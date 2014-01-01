Hubert Tsang：OpenStack支撑互太纺织落地“工业4.0”

作为国内OpenStack最专业、最权威、最大规模的盛会，OpenStack Days China 2017近日在北京国家会议中心召开。互太纺织首席信息官Hubert Tsang在大会上为我们分享了互太纺织在OpenStack落地方面的经验，并为我们详细介绍了互太纺织如何通过OpenStack技术。

至顶网服务器频道 08月23日 新闻消息（文/李祥敬）：如今，OpenStack已经在超过78个国家和地区的企业中使用，管理着超过500万个处理器核心，可以说已经发展成为当前云服务市场上使用最为广泛的开源平台及业界认可的云服务框架。据统计，目前有50%的财富100强企业正在使用OpenStack，而且越来越多的企业在做决策时，会把云端、特别是基于OpenStack开源技术的云计算解决方案作为首要考虑选项，藉此来加快业务创新速度，并缩短获取业务价值所需的时间。

聚焦中国市场，OpenStack也已经开始加速落地，仅去年一年，OpenStack的部署数量就实现了44%的增长。目前，基于OpenStack的云计算解决方案已经在各个行业用户中成功部署，实现了在企业业务、公有云服务及网络功能虚拟化方面的拓展，并正在向电信、制造、互联网、教育、金融、零售、电力、媒体等更多行业及企业用户中辐射，印证了OpenStack强劲的技术实力与无限的发展潜力。

作为国内OpenStack最专业、最权威、最大规模的盛会，OpenStack Days China 2017近日在北京国家会议中心召开。互太纺织首席信息官Hubert Tsang在大会上为我们分享了互太纺织在OpenStack落地方面的经验，并为我们详细介绍了互太纺织如何通过OpenStack技术，助力企业突破业务挑战、实现业务应用的多样化，进而加速数字化转型的实现、提升企业的行业竞争力。

互太纺织首席信息官Hubert Tsang

Hubert Tsang表示，能够参加OpenStack Days China 2017并借鉴其他与会者的经验知识，是一种愉快的体验。日益壮大的中国OpenStack社区为此次活动提供了强有力的支持。

深耕纺织业 互太纺织的全球化布局

据介绍，互太纺织为针织布生产及营销商，公司总部位于亚太地区的国际商业中心——香港，其生产基地设于华南珠江三角洲的心脏地带——番禺。生产厂房装备全面，配有先进的生产设施，包括大型的污水处理设备及废热能发电设施，令公司有效及灵活地进行生产。厂房集合针织、染色、印花及整理之综合生产线，年产量约达8700万公斤。公司拥有逾6500名员工，其中不乏纺织行业中具丰富经验的专业人士。公司出品的布料广泛应用于各类纺织品，而成衣则包括男装，女装，童装，运动服，泳装及内衣。

服务“工业4.0”愿景 Hubert Tsang够担当

Hubert Tsang，当前互太纺织IT部门的负责人。Hubert Tsang在IT领域工作已经超过了20年，最初以软件工程师步入职场。互联网搜索引擎是Hubert Tsang早期最成功的开发之一，它通过抓取互联网其他搜索引擎的检索结果，然后将这些搜索结果进行整合，来改善网页排序。而在开发过程中，Hubert Tsang使用的服务器操作系统正是Linux，也正是从1993年开始，Hubert Tsang与Linux系统结下了不解之缘。

作为全球纺织业巨头之一，互太纺织与优衣库、维多利亚的秘密、安德玛及玛莎百货等许多品牌都有着紧密的合作关系，每年生产的纺织品被合作品牌制成几十亿件服装。当前，互太纺织的客户要求他们在全世界的服装都具备统一的品质，也就是顾客在不同城市购买的同一款服装必须拥有同样的外观和手感， 然而由于各个批次的纱线和染料质量并不一致， 这对互太纺织是更高的要求和更大的挑战。正是在这样的行业背景下，Hubert Tsang将目光投向了“工业4.0”以应对行业挑战，以助力企业持续领先的竞争力。

工业4.0，即“第四次工业革命”，其涉及工业物联网、云计算、工业大数据、工业机器人、3D打印、知识工作自动化、工业网络安全、虚拟现实和人工智能等众多技术。

现身说法 互太纺织的OpenStack实践

诚如上面所言，为了满足客户的需求，互太纺织的IT部门进行了卓有成效的工作，以支撑公司的业务创新。引入OpenStack是其中一个非常重要的工作。

在Hubert Tsang看来，OpenStack是软件定义数据中心的基础。目前互太纺织已经将所有的开发和测试环境都迁移到运行OpenStack的集群，后面还会陆续把其他业务系统迁移到OpenStack平台上面。

通过引入OpenStack，互太纺织陆续淘汰了专有虚拟平台。通过把SAP实例迁移到OpenStack，互太纺织释放了大量物理服务器。而将这些物理服务器添加到OpenStack集群中管理，则有效帮助互太纺织集中精力实施“工业4.0”行动。互太纺织将通过运行Hadoop等大数据系统，实现了数据的高效分析和业务洞察，从而进一步深化“工业4.0”行动。

Hubert Tsang表示，开源是大势所趋。专有解决方案不仅给企业带来了沉重的负担和成本，还造成了客户的锁定。随着行业向虚拟化演进，人们对这些专有解决方案日渐感到失望，以至于NASA和Rackspace都决定合作构建用于云计算的开源平台。现在整个行业都在拥抱开源，他相信，企业现在采用OpenStack正当其时。

互太纺织，在大量使用开源软件和技术的同时，也非常注重回馈社区。据Hubert Tsang介绍，目前互太纺织在云管理平台方面进行了大量的实践，期间也积累了丰富的经验，这方面的经验也将陆续回馈给社区。

继往开来 互太纺织和SUSE的不解之缘

Hubert Tsang谈到，与SUSE的不解之缘开始于五年前。为了应对业务挑战，互太纺织决定使用SAP ERP， 包括使用SAP HANA内存分析设备。与 SUSE 合作之初，互太正在实施SAP ERP和SAP HANA，原有服务器平台缺乏支持SAP环境所需的性能、可靠性和可用性。

在考虑的所有平台中，SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications以明显的优势胜出。SUSE Linux Enterprise Server是SAP HANA推荐的操作系统，借助SUSE Linux Enterprise High Availability Extension，互太纺织大幅降低了SAP环境内出现计划外停机的风险。随后，双方开展了多方面的合作。比如互太纺织利用SUSE Manager集中管理SAP环境，增强了安全性，显著降低了管理要求；通过实施SUSE Enterprise Storage，替换了专有的SAN存储，轻松扩展存储能力和性能等。

Hubert Tsang表示，我们将SUSE视为重要的合作伙伴，而且我相信随着应用OpenStack的深入，互太纺织与SUSE的合作将会迸发出更多的火花。

顺势而为 互太纺织“工业4.0”在路上

随着李克强总理在两年前启动的“互联网＋”战略，在Hubert Tsang看来， OpenStack在支撑云计算发展方面将扮演举足轻重的作用。同时，在大数据支撑方面，OpenStack的Sahara子项目能够帮助提升企业在OpenStack上构建大数据服务的能力，企业可以将OpenStack Sahara作为一个中心点，构建Hadoop和Spark分布式架构，进行大数据分析。互太未来将逐步把几千台主要生产设备的传感器信息收集并存储在Hadoop大数据平台中。

Hubert Tsang表示，为了支撑企业“工业4.0”和“互联网＋”，互太纺织将会部署OpenStack Sahara以支撑公司的大数据战略。在这种实践中，互太纺织也将实践经验回馈社区，实现人人都可以使用大数据。