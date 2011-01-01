GE：从全球工业巨人到顶级软件公司——解读数字工业时代GE的数字化转型实践

早在2011年，GE在美国加州圣拉蒙悄悄设立了一个软件中心，GE的数字化之路便从这里开始。如今的GE已经成功转型为一家软件公司，为工厂和行业设备开发了世界级的操作系统——Predix，并计划在2020年前成为市值150亿美元的十大软件公司。

第四次工业革命正在成为全世界关注的焦点，“无限可能”成为这个不确定世界的代名词。在达沃斯举办的2016年世界经济论坛（WEF）上，将会议主题定义为“掌控第四次工业革命”，充分表明第四次工业革命已经成为世界发展面临的重大问题，创新的商业模式开始不断打破原有的屏障，正在改变和重塑着我们的生活方式。在工业领域，GE（通用电气）于2012年创造了“工业互联网”的概念，德国政府于2013年推出“工业4.0”战略，中国政府也在2015年实施了制造强国战略第一个十年行动纲领“中国制造2025“。“互联网＋制造业”成为一股不可阻挡的趋势，数字化正在被广泛应用于工业，它改变着世界，也在改变着GE。

早在2011年，GE在美国加州圣拉蒙悄悄设立了一个软件中心，GE的数字化之路便从这里开始。如今的GE已经成功转型为一家软件公司，为工厂和行业设备开发了世界级的操作系统——Predix，并计划在2020年前成为市值150亿美元的十大软件公司。就在去年底Forrester Research发布的“The Forrester Wave：IoT Software Platforms”报告中，GE凭借Predix的卓越表现被评为“IoT软件平台领域领军企业”。

重新定位GE

每一次技术变革必然引发一波生产力的提高，伴随着市场的破坏性，一些工业领袖被敏捷的新竞争对手的兴起所取代。在139年的发展历程中，GE同样经历了这样的颠覆性波澜，随着工业企业的发展，GE面临生产力下降、供应端成本上涨、劳动力老龄化、技术革命冲击和金融危机重创等诸多压力。GE的CEO伊梅尔特毅然决定战略转型，反守为攻，抓住工业产业转型的下一波生产力，即专注于通过为工业组织提供先进的软件和数据为其带来新价值。GE看到，工业企业正在进入爆炸价值创造的新时期，数字创新的快速传播将重新开启工业生产率的增长和市场的规模化。GE最终成为了道琼斯工业指数1898年建立以来唯一存在的公司。

“我们相信，真正的工业互联网给我们所带来的影响将超越消费互联网，工业互联网将是一个开放的、全球化的网络，使人、数据和机器三者真正互联。”—— GE董事长兼CEO杰夫·伊梅尔特（Jeff Immelt）

GE定义数字工业

创造数字双胞胎（Digital Twin）：即实现物理机械和分析技术的融合，利用数据和分析来创建每个关键流程和实体设备的数字双胞胎，这将成为数字化的基础，使企业降低成本并提供一致的品质；

启用数字主线（Digital Thread）：即贯穿全生命周期，从产品设计、生产到运维无缝集成，为客户创造一个持续改进的良性循环；

商业模式创新贯穿整个工厂和车间：重构OT（Operation Technology，即运营技术/运维技术）和IT能力，改进现有业务，将新的数据驱动的产品推向市场，并通过新的基于成效（outcomes）的商业模式进行创新。

GE的全新角色

面对新进IoT（物联网）市场参与者的威胁和未来的高度不确定性，2010年伊梅尔特做出了“直截了当”的战略决策，从一个防御型的保守主义者转变为聚焦促使所有生态系统参与者共同增长的市场“进攻者”。伊梅尔特开始重新思考GE在工业互联网时代所需要的能力集合，并重新定义了GE在市场格局中的角色（见图1）。

【图1：GE在全球市场的重新定位】

GE for GE：通过构建新的数字工业能力，提升GE内部生产效率和优化成本；

GE for Customers：充分强化技术和工作流程，通过GE内部生产力在工作中产生的洞察和构建的能力，提供一整套自动化的工业应用；

GE for World：让Predix平台成为可供几乎所有工业门类使用的协作创新平台。

GE的数字工业转型实践

任何一家传统企业的数字化转型都是复杂的，它不仅仅是我们利用数字化平台提高生产力，更需要实现数字化业务、运营模式、领导力和全方位数字化体验的转型。GE也不例外，为了实现规模化转型和商业模式创新，GE设计了一整套精益转型战略，针对组织、业务、流程、技术和商业模式等进行了全面变革。

一、构建数字化DNA

GE彻底改变了游戏规则，为了在内部全面构建数字化的DNA，实现真正的数字化转型，GE成立了专门的数字化部门，重新调整了组织架构，并用精益创业与敏捷开发的原理，为企业创造数字化的生机文化。

