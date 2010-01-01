VMworld前瞻：合作伙伴期待VMware Cloud on AWS更多细节公布

本周即将在拉斯维加斯举行的VMworld上，解决方案提供商将密切关注VMware与AWS的战略合作对于他们的业务意味着什么。预计VMware将会公布更多关于VMware Cloud on AWS的细节。

至顶网服务器频道 08月28日 新闻消息：本周即将在拉斯维加斯举行的VMworld上，解决方案提供商将密切关注VMware与AWS的战略合作对于他们的业务意味着什么。

预计VMware将会公布更多关于VMware Cloud on AWS的细节——包括定价、供货以及在渠道中的销售流程。新产品让VMware软件定义数据中心工作负载可以原生地运行在AWS上。

VMware Cloud on AWS将允许客户跨VMware基于vSphere的私有云、公有云和混合云环境运行应用，使用他们现有的VMware软件和工具，有全套的存储、数据库、分析和其他服务。

到目前为止，VMware并没有透露与该产品供货、定价以及渠道合作伙伴如何利用这款产品的相关信息。有合作伙伴表示，VMware将会公布所有这些信息，以及一款允许客户构建本地部署AWS云的产品细节。

VMware方面拒绝评论与AWS战略协议相关的任何问题。

VMware在美国的一家主要渠道合作伙伴表示，他的公司还没有看到关于VMware Cloud on AWS的定价和供货信息，但是他对此并不感到意外。

“这款产品如何定价以及如何售卖，这其中是有很多复杂因素的，”这家要求匿名的解决方案提供商表示。

该解决方案提供商也在等待更多细节，了解让客户使用VMware计划在本地运行AWS云的基础设施计划。

“我预计它将运行在Dell EMC的硬件堆栈上，因为戴尔EMC对VMware的拥有权。VMware总是说它并不在乎客户使用谁家的硬件来运行VMware的技术。但是对于这款产品来说，VMware可能需要一些专门针对运行AWS设计的东西。Dell EMC可能是优先选择。”

BlueRange Technology是一家同时与VMware和AWS合作的解决方案提供商，该公司解决方案和服务高级总监Matt Darlington表示，除了供货和定价问题，更为重要的是双方的战略合作对于渠道合作伙伴意味着什么。

“首先，我们需要知道从技术上有哪些可能性。一套解决方案可以解决的问题往往是最重要的问题。如果它不能解决客户的问题，那么成本也就不重要了。”

Darlington表示：“我们正在考量这个机会。我预计VMware Cloud on AWS在客户数据中心内运行类似基础设施方面最有成本效益。这对于合作伙伴来说应该是一个非常好的产品。”