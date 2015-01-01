五大智能特性 FusionServer V5是华为无边界计算的最佳实践

华为无边界计算的内涵包括：面向应用优化，让计算靠近数据，充分释放计算潜力；打破服务器边界，实现DC级别的资源池化和按需供给，提升DC整体计算效率；打破DC边界，使能智能接入，计算走进数据源，让数据在远端智能起来。

至顶网服务器频道 08月15日 新闻消息（文/李祥敬）： 2017年7月6日，华为在北京发布“无边界计算”服务器战略及系列解决方案，该规划了华为未来5年计算创新路线图。

华为IT产品线服务器市场营销总监武湛

华为IT产品线服务器市场营销总监武湛在发布会上详细解读了FusionServer V5系列5大智能特性，并发布了大数据应用加速解决方案，全闪存SAP HANA一体机解决方案，G系列异构计算平台，以及视频边缘智能分析解决方案等。

FusionServer V5的五大智能特性

武湛表示，FusionServer V5采用自适应设计理念，对服务器的计算、存储、网络、管理和节能等5个方面进行了“智能”升级。

具体而言，在“智能”计算方面，FusionServer V5支持对应用透明的异构的CPU、FPGA、GPU计算加速，提升计算效率，满足多种业务负载所需。

武湛说，华为的FPGA使用量全球第一，相关的研发人员超过1000人，可实际商用的IP知识产权100多个。

在“智能”存储方面，FusionServer V5支持SAS/SATA/NVMe可混插，实现从性能型到容量型的灵活组合，既保护现有投资又可以满足未来业务需求。

“NVMe SSD的SRV功能支持多流特性并分配不同的优先级；支持硬RAID，既快又稳。”武湛说。

在“智能”网络方面，FusionServer V5采用丰富的LOM设计，可配置华为创新的可编程融合网卡，支持IO加速、DPDK、RDMA协议，25GE和32G FC兼容互通。

在“智能”管理方面，FusionServer V5的嵌入式FDM故障深度诊断专利技术，针对引发系统黑屏宕机的Caterr/IERR等严重故障诊断成功率达到突破性的93%；具备自学习能力的诊断与预警引擎。

武湛介绍说，FDM全称为“Fault Diagnose Management”，即故障诊断管理系统，它是华为具备自有知识产权的服务器故障诊断系统。FDM由多位高端技术专家经过多年的时间，与多个部件/芯片供应商进行技术研究与合作，从BMC、BIOS等各类部件Frimware上做定制化开发，旨在系统地解决服务器架构下的各类硬件故障定位，大幅提升和扩展x86架构的RAS特性。

FDM实现了故障数据的全方位自动抓取，把所有的故障数据汇聚到BMC，由BMC在带外做更进一步的故障分析、定位、预告警等功能。

最后，华为基于BMC建立了一套故障诊断专家系统，当系统发生严重故障时可以通过已收集的故障数据来自动定位故障源并提供故障解决方案。据悉，华为服务器FDM至少可以定位93%以上由于CPU、内存、PCH、PCIe、QPI等硬件或链路引起的系统崩溃的各类错误。

武湛还补充说，华为在BMC中内嵌了AI加速学习能力，通过计算框架进行故障的自我学习和诊断预警。

在“智能”节能方面，FusionServer V5采用了嵌入式DEMT动态能源管理专利技术、MIMO节能热设计风扇调速、节能管理及性能优化等节能技术，在CPU负载不变的情况下整机能效降低高达16%，有效节省能耗开支。

基于FusionServer V5的行业解决方案

从上面我们看到FusionServer V5承载了诸多智能特性，但是企业并不只是需要一个“黑盒子”，所以基于基于FusionServer V5，华为推出了众多的解决方案，其中包括大数据应用加速解决方案，全闪存SAP HANA一体机解决方案，G系列异构计算平台，以及视频边缘智能分析解决方案等。

针对企业的关键业务计算需求，华为KunLun服务器和SAP HANA一体机就是典型的代表。而且华为KunLun开放架构小型机获得SAP HANA 16TB GA（General Availability）认证，华为成为业界为数不多的能提供超过10TB的SAP HANA解决方案的供应商之一。

KunLun针对SAP HANA内存计算，采用ES3000作为数据库日志卷存储，加速数据入库，采用自研NC互联芯片，扩展CPU计算资源的同时实现CPU间指令与数据纳秒级交换；SAP基于KunLun NUMA架构，充分利用KunLun纵向扩展能力，优化SAP HANA数据库并行机制，感知数据内存位置，分配本地CPU进行快速计算。通过联合创新，充分发挥KunLun SAP HANA数据库性能。

针对云计算市场，华为全新的G系列异构计算平台承载了云原生基础架构的理念，实现了各种异构资源池的管理。而且在软件调度上，华为G系列异构计算平台支持一键拓扑和配置，可以无缝对接企业的业务。

另外，在边缘计算方面，华为推出了视频边缘智能分析解决方案。华提供了一个智能接入平台，实现数据的存储、计算、分析三位一体，让数据在远端智能起来。

在行业数字化转型过程中，如果单纯依赖于云计算，就必须保证端和云之间绝对的无缝联接，这将给云端带来可怕的巨大压力。

而通过将边缘计算作为统一的联接、计算、存储和应用平台，能够满足业务实时性，同时能够简化边缘和云的集成，还可以降低广域网络和云计算平台的开销与成本。

华为视频边缘智能分析解决方案就是通过引入边缘计算，帮助企业实现更高效的视频分析，这可以在视频监控等安防领域得到广泛应用。

写在最后

华为无边界计算的内涵包括：面向应用优化，让计算靠近数据，充分释放计算潜力；打破服务器边界，实现DC级别的资源池化和按需供给，提升DC整体计算效率；打破DC边界，使能智能接入，计算走进数据源，让数据在远端智能起来。

在释放计算潜力方面，依托五个智能，FusionServer V5实现了通用服务器面向业务的智能化。同时，针对具体的行业需求，华为发布了大数据解决方案、KunLun开放架构小型机方案；在打破服务器边界方面，华为发布了全新的G系列异构计算平台，帮助企业构建云基础设施架构；在打破数据中心边界方面，华为借助统一的智能接入平台，发布了视频边缘智能分析解决方案。

应该说，华为在用实际行动践行“无边界计算”的战略。正如武湛所言：

华为发布的全新一代FusionServer V5服务器，是“无边界计算”战略的第一阶段的最新成果，以追求灵活智能、极致效率、高效敏捷为目标，面向未来的云计算、大数据、人工智能等复杂业务负载，在计算、存储、网络、管理、能效等方面进行了全方位的提升，是迄今为止最智能的FusionServer服务器。