（一）设计以数字驱动为导向的组织架构，成立GE Digital

2015年，GE在全球成立了新的业务部门GE Digital（GE数字集团），并将原有的软件和IT职能部门并入其中，旨在加速组织的数字化转型，构建企业的数字工业能力。GE清晰的意识到，任何转型的第一步是重新思考完成成功转型所需的组织能力建设，为此他们需要具备什么样的角色、领导、团队组织和执行方法，才能真正推动GE具备数字化工业时代的运营需求和组织能力，带领GE成为世界一流的数字化工业企业。

【图2：GE的顶级组织架构设计】

GE设计了一个“高度连接”的顶级组织架构（见图2），以快速衡量并适应业务和能力建设的需求。该组织结构下GE Digital与GE Businesses（GE事业部）水平/垂直进行交叉管理。在水平能力上，布局Predix、资产效能管理（Asset Performance Management）、辉煌制造（Brilliant Manufacturing）等所需要的数字化能力；在垂直行业，GE的每项业务，如GE航空、GE医疗等都会在水平能力之上做垂直扩展，包括垂直领域的数字化应用和解决方案等。这样的组织布局下，寻找水平与垂直指标之间的平衡点变得非常重要，为此GE的每个事业部都设置了一位CDO（首席数字官），他们既向事业部CEO汇报，也向GE Digital的管理者汇报。「双重汇报」的管理模式，有效确保了GE Digital正在构建着与其业务相关的数字化能力，同时确保现有业务充分利用了GE Digital的核心优势。CDO在GE的数字化转型中发挥着至关重要的“连接”作用，他们推动技术与业务的能力对齐和相互问责，确保业务战略和数字愿景的一致性，并助力GE实现端到端的数字化业务战略。

（二）精益创业与敏捷开发原理相结合，利用FastWorks进行企业文化变革

转型并不重要，除非你拥有一种“愿意和能够接受转型”的文化。GE在转型之初就强调文化变革，GE认为需要开发快速决策、迭代改进循环和持续人员管理流程等必要的流程，以确保文化不会拒绝转型。同时，企业必须“看起来像一个快速发展的科技公司”，给员工创造真实感和创新的环境。为此，GE尝试了以下五个步骤：

Step 1：推出GE“信仰信念”模型，它包括：

客户决定我们的成功

保持精益求精

学习和适应胜利

赋能和激励彼此

在不确定的世界中提供结果

Step 2：开发FastWorks（见图3），一个将精益创业与敏捷开发原理相结合的核心方法论，帮助GE更快速的迭代，更具备创业精神，并始终在建设为客户带来更好“成效”的产品和服务。

【图3：FastWorks核心原则】

Step 3：改变绩效考核和人才管理机制，实践实时反馈工具“PD@GE”。这个工具结合FastWorks，员工可以根据实际情况实时调整目标，进行快速目标修正，同时鼓励员工通过PD横向发展自己的技能覆盖面。该举措被GE称之为“确保所有员工与GE信念保持一致”的机制，助力GE进一步构建互助互信的企业文化。

Step 4：招募数字化人才，并提供与全球领先的软件公司相匹配的招聘形式和薪酬水平。GE频繁向微软、亚马逊、苹果、Facebook、Google等科技公司的工程师和数据科学家抛出橄榄枝。GE Digital的CEO Harel Kodesh就是来自于曾经领导过微软和VMware团队的移动和云计算专家；GE软件战略的核心产品Predix则由苹果Siri的创始团队成员Darren Haas执掌。

Step 5：将GE总部搬到波士顿市中心，这是世界上最具创新力的技术中心之一。办公楼在设计上也迎合了软件开发者自由的工作方式，敞开式平面布置，长条座椅、沙发、白板，以及可以俯瞰地面和餐饮区的露天阳台，应有尽有。

二、搭建战略平台Predix

“GE为所有的业务单元建立一个统一的数字服务平台。这个工业数据分析平台更像工业领域的安卓系统，在这个平台下，电力、医疗、航空众多板块的管理APP都汇聚到这个平台下，而这个平台就是Predix。”——GE Digital首席执行官鲁威廉（Bill Ruh）

（一）利用Predix，从创新层进入

GE预测，未来15年工业物联网（IIoT）的投资金额预期将高达 60 万亿美元，在容量、速度与类别方面，生成的工业数据规模将达到海量级别。为此，GE整合自身能力和业务转型经验，创造了一个世界级的数字化工业平台Predix，它是一个可以将预测分析与3D物理系统模型结合在一起的工业级终端到云端（edge-to-cloud）平台，其特点是微服务的模块化架构，并利用了所有敏捷开发实践，可以满足工业技术高速创新的需求。Predix平台的建立，使GE和GE的客户无需重新开发IIoT，而是直接从创新层开始，迅速将最重要的成效交付给客户（见图4）。

