

虽说AI给业界带来了无限的“遐想”，但是在AI的三大要素上，我们仍然面临诸多挑战。在计算层面，AI对于计算力的要求是不同于以往的应用需求，云计算、高性能计算、大数据等等不同的计算范式如何为AI应用提供源源不断的“动力”是业界的一大挑战。

同样，在算法和数据方面，我们处于一个大数据的时代，结构化数据、非机构化数据、互联网数据、业务数据等交织在一起，如何在AI时代挖掘数据价值也是一大挑战。

面对这么多挑战，需要整个业界的共同努力，不管是计算层面还是算法、数据层面。特别是在计算层面，其在人工智能产业链中处于非常重要的地位，毕竟计算是加速数据价值实现进而实现智能化的重要推动力。

以浪潮为代表的IT厂商在计算力方面也积极创新，为整个人工智能产业带来源源不断的动力之源。比如浪潮近期将推出业界计算性能最强的深度学习超算服务器。

在人工智能浪潮下，各行各业也进入到变革期。为了帮助企业应对人工智能的挑战，捕捉产业机遇，首届人工智能计算大会( AI Computing Conference， 简称AICC ) 将于9月7日在北京举行。

破题：人工智能潮流下的AICC

AICC大会由中国工程院信息与电子工程学部主办、浪潮集团承办，以“创新计算赋能AI”为主题，主旨是围绕AI当下需求及未来发展，从计算创新着眼，联合从事AI计算及应用的公司、用户、专家、开发者共同打造探讨促进AI计算的交流合作平台，推动AI产业的可持续发展。

大会将围绕AI计算创新主题进行研讨并分享AI在互联网、石油气勘探、金融、安防、医疗、能源、电商等众多行业的创新实例，共展创新愿景并实现跨学科交流进步。

据悉，本次人工智能计算大会将设置主论坛与专业论坛，邀请众多顶尖专家现场开讲，力求从AI发展趋势、计算创新与框架优化、产业创新与行业应用、人才培训发展等入手，全维度促进AI计算技术的创新与发展。

在主论坛上，权威专家将聚焦AI计算趋势研讨，包括中国工程院王恩东院士、李德毅院士、微软技术院士黄学东、集群超算架构创始人Thomas Sterling、浪潮VP胡雷钧、国家超算无锡中心主任杨广文、旷视科技首席科学家孙剑、深度学习框架评测专家褚晓文、Uber机器学习主任王鲁明等业界专家，将带来人工智能计算与应用的精彩前沿报告。

专业论坛将重点分享如何更好利用计算推动AI重构行业，包括AI+计算创新、AI+互联网、AI+HPC融合和AI+产业创新等四大论坛。英特尔、英伟达、浪潮、阿里、腾讯、科大讯飞、今日头条、苏宁、中国移动、协和医院、中国石化、平安科技等业界领先的AI公司的专家，将分享各领域的AI技术与应用进展。

此外，在9月6日举行的人工智能计算技术培训营上，有来自英特尔、英伟达、浪潮的AI技术专家为参训者现场讲解如何基于MIC、FPGA和GPU等领先计算技术构建AI深度学习应用。

结语

AICC作为首届人工智能计算大会，将全面展示当前人工智能市场的现状，并对未来进行展望。还等什么，赶紧报名参加！