VMware-on-AWS正式上线，虚拟巨头现已成为一家合格的SaaS服务商

云版本vSphere定价为每月8千美元，未来还将提供成本更低的订阅服务模式。

至顶网服务器频道 08月29日 新闻消息：



云版本vSphere定价为每月8千美元，未来还将提供成本更低的订阅服务模式。

VMware公司首席执行官 Pat Gelsinger于上周介绍了该公司第二季度业绩，表示VMware公司已经开启了一段旅程——“由计算虚拟化公司转型为效率驱动与数字化转型等广泛产品的综合性供应商”。

今天，VMworld公司开始解释“将该公司定位于多云管理中心的策略”中有关术语的具体意义。

关于Gelsinger的声明，VMware公司将其明确总结为6款新型软件服务产品，具体包括：

AppDefense —— 这款新型安全产品 原名为 Goldilocks 项目。 该产品 负责确保 虚拟机 仅执行预期内行为 ， 同时为企业用户提供更多选项以满足具体需求；

Goldilocks Cost Insight —— 一项成本 监控与优化服务， 借此 可了解 AWS 、 Azure 与 Google 的 价格 表 ，并 可以根据 建议节省成本 ；

AWS Discovery —— 一款能够 推算出 正在 云中 运行内容 的 工具，借此 将 运行内容组织 成 逻辑 分 组 ；

Network Insight —— 一款 高度依赖 NSX 的 网络与安全分析服务 ；

NSX NSX Cloud——NSX 即服务 ;

; Wavefront—— 一项 面向云 原生 应用程序的性能监控服务。

以上六种均为订阅服务，可通过现有的VMware账户进行访问。该公司推荐VMware账户管理人员或渠道合作伙伴使用这六种新型服务。如果您是少数抵制该公司vSphere捆绑方案组合的人员之一，VMware公司此次将以软件服务供应商的身份再次为大家提供产品选项。

预计，该公司将凭借AppDefense获得具有竞争优势的市场拓展势头，这是因为该项软件服务创建立起一类新型业务集合以支持提供真正具有创新性的产品。VMware公司安全产品部门高级副总裁Tom Corn表示，“大多数安全产品在于发现问题，而我们致力于确保稳定。”

我们曾在AppDefense公布之前，通过报道披露与之相关的基础信息。不过直到现在，我们才真正确定该款产品能够在配合vCenter抑或是自动配置工具（如Jenkins或MAVEN）两类情况下皆能构建起虚拟机可接受行为白名单。而与这些工具保持对接则使得AppDefense能够为DevOps从业者提供一些工具。另外，该产品还试图通过以下方式拓宽其业务类型——提供移动端应用程序，并在应用程序发生错误行为时进行提醒，从而保证相关人员能够快速参与到应对决策的讨论当中。

AppDefense将作为SaaS或者内部部署软件出售。然而无论采取哪种方式，其销售量都应该比较可观：根据我们的判断，虚拟巨头在这类业务层面确实拥有相当光明的发展前景。

VMware on AWS 的使用成本如何？

VMware公司今年最受关注的新闻在于，其与Amazon Web Services的合作关系已经落实。现在，AWS开始托管运行有Cloud Foundation的服务器，同时集成有vSphere、VSAN以及vCenter，各项方案将共同反映内部设施的执行情况。

自今天起，所有软件服务已全面上线，且无论是单独在AWS之中或在跨内部/云端的混合云架构中均可使用。

目前，该产品仅在一个AWS服务区——美国西部服务区——进行交付，并且只允许按小时为单位计费使用。该产品一年与三年的订阅期限即将结束，接下来新一轮订阅将很快开始全球推广并在2018年内进一步提升宣传力度。另外，该服务目前只提供一种服务器类型，而且尽管vSphere允许用户对该服务器进行随意拆分，但目前尚未迹象表明其会像AWS乃至其它云服务供应商的各类实例类型那样提供丰富多样的选择。

但值得欣慰的是，该款服务器已经拥有相当强大的配置。每套主机均配备有两块CPU、36个计算核心、72个超线程、512 GB内存、本地闪存存储（3.6 TB缓存，10.7 TB原始存储容量层）。但大家至少需要利用4台主机方可构建集群。