【图4：利用Predix平台为客户提供成效】

Predix作为全球第一个专为工业数据与分析而开发的操作系统，通过平台为工业数据分析提供了一个可扩展和可重复使用的框架，这使企业能够更加重视数据驱动的作用，对数据进行有针对性的分析，形成独到的见解，以便更好的驱动业务成长。Predix不仅实现了实时监控包括飞机引擎、涡轮、核磁共振仪在内的各类机器设备，同步捕捉它们在运行过程中高速产生的海量数据，还能对这些数据进行分析和管理，做到对机器的实时监测、调整和优化，从而提升整体运营效率。

（二）开放Predix，带来辐射效应

2014年，GE宣布向所有工业互联网开发者开放Predix平台。GE还集结了能源、航空、医疗、电网、制造、基建等各行业巨擘，建立起首个全球性数字联盟。除了向联盟伙伴开放Predix外，GE Digital还为联盟伙伴的研发人员提供Predix相关的培训、研发数据库、技术资源等等。当这些研发人员掌握Predix开发技术后，将通过Predix为更多行业客户开发工业APP，产生几何级数般的辐射效应，乃至催化其他行业的变革。

可以说，GE利用Predix平台全面敲开了数字化工业的大门，将机器设备与软件数据合二为一，这个拥有海量数据的宝库，在未来将发挥“无限可能“的作用。

三、变革合作伙伴生态系统

协作共赢才能走得更远。GE非常明确，仅凭一己之力无法实现真正的工业数字化转型，GE需要将应用程序经济的能力与GE不断增长的合作伙伴生态系统相结合，提供“现成的“数字化解决方案。为此GE变革了与合作伙伴的合作方式（见图5），创建了一个协作与开放创新的合作伙伴生态系统。

【图5：GE变革与合作伙伴的关系】

GE的合作伙伴计划采用“协作与开放创新”的模式，不仅包括经销商，还包括技术合作伙伴、独立软件开发商（ISV）和成千上万的开发人员。GE预计，到2020年，每年将有2万名开发者在Predix平台开发应用软件，基于Predix的系列新软件和新产品问世，将激活超过2250亿美元的全球最大的工业应用市场。GE的愿景就是：让Predix平台成为数字工业时代其合作伙伴和客户的操作系统。

此外，GE Digital还在全球设立了GE数字创新坊（Digital Foundry），与合作伙伴共同研发工业应用软件，并共同打造全球化的软件开发者生态系统。2016年7月，位于上海的GE数字创新坊启用，这是GE在亚洲开设的首家数字创新中心。

四、实现商业模式创新

商业模式描述了公司如何创造和捕捉价值。在工业世界，商业模式创新往往意味着将产品或服务转化为“成效”，这将以提升业务的响应力为基础。

GE亲自实践了商业模式创新带来的转型。如十年前的GE电力，还仅仅是一家出售燃气轮机和发电硬件的公司。经历数字工业的洗礼，GE电力的业务模式发生了巨大变化，今天的GE电力还提供额外的服务和功能，例如优化涡轮机的运营监测、利用率等。GE相信，通过内部改变业务模式，并依托IIoT解决方案为其提供支持，将能够最大限度的提高投资回报率并提升运营效率。

“我们采取三管齐下的战略，从GE、客户和社会这三个角度展示数字化的价值。事实上，仅2016年，GE就通过使用智能设备节省了5亿美元。”——GE渠道业务发展和投资全球主管Denzil Samuels

【图6：GE构建数字化转型蓝图帮助客户系统提升创新成熟度】

通过在开放的应用程序生态系统上创建服务，开启了GE的客户和生态系统合作伙伴在Predix上放置其自身应用程序、分析或微服务的能力，这将加快IT从成本中心转变为利润中心。GE重新思考了这些因素如何影响客户的商业模式，创建了一个数字化转型蓝图服务（见图6），帮助客户在自己的市场中实现商业模式创新。

目前GE已经与全球超过400家合作伙伴和22000位开发人员建立Predix生态系统，微软正在利用Predix作为Azure云服务的关键平台，Tata在其应用商店中拥有超过50种基于Predix的应用程序。如GE的“野心”——“GE for World”，Predix正在广泛被应用于GE和非GE的客户，并引领整个工业世界的发展。

从GE成为一家软件公司看传统企业数字化转型

GE之后，西门子于2016年推出了工业云平台MindSphere。而在中国，三一重工重金打造了“树根互联”工业互联网平台，徐工集团也在近期与阿里云联合搭建“徐工工业云”，均致力于打造出中国的Predix平台。据IDC预测，在全球数字化变革的大趋势下，未来所有的企业都将通过转型成为“数字原生企业”。

