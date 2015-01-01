ZStack推出“无缝混合云”战略，无缝连接公有云和专有云

8月23日，创新开源云计算技术的云服务商ZStack在京重磅发布“无缝混合云”战略及产品，通过与国内最大的云计算厂商阿里云的战略融合，新品将更好地实现“互连”、“灾备”、“一键迁云”等混合云应用场景，提供全新的混合云解决方案。

8月23日，创新开源云计算技术的云服务商ZStack在京重磅发布“无缝混合云”战略及产品，通过与国内最大的云计算厂商阿里云的战略融合，新品将更好地实现“互连”、“灾备”、“一键迁云”等混合云应用场景，提供全新的混合云解决方案。

ZStack&阿里云混合云战略及产品重磅发布

来自行业主管单位的领导和专家、行业第三方机构的分析师、行业测评中心的专家，以及像饿了么、富力·环贸港等行业标杆客户，同时还有ZStack&阿里云的众多混合云生态合作伙伴，包括安畅、戴尔、联想、神州数码、万国数据、犀思云、英特尔、云徙、驻云等（注：各合作伙伴名称按拼音排序），此外更有超过50家媒体记者，约200多人次参会，展现出整个云计算生态圈的关注和支持。

会议围绕“混合云”为题，深度探讨了市场调研、项目实践、生态战略以及产品详解方面的内容，最后基于“互连、灾备、服务、一键迁云”四大应用场景，为广大公有云和私有云的生态伙伴，以及一线用户，展示了自由云端、无缝迁移的一系列混合云服务和方案，并倡议云计算领域加强生态合作、遵循行业标准。

专家指出混合云成为云计算必然趋势

正如中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长何宝宏在开场视频中所说：“云计算已经成为国民经济关键信息化基础设施，混合云正被越来越多的企业所采纳。”他表示，业内不仅像阿里云这样的大企业领头奔跑，也有像ZStack这样的创新创业企业快速成长，使得中国的云计算产业更加多元。

如果说云计算、大数据、人工智能是一脉相承，那么在云计算领域，IaaS当仁不让承载着整个云计算的真正落地，而云计算真正落地的方式恰恰是混合云。OSCAR秘书长栗蔚指出，近年来国内公共云市场规模高速增长，2016年IaaS份额首超SaaS。而在私有云市场领域，相关软件逐步成熟。由此可见，IaaS作为云计算领域的基础服务正在进入落地收割期。同时随着今年以来各大数据机构发布的调查报告显示，混合云成为云计算未来发展的重要方向，承接和解决混合云问题的根本方案就是IaaS层面的互连互通。

ZStack从成立起就致力于IaaS领域，拥有众多自主知识产权，具备深厚的技术积累。此次联合阿里云发布混合云正是通过基础设施层面的全面互通，实现了“无缝”的混合云。

四川省行业协会理事长、成都市软件协会理事长、电子科技大学教授秦之光则表示，ZStack是电子科技大学信软学院卓越工程师的重点实习基地。接下来将继续加大和ZStack的合作，进行产学研的深度转化。对此，阿里云合作伙伴事业部总经理荆慧表示，ZStack一直致力于自己的优势技术领域，是阿里云非常认可和尊重的方面，同时在混合云战略方面希望能与ZStack强强联手、深入解决用户在云和端之间的自由切换。

用户畅谈ZStack实践心得

在信息化建设程度靠前的行业中，政府、金融、互联网等向来都是典型的行业客户，此次发布会中饿了么作为互联网行业ZStack私有云的标杆客户，进行了非常精要的实践分享。饿了么CTO张雪峰透过视频，对ZStack对饿了么PaaS平台的得力支持表示了肯定，并透露正在测试ZStack的混合云产品。现场饿了么高级运维总监徐巍则表示，希望饿了么与ZStack通过长期深入的合作，努力打造业内最大的ZStack集群。

与此同时，富力·环贸港作为传统行业ZStack和阿里云的混合云客户，则结合自身IT系统架构分享了富力混合云项目的实施过程。富力·环贸港运维总监陈昇最后表示，目前混合云项目在ZStack和阿里云为首的云服务商支持下，运行稳定高效，提出标准化将是混合云项目下一步重点工作内容。

产品化和生态并举

基于此，ZStack创始人&CEO张鑫在发布会现场深度讲解了ZStack和阿里云混合云的详细功能和特点。他首先提出了ZStack混合云的4大愿景，分别是混合云连接一切IT、无缝的混合云体验、场景化的混合云、以及门槛极低的混合云，而这4个愿景正是源自zstack.io社区长期以来紧密深入的实践探讨。ZStack针对当前用户在混合云方面的关键痛点，创新提出搭建无缝混合云的概念，通过标准化产品为用户提供“互连、灾备、服务、一键迁云”四大场景，用户可以轻松、便捷的在云与端之间自由享受云计算服务。



本着产品化的理念，ZStack混合云继私有云产品后，再次演绎产品化的神奇——官网直接下载，5分钟快速安装、30分钟极速部署，无缝在线升级、业务不中断，兼容利旧硬件，用一套UI同时管理私有云和公有云。张鑫指出，产品化是让混合云普及的最佳途径。

站在厂商和用户的角度，现代IT系统建设早已不只是简单的甲乙方关系，而是多方联合、生态发展。此次发布会的人员爆满，更是印证了这一模式的常态化。

在发布会中压轴环节——发布仪式上，ZStack联合阿里云，与神州数码集团助理总裁李京、安畅网络CEO程小中、犀思云创始人&CEO张雄国、以及云徙科技云事业部总经理杨楂文一起上台参与发布。

在发布会现场由科技茱比莉主编陈翔主持的圆桌对话中，神州数码集团助理总裁李京深刻表达了对于生态合作发展的认可与期待，张鑫和程小中、张雄国以及杨楂文纷纷表态加强生态合作。

自由云端，无缝起航，ZStack&阿里云混合元战略及产品发布会虽然结束了，但是基于生态的混合云市场合作才刚刚开始。