 华为发布“无边界计算”战略

2017年7月6日，华为在北京发布“无边界计算”服务器战略。在发布会上，华为IT服务器产品线总裁邱隆先生，向我们详细阐述了华为的“无边界计算”战略。

至顶网服务器频道 （文/董培欣）：

2017年7月6日，华为在北京发布“无边界计算”服务器战略。在发布会上，华为IT服务器产品线总裁邱隆先生，向我们详细阐述了华为的“无边界计算”战略。

华为IT服务器产品线总裁邱隆阐述“无边界计算”服务器战略

无边界——计算的未来发展趋势

邱总首先为我们描述了一个在未来基于联接的世界：“在五年以后，数据中心将变成智能的动态的可标配的数据中心。云也不是现在非常单一的云架构，以软件驱动的云，会出现更大的变化。以后无论你的家庭、你的车、你所有的地方，都有无数的智能终端，通过它们连接起来，智能终端也会有一个重要的变化。”

比如说查询一个人的车违章情况，现在需先要收集车辆信息，再把这些数据回传回去，再去比对这个车是不是套牌，至少需要四到八个小时。这样的话就意味着，这个车已经走远了，很难及时进行执法。现在如果我们把套牌车可能的信息，放到本地，可以在十秒之内，就识别这个车是不是套牌车。人也是一样，包括我们抓犯罪也是一样。在这里有一个新的名词，叫智能接入。为什么叫智能接入，以后更多所有数据的处理，应该在中间的接入点，靠近用户最末端的应用。这跟接入网很像，在原先的数据中心和云的基础上，你可以认为它就是一个小的靠近边缘的数据中心。

无边界计算的挑战与转变

计算能力的挑战：

无边界计算为数据中心带来了新的挑战：以前的计算，全部是在我们的数据中心，在云端去完成。在未来当终端变的智能之后，所有东西再在数据中心去完成的话，它的延时、它的带宽、实时性，都满足不了要求。

智能接入自然需要有更高运算处理能力的人工智能系统。现在大的互联网公司，也都在发布AI产品，AI最大的变化是什么呢？它带来的变化就是对于硬件而言，传统通用的处理器，已经不能完全满足AI专业的计算性能，比如说现有的通用GPU方案，对传统通用的CPU，大概有十倍的提升，刚发布的GPU专业芯片能达到一百倍的提升。专业到通用再到专业，这是处理器发展的一个循环，再过十年，又会变成一种统一通用芯片，世界就是一直这么轮回循环上升的。

中心到边缘的转变：

现在大多数的数据中心，即便我们互联网的数据中心，大概就是十万到几十万的节点，未来数据中心的节点，一定会超过一百万。数据的处理也会由TB级和PB级增长。这种情况下，传统的一台一台服务器叠加，根本满足不了一千倍要求的，唯一的办法就是把单个的服务器进行池化，把更多的异构的方式加入到这个池子里面来。

因此，有人讲在未来2025年将有一千亿的联接，我认为不止一千亿的联接。未来全球一半的数据，不是在数据中心进行处理的，会直接在我们边缘，在智能终端进行处理。这些数据其中的40%到50%，在智能接入结点进行预处理。所以现在不管是云还是数据中心，是集中的处理架构，未来一定是分布式的架构。所有的智能结点，像毛细血管的末端一样，无处不在，帮助我们把数据的分析处理在终端最快速，最便捷的完成。

华为的“无边界计算”战略

基于上面的变化，未来五年华为的无边界计算定位非常简单。第一是释放处理器的潜能，第二是打破数据中心常规，把智能接入结点推到边缘去，让所有人能够快速的进入智能时代。

华为将怎么做呢？在释放处理潜能方面，华为将提供一个云平台，帮助企业客户通过华为网络上的技术能力，构建一个包括计算、存储、网络的资源池，企业客户业务可以直接跑到上面里，不需要企业过多昂贵的投入，数据中心就可像业界最先进的互联网公司一样，进行云计算业务部署，实现最好的共享。

在打破数据中心的边界方面，华为为用户提供一个智能接入平台。在需要处理数据的地方，按照存储、计算、分析三位一体对数据进行处理。举个例子，我们新加坡的一个客户，以前他做整监控，需要在中心地点，进行所有的数据，分析收集。现在做了一个变革，在每一个路灯杆上面，布置智能小盒子。这个小盒子接入八个摄像头，把需要处理人脸特征，各种各样关键的特征，下发到节点智能处理。这样的话，所有需要抓取的关键事件，可以在十秒之内完成，简单实现了所有数据在本地及时反馈。

高效可靠、同步协同——无边战略的致胜之道

最后邱总向大家总结了华为在“无边界计算”中的优势所在。

首先在处理能效上，“无边界计算”有各种各样的需求，有图象的、有智能的、ICT传感器的……需要各种各样不同形态的服务器。华为恰恰具备相关专业芯片上的投入，可以根据不同的应用，不同的接入需求，提供不同的解决方案。

其次，在可靠性上，传统数据中心服务器，无法应对户外高温、高湿、高硫、高盐还有雷击等恶劣环境。而华为在这方面有着深厚的技术积累，至少保持着一到两年的技术优势。

第三，在数据的同步协同方面，智能节点有大量的规则、协议、算法需要同步协同。这就需要有很强大的网络能力，可以有强大的带宽，低延时。这也是华为擅长的。

此外，华为将把这个平台开放给所有人，包括竞争对手，希望一起做大这个蛋糕。把智能接入产业，这个市场尽快做起来。希望通过智能接入，让数据尽快在远端智能起来。能互联起来。希望大家一起，包括我们的客户一起，共同把这个产业做大做强。