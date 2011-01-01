智慧与定制，从协同应用大赛看致远互联眼中的大协同时代

步入2017年，我们即将迎来全新换装的主题为“智慧协同 定制未来”的第七届全国协同应用大赛。近日，2017年致远互联全国协同应用大赛启动会在致远互联用户—中生集团（中国生物技术集团公司）举行。

至顶网服务器频道 08月21日 新闻消息（文/李祥敬）：作为面向企业级用户、协同应用开发者的应用案例征集、评选和竞赛活动，全国协同应用大赛是致远互联为业界奉献的“饕餮盛宴”。自2011年开始，协同应用大赛已经连续举行了六届，因其覆盖范围之广、参与用户之多、案例质量之高，在业界独树一帜。

步入2017年，我们即将迎来全新换装的主题为“智慧协同 定制未来”的第七届全国协同应用大赛。近日，2017年致远互联全国协同应用大赛启动会在致远互联用户—中生集团（中国生物技术集团公司）举行。在此次活动上，致远互联详细介绍了第七届全国协同应用大赛的最新进展。

大协同时代下的协同应用大赛

第七届全国协同应用大赛与前六届有着不太一样的地方就是其是在新的时代背景和公司发展战略之下举行的。

众所周知，今年三月在鸟巢，我们熟知的“致远软件”更名更标为“致远互联”，并发布了致远互联新三年战略。“致远互联在谋求自身的转型升级，而这离不开客户创新实践的推动。我们希望基于协同应用大赛这个平台，挖掘更多的客户协同管理实践，了解用户的需求，汲取用户的智慧，从而研发更符合时代进步、更贴合用户需求、更能面向组织未来发展的产品和服务。这也是致远公司转型升级的基本要义。”致远互联执行总裁向奇汉告诉至顶网记者。

另外就是随着移动互联网的发展，协同管理本身发展的背景发生了变化。企业基于协同延展到基于组织的创新，而且基于全员移动化的创新，特别是基于产业生态的协同应用，企业打破了部门之间的“围墙”，实现部门之间的高效协作。同时协同也在往外发展，实现产业上下游生态的结合。致远互联见习副总裁、客户经营中心总经理马文表示，我们置身于一个大协同时代。技术和商业变革驱动企业转型，不光要解决好组织内和组织间的协同，还要去解决整个上下游以及产业链的协同需求。

而致远协同管理平台的可扩展性和延展性的先天优势，或者叫即插即用的基因，可快速实现基于流程和业务封装的场景化，展现能力特别强，其实也顺应了客户需求的变化。另外，在协同门户打造、移动化等方面，致远协同管理平台具备互联网的基因，所以能够敏捷地适应基于协同管理平台需求应用的变化。

“在这样的背景下，用户基于协同产生了很多新兴的创新应用实践。这些创新实践来源于客户在信息化建设中的点滴积累。”向奇汉说，“第七届全国协同应用大赛会在前六届的基础上进行升级，强化客户协同管理趋势的创新实践。特别强化协同从部门到全员，从企业内部到企业间，从企业间再走向社会化的商业创新。”

在向奇汉看来，协同应用大赛更重要的使命是创新实践的传递，通过创新实践实现行业复制，客户可以去分享、复用和分发，也可以基于产业生态进行互用。如此一来，同行业其他用户就有了参考学习的样本。正如南孚电池信息化负责人廖江辉曾言：在致远协同应用大赛上，可以真正学习和借鉴同行业其他企业的优秀协同管理解决方案、唯我所用。

经典流传 前六届协同应用大赛硕果累累

历时六年，从2011年到2016年，致远互联全国协同应用大赛已然构建了一个与用户共建互动的平台，马文说，协同应用大赛源于我们2011年的一个用户活动，在那次活动上，用户把致远协同管理平台运用得非常灵活，超过了我们的想象。“既然用户有着如此的创造性，为什么我们不把活动扩大到全国范围，把用户的创造性激发出来、呈现出来，进而共同交流和分享。”马文说。

