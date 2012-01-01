8月24日，由中国电信北京公司主办的“云启医疗 数聚健康”——中国电信医疗云专区北京节点发布会在京成功召开，来自国家卫计委、北京卫计委及100余位来自监管机构、行业协会、医院等相关行业领导齐聚一堂，共同探讨医疗行业创新发展之道。

8月24日，由中国电信北京公司主办的“云启医疗 数聚健康”——中国电信医疗云专区北京节点发布会在京成功召开，来自国家卫计委、北京卫计委及100余位来自监管机构、行业协会、医院等相关行业领导齐聚一堂，共同探讨医疗行业创新发展之道。在发布会现场，同时举行了中国电信医疗云专区发布仪式、全民健康信息云平台项目签约仪式以及生态合作聚合计划发布仪式。

国家卫计委统计信息中心副主任周恭伟出席，并在致辞中谈到，建设健康中国、改革发展卫生与建设事业，既到了攻坚克难的关键时期，又面临着翻开新篇章的重大机遇，他希望社会各界广泛行动起来，坚持以改革创新为根本动力，创新体制机制，聚焦重点任务和关键环节，主动承担使命，积极关注和投入到全民健康信息化健康医疗大数据发展工作中去。

北京市卫生和计划生育委员会副主任钟东波在致辞中谈到，今年4月8号北京市正式开始实施医药分开改革，到目前为止，过去了快5个月，整体呈现五上升、五下降的良好态势，医药分开改革取得如此效果离不开信息化系统的支撑。同时，他还指出：北京市卫生计生委一向注重跨行业的健康发展。早在2014年就与北京电信签订了战略合作协议，过去三年来双方一直在信息化基础设施建设、社区卫生服务信息化、人口健康公共信息平台建设等方面开展合作。在深化医改进程中，北京电信也是推进北京地区医疗机构公用移动宽带网络基础建设的重要支持者和参与者。北京市卫计委很期待中国电信北京公司这支国家电信行业的排头兵，继续站在服务首都的高度，进一步为推进分级诊疗、远程医疗、医联体等方面的合作，为京津冀一体化发展、北京转型升级、社会进步、人民健康提供更强大的支持。

北京市卫生信息职工技术协会副会长王韬在致辞中首先对协会进行简短介绍，北京卫生信息职工技术协会是北京地区360家医疗机构从事卫生信息管理职工组织，同时接受北京市总工会和北京市卫计委信息中心业务指导，是北京地区医疗信息化建设的中坚力量。此外，他还谈到利用云计算、物联网、大数据等信息技术，促进分级诊疗全面落地及多医疗机构间的高效协同已成为医疗行业的共识。以天坛医院为例，天坛医院现已建成云医院平台，以脑卒中疾病管理为核心，形成了二级医院以及120不同医疗机构的数据标准和质控体系。最后，他衷心期盼作为协会理事单位的中国电信北京公司能在医疗信息化领域做出更多的贡献。

中国电信北京公司总经理张志勇在致辞中谈到，中国电信要做一个“最懂云的网络服务商和最懂网络的云服务商。”目前，中国电信在全国打造了安全高效的“医疗云专区”，并在全国范围内布局“2＋31＋X“云资源池，所有云资源池百G高速直连，真正实现云网统一调度，为远程医疗及医疗健康体系协同提供高安全性、高可靠性的基础资源。

在医疗卫生行业，中国电信一直致力于与全国各大医管机构、医疗机构开展广泛合作，积极参与”互联网＋医疗“生态布局。具体来说，一是助力医卫体系协同化和医疗服务精准化；二是助力就医体验人性化；三是助力互联网＋医疗生态化。未来，中国电信将在国家卫计委及北京卫计委领导的指导下，持续服务医疗民生，体现央企责任担当，积极投身健康医疗领域信息化建设，同时也期待与业界各个优秀合作伙伴碰撞出更多的火花，共同打造“惠政、惠医、惠民”的“互联网＋医疗”领域新生态！

在主题分享环节，首先是北医三院信息中心主任计虹发表的题为《医院业务平台的云模式实践探索》的演讲，她表示当前医疗机构都面临着业务、数据、信息需求增长快速，而人员、空间和服务能力有限的普遍问题，所以需要尝试拥抱云计算、大数据等成熟的技术，帮助改善医疗信息化服务水平。北医三院自去年底就开始尝试利用中国电信天翼云搭建科研云及影像数据存储等，并根据业务特点以天翼云为基础构建了专属私有云、公有云及混合云。专属私有云与北医三院数据中心通过两条数据专线联通，进一步保障了数据传输的稳定性和安全性。

计虹主任表示选择在多个云服务商中最终选择天翼云，主要基于三点原因：一是天翼云在机房、网络、安全等方面的安全保障；二是云网一体的服务保障；三是计算及存储的高可靠能力保障。

医院直接选择云服务而非自建平台不仅能节省建设资金、降低维护成本，同时也能缩短建设周期，提升部署效率，更进一步对践行国家“互联网＋医疗”政策、辐射医联体医院、为医疗协同平台奠定坚实基础。

之后，中国电信北京公司政企客户部副总经理纪叶以《云启医疗 数聚健康》为主题，分享了中国电信在医疗云方面的服务与优势。在分享中，他首先介绍了中国电信在“互联网＋医疗”方向聚焦的三大领域、全国云资源布局及倾力打造的5S安全体系。接着，他着重介绍了本次发布的中国电信医疗云专区北京节点——瀛海云数据中心的特点和优势。瀛海云数据中心系中国电信五星级数据中心，它全部采用微模块设计，并基于天翼云3.0架构，功能更丰富、性能更卓越。

在医疗云专区北京节点将全面承载影像云、灾备云及科研云三个服务。其中影像云，是一个随时随地的医疗影像存储调阅平台，能够有效解决医院、医联体、区域间影像数据长期可靠存储、共享、调阅及辅助诊断问题；灾备云，利用中国电信优质技术资源、丰富灾备经验及成熟运维管理流程，实现数据安全性及业务连续性保证。科研云，实现资源可控共享，重点学科主导，多中心协同开展研究。

最后，他表示，中国电信一直致力于打造云服务“国家队”，以专属服务、持续服务、安心服务助力医疗行业信息化变革，并愿携手产业链合作伙伴、医管机构和医疗机构携手构建“互联网＋健康医疗”新生态。

主题分享之后，中国电信北京公司总经理张志勇与北京卫计委信息统计处臧萝茜、门头沟卫计委副主任杨立新共同见证中国电信医疗专区北京节点的发布仪式。

之后，中国电信北京公司与门头沟卫生和计划生育委员会签署全民健康信息云平台合作协议，中国电信北京公司将联合合作伙伴共同打造门头沟区域健康信息云平台。

发布会最后，中国电信北京公司副总经理项煌妹与中科软科技、杭州卓建、慧影医疗、金豆医疗数据、中普达科技负责人共同发布了生态合作聚合计划。中国电信将与合作伙伴强强联合，共同助力“互联网＋健康医疗”繁荣发展。