VMware-on-AWS还与其它一些AWS服务建立起整合通道。

不同于IBM及其他约4300家运行有vSphere 云的vCloud Air Network合作伙伴所签署的协议，此次VMware公司将负责运行并支持此项服务。各合作伙伴则将获得vCloud Director新版本以及更多硬件合作伙伴即将面向Cloud Forndation推出的配套服务器产品。另外值得担心的是，由于新服务整合了一部分AWS服务，因此VMware公司将面临前所未有的挑战。根据我们掌握的情况，VMware服务器与Lambda等服务驻留在相同的数据中心之内，这意味着将这些服务引入VMware服务器中的应用内将因此享受到低延迟水平。

曾有多家VMware合作伙伴在接受访问时称，因为不少客户热衷于讨论vSphere支持型云方案，故而他们认为VMware的云合作伙伴关系不会对业务产生不良影响。而如今，据我们所知，其中部分合作伙伴已经开始重新考虑这一立场。但由于VMware on Amazon的定价并非未被一味压低，所以可能会在一定程度上缓和合作伙伴们的担忧。

以下为具体定价模式。

按需（小时） 一年保留 三年保留 标价（美元/每主机） 8.37美元 51987美元 109366美元 每月实际使用成本 6109美元 4332美元 3038美元 较按需使用方式的节约比例 30.00% 50.00%

注意：您将可能至少需要4台主机，因此如果未选择订阅优惠价格，那么按小时计费每年将带来高达32000美元的使用成本。

VMware公司表示无论与内部与内部设施抑或是公有云总体使用成本相比，此项订阅成本都拥有良好的比较优势。

以下为该公司的计算方式。

三年期预估TCO（美元/虚拟机/小时） VMware Cloud on AWS （三年保留期） 0.06美元——0.09美元，视整合比例而定 传统内部设施成本 0.10美元——0.17美元，视客户环境而定 本地云实例成本 0.06美元——0.09美元，视实例类型与存储空间而定

该计算方案不包括带宽与IP地址费用，并且假设虚拟机采用两块CPU、8 GB RAM与150 GB存储空间。

如何理解？

与其它早期SaaS供应商一样，VMware公司也曾试图建立自己的公有云，但最终宣告失败。

由于VMware与AWS的合作能够以更低成本为其提供了超大规模设施体系，因此该公司现在决定转向。

新的SaaS方案组合主要用于实现两项目标：

为 VMware 公司 提供 基于订阅的 软件 销售 方式，这 正好符合华尔街 在 云时代下对于软件企业的期望 。 更为重要的 是， 这些 SaaS 方案能够抵御 Azure Stack 的冲击 ——这是内部vSphere 目前所 面临的最大威胁。

VMware公司在保持Hyper-V市场份额方面做得非常出色。但是，任何需要新服务器或存储资源的用户现在都会认真考虑高速转换的基础架构与Azure Stack，因为这两者均为传统基础架构提供了强大的替代方案。除此之外，Azure Stack还让管理程序具备了独立运作能力，而这无疑让Windows-on-VMware的设计变得相对较为落后。

最近一段时间以来，VMware的反对者声称无论以何种形式使用Azure均能获得良好的使用感受——客户完全可以继续沿用完美的vSphere，同时配合微软推出的混合云解决方案。

而此次公布的新型SaaS工具为您提供了更多继续坚守vSphere的理由，例如简化多云环境间冲突并将vCenter作为您的核心运营平台。在这方面，AppDefense同样提供了巨大帮助——因为该产品是一款极为实用的工具，而且即使其仅被部署为深度防御策略的一层亦足以发挥作用，且该产品仍需要与vCenter相配合。另外，如果vCenter能够成为安全的运营平台并可以实现多云环境管理，那么这款新型SaaS工具将更难令人拒绝。VMware与AWS的紧密合作已经快速地超越了IaaS层面，而是同AWS服务进行深入关联，这表明虚拟巨头已经找到了其在云时代下应当坚守的市场定位。

当然，以上结论仅仅适用于当前。云计算市场仍在快速变化，所以各厂商仍须快速制定策略以紧跟时代的发展脚步。