已经连续六届的协同应用大赛可以说具备三大特色：坚守如一，传递价值，一个持续性、开放性传递协同工作管理思想，普及协同应用价值的平台；互动沟通，分享应用，一个相互沟通交流，全方位体验协同新品、分享协同最佳实践的平台；持续创新，共同进步，一个洞察用户需求、共同进步的平台。

应该说前六届协同应用大赛硕果累累，累计实现了5000＋份用户案例分享，面向全国50000＋家客户、500万＋协同终端应用者，覆盖了100＋个细分行业。

马文表示，从这些成绩中，我们也看到一些变化趋势，比如在行业覆盖上面，其中比重覆盖大的是多元化集团组织、制造、服务、金融、政府；涉及应用种类繁多，例如HR管理、项目管理、预算管理、合同管理、营销管理等；超过60%的客户持续业务深化，30%的客户除了业务应用，还涉及应用集成。“而且客户行业化应用特色明显，智能化、行业化、整合化、个性化等非常明显。”

作为协同观察者和应用大赛专家评审代表，北京邮电大学管理学院副院长宁连举教授对协同应用大赛有着更多的感触。他说，协同突破了企业内部的管理，突破了企业供应链的层面，进入了企业整个生态体系。用户通过协同改变了商业模式，这是我在参加大赛评审过程中印象最深的。

总而言之，客户通过在致远协同管理平台上进行了丰富的协同管理实践，也就是我们熟知的“协同五环”——工作协同、业务协同、集成协同、产业链协同、社会化协同，实现了价值再造。

“协同的力量是个体和企业所必须的智慧成果。致远互联其实在软件发展过程中用“协同”这两个字为这个企业提供了无限的可想象的空间。也相信致远互联万家用户可以‘因协同，而致远’。”宁连举如是说。

拥抱变化 2017协同应用大赛的核心标签——智慧与定制

2017年第七届全国协同应用创新大赛的主题是“智慧协同 定制未来”，向奇汉强调，“智慧协同 定制未来”核心关键词有两个：一个是智慧，一个是定制。“智慧”反映了基于客户的创新智慧、基于客户管理变革和商业模式变革的智慧，以及以人的行为为中心的智能化协同，打破组织之间的围墙，让组织之间更智慧地连接起来。从定制角度看，过往企业是一种固化、刚性的协同，而现在协同创新的实践更多的是需要按需定制，特别是基于互联网需要快速响应客户的需求、快速响应组织变化的需求、快速适应企业流程变化的需求等，最大限度地释放企业面对客户的高效协同。

可以说，致远协同管理平台本身就是智慧与定制的融合，扮演了连接器、定制器和进化器三种角色，进而实现移动互联、流程管控、系统连接、业务封装、系统整合和数据交换。

谈及协同应用大赛，致远互联全国协同应用大赛自2011年开赛以来，已经从一个单纯以用户间应用案例交流分享为主的赛事活动，逐渐升级为引领to B领域协同创新、与各行业用户需求最贴合、规格最高的协同行业顶级赛事。作为协同领域标杆级的行业赛事，今年的大赛将再度创新升级。

“我们希望‘协同’能够在客户心中碰撞出智慧的火花。协同在每一个组织或者行业，定会有超出我们想象的应用，基于协同应用大赛，我们希望挖掘用户的智慧宝藏，进而通过行业复制，供同行业其他用户对标学习。同时，我们将不忘为客户创造价值的初心，坚持与用户共同打磨高品质的产品，集用户的力量和智慧，办好今年的第七届协同应用大赛。”马文最后做出如此豪情的动员令。

当下，第七届全国协同应用大赛已在华北、东北、华东、南方、西部五大区域铺开海选。目前百万用户正在竞相准备各自企业的协同应用案例，基于致远互联V5协同管理平台独有的定制化特性，展开了一场智慧满溢的协同应用创新盛筵。继以往探路者、保利华南、特驱集团、英特集团等一众优秀的行业代表过后，本届将有哪些企业脱颖而出？又将有哪些亮眼的协同应用？我们都很期待！