今天我们谈数字化转型，绝不仅仅是通过平台的搭建帮助企业提高效率，也不再是仅针对研发团队的敏捷转型。在ThoughtWorks精益企业架构（见图7）中，企业的转型是：在具有不确定性的竞争环境中，通过企业运营、IT架构、目标制定和组织结构的精益化，来打造一个持续创新的高响应力、高绩效的组织。

【图7：ThoughtWorks精益企业架构】

结合精益企业架构和GE的数字化转型最佳实践，ThoughtWorks认为，传统企业的数字化转型应遵循如下步骤：

（一）Vision：建立以客户价值为导向的企业愿景

我们偶尔会听到“成为全球领先的XXX企业”，或是“打造中国XXX第一品牌”这类的企业愿景，这或许能达到对内建立信念、对外树立威望的作用。但是，在今天这样一个“客户赋权”时代，我们必须重新思考商业规则，去构建一个以客户价值为导向的数字化企业愿景。GE的愿景就是“让Predix平台成为数字工业时代其合作伙伴和客户的操作系统”，这充分考虑了客户、合作伙伴、客户的客户，甚至是非GE客户的价值。我们发现，真正让客户痴迷的企业不仅仅具备数字化思维，还总是会从“生态系统”的角度思考企业的未来。“GE for World”，既体现了GE的价值，又展现了GE的格局观。

（二）Organization：自上而下构建一致的数字化DNA

在GE成功的数字工业转型变革中，CEO伊梅尔特无疑是推动GE成功转型的灵魂人物，他的前瞻性、领导力和宏伟计划，直接挑战了其他竞争对手。在伊梅尔特的带领下，GE上下迅速达成一致的数字化目标，开始构建完成愿景所需要具备的能力。他们不仅快速组建了专门的数字化团队GE Digital，以实现加速数字化的进程，还在企业生机文化上布局数字化基因，打造创新氛围，鼓励员工自我驱动实现敏捷转型。同时，GE也在向全球知名的科技公司抛出橄榄枝，不断吸引数字化人才的加入。

（三）Roadmap： 基于高价值成效的战略蓝图

接下来，开启数字化之路，企业需要规划出一条可以实现愿景的路线图，它将由“高价值的成效”来驱动。我们可以采用设计思维的4D模型（Discovery/Define/Design/Delivery）来进行路径规划：

Step 1：探索为了实现以客户价值为导向的企业愿景，我们需要具备什么样的能力，以及需要达到什么样的成效；

Step 2：定义度量的标准，例如定义转型成功的要素、定义投资回报价值、定义企业数字化成熟度等；

Step 3：设计如何实现从愿景到落地执行的连接步骤，以及不同步骤下的具体举措；

Step 4：通过在投入实践中的持续洞察，不断优化和迭代实施路径，并通过扩大目标或挑战，促使组织获得更大动力。

（四）Technology：通过技术创新推动企业收入的增长

企业的IT部门正在被赋予着更重要的角色，不仅仅是支撑业务的发展和提升企业的效率，而是通过技术加速企业创新，直接或间接推动收入的增长。GE不仅为自己设计了数字战略蓝图，还充分考虑了如何影响整个生态系统的发展。战略级平台Predix在GE的数字化转型中发挥着核心作用，它不仅仅让GE的设备之间实现互联互通，还将GE的客户、合作伙伴甚至是竞争对手紧密联系起来，推动整个生态系统的全面升级。可以说，GE在进行数字化转型的同时，带动了整个工业世界的变革。

面向服务的API（Application programming interfaces）战略是很多企业转型的首选，在满足快速发展的客户期望和开放的数字生态系统方面，开放的API生态非常适用于帮助企业实现数字化的商业愿景。在GE的数字工业转型中，他们挑战了传统的IT思路，通过构建API战略来加速数字化业务的发展，实现了创新的商业机会。

（五）Continuous Improvement：持续优化创造可持续价值

企业的数字化之路不会停歇，面对市场的不确定性，企业需要实时调整自己的数字化战略，以不断提升客户体验生态系统，通过持续优化，最大化创造可持续增长的价值。今天的GE已经开始与客户和合作伙伴共同实践数据驱动下的业务变革，通过反复的测试、分析、迭代和实施，不断优化成本和提升效率。GE非常重视在合作中取得的各项“成效”，这将帮助GE内部、客户和合作伙伴更有效的践行这场数字工业转型革命。

作者简介

作者：夏寅

来源：ThoughtWorks

简介：夏寅（Rita Xia），ThoughtWorks资深战略研究顾问，拥有超过8年的市场和战略咨询经验。专注于企业数字化转型、商业模式创新和客户体验优化等领域的研究，助力企业实现业务洞察、战略规划和创新成长。在加入ThoughtWorks之前，夏寅女士曾先后就职于全球IT市场咨询公司Forrester Research，互联网共享出行平台PP租车和腾讯商业分析中心，并作为合伙人及战略负责人参与悟空租车早期创业。