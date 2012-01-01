华为以技术为盾、创新为矛，还你一个清凉的服务器机房

为解决服务器机房散热问题，华为迅速行动，即将发布下一代V5服务器。V5服务器与华为以往推出的的服务器既有相同之处，又存在着大大的不同。

42度的机房，服务器又因为高温而出故障了，脸上因为全是汗，所以推上去的眼镜儿一个劲儿的往下滑，工服湿热地贴在身上，为了防尘而穿得鞋套让双脚烧一般的难受，仰脖控了控杯子里已经温了的水，你开始想要… …好了别想怎么才能砸了这个机房了，还是从头开始认真考虑考虑服务器散热的问题吧。

在服务器热管理问题上，有两个法则：10℃法则是指单个电子元器件的温度每升高10℃，电子设备的可靠性下降50%；1℃法则是指单个电子元器件的温度每下降1℃，电子设备的故障率下降4%。我们也可以看到，在一些历次重大事件中，均有温度过高导致电子元器件故障引发的灾难性后果，服务器温度控制的重要性显而易见。为了让服务器在寿命方面延长使用、化学方面提高环保能力、在人员方面保障人员人身健康、以及机械方面保证元器件稳定、还有最重要的保证性能，服务器热管理亟需实施。为解决上述问题，华为迅速行动，即将发布下一代V5服务器。V5服务器与华为以往推出的的服务器既有相同之处，又存在着大大的不同。

服务器的质量口碑在散热这个分支点上，看似很好获得，实则不然。下一代V5服务器全面继承了华为服务器的技术能力，“质量基因”强大。根据业界知名互联网及金融公司的统计，华为服务器的故障率低于业界15%，其中华为服务器的热管理功不可没。华为服务器的技术开发人员认为，“风为热而来，热因风而散。散热，其实就是一场风与热互相追逐的故事。”所以，下一代V5服务器的前置面板，采用独特的蜂窝状开孔设计，可以有效增加进风面积，提升进气效率且不影响物理结构强度，为风敞开大门，带走服务器内部的热量；在门内，采用流线型风扇框，双层对旋风扇设计，提升风压与加速风的流动速度，让风纵情奔跑。

值得一提的是，华为新一代V5服务器中，还首次使用了新研发的散热专利设计方案——3D VC。3DVC散热技术，是总结华为多年积累的服务器散热经验，通过VC与热管通过毛细烧结的一体化成型工艺，在热管内部适量的低温高挥发液体，让液体在热端受热后快速蒸发，到冷端冷凝后通过管壁的毛细孔的毛细效应回流到热端，如此循环往复而达到散热目的的技术。通过这种毛细烧结工艺及液体的相变过程，大幅提升了服务器的散热面积与散热系数，从而提升了散热效率，同时节约了能耗。

据下一代V5服务器的研发人员介绍，服务器的散热设计都需要经过严苛的测试，包括HALT等四处极端测试及硬盘抗震设计。华为还在不断优化CPU的散热设计，CPU散热片历经7代的演进延续，CPU的散热器技术也从简单的纯金属结构，走向局部的相变均温以及整体的相变均温技术，支持的CPU功耗也数年前的几十瓦到现在的两百多瓦。

当然，还有一种情况，比如服务器中的主要热源CPU，这里是风到不了的地方，如何把热引出来成为了难题。下一代V5服务器的研发人员背靠技术实力进一步创新，专门为服务器中的主要热源CPU量身定制了合金散热器，并使用热管塔式焊接工艺焊接，热管散热可以解决横向均温和纵向把热传递到翅片，使热在翅片平面内迅速扩散进行换热，从而提升CPU的散热效率，让热无处可藏。

实际上，服务器遇到难题挑战总是层出不穷，比如当企业新兴业务不断发展，数据流量急剧增长，数据量急速膨胀时，服务器要顶住压力的同时还要具备高的处理效率。面对业界发出的新需求，华为坚持创新，面向全球布局研发机构，并将每年营业收入的10%投入研发，在Gartner的象限挑战中，稳居全球市场TOP3。

另外，下一代V5服务器“创新基因”也体现在对抗热辐射上。热具有热辐射的特性。为避免服务器内部多个CPU或模块之间的热辐射干扰，下一代V5服务器的研发人员通过专利设计的分流式导风罩，既可以让前面CPU的热温，通过倒风让其走到后面CPU的两侧来，也可以把冷风从前面CPU的顶部引导到后面CPU上来，从而消除级联加热，避免传统的多颗CPU前后影子布局带来的热干扰。另外，在服务器内部还采用了前面节点风道与后面IO模块风道相互独立的设计，大幅提升散热效率，为服务器性能的稳定发挥保驾护航。

即使有技术为盾、创新为矛，散热设计也不能仅凭感觉或经验，还需要辅以科学的检测工具与方法。下一代V5服务器热仿真监控模块可以直观的展现服务器机房的热力成像图，是追踪服务器内部热点聚集的有力武器，再辅以FDM深度故障诊断，让热无处遁形，使服务器发挥最大能效。

据悉，华为新一代V5服务器中，还首次使用了多种新研发的散热专利方案，如纵向涡、可拆分翼型散热结构等，让服务器运行更稳定，性能发挥更出色，满足企业用户未来3-5年的技术发展要求。华为目前已经设立了卡诺实验室，开始了前瞻性的散热技术预先研发，华为服务器将继续在每一个不被注意的细节点上，追求散热效率的极限。