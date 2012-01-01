工商银行：如何让这个看起来“坏”的时代通过数字化转型变“好”

华为对计算产业发展进行了一次全新的解读，发布了“边界计算战略”和全新的V5系列服务器产品与解决方案。华为企业BG Marketing与解决方案销售部总裁，袁千表示，秉承持续创新，让计算变简单的理念，使华为与各行各业的朋友能够携手迎接未来数字化时代的到来。

近日，华为“无边界计算”战略暨新品发布会在京举行，会上，华为对计算产业发展进行了一次全新的解读，并发布了“边界计算战略”和全新的V5系列服务器产品与解决方案。华为企业BG Marketing与解决方案销售部总裁，袁千表示，秉承持续创新，让计算变简单的理念，使华为与各行各业的朋友能够携手迎接未来数字化时代的到来。

金融行业也正在变革的浪潮中，手机移动终端的金融业务的全渠道覆盖和人民币国际化加速以及利率市场化的扩建，使得传统银行的经营受到空前挑战，金融行业的数字化转型迫在眉睫。

“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。” 黄镭罡表示，“面对经济发展新常态和互联网金融的新趋势，工商银行需要不断的转型，寻求突破。”在华为“无边界计算”战略暨新品发布会上，中国工商银行上海数据中心资深经理黄镭罡向与会嘉宾分享了工商银行的数字化转型之路。

在大背景下，工商银行于2014年启动了IT架构转型，旨在利用新技术，结合主机与平台的双结合架构，通过数据架构，应用架构和技术架构方面共同突破，满足向未来业务的发展需求，制定新时代的产品与服务的创新，来实现中国工商银行架构转型的要求，从银行信息化转变成为信息化银行。

黄镭罡向与会嘉宾具体介绍表示：“工商银行的技术架构转型主要有三个方面，包括建设云平台、主机平台的布局优化，以及专用设备向通用设备转型三个方面。”

目前，工商银行云平台的关键业务交易量每天高达九千万笔，在遇到“双十一”等特殊时期时，如何保障快捷支付渠道（如支付宝）的业务处理能力？工商银行选择通过云平台容器资源进行调控，云平台计算资源的错峰共享能力能够满足业务量爆发式增长的需要。

首先工商银行着力于建设基础设施云以及应用平台云，构建安全可靠易扩展，高性能的技术架构。除此以外，工商银行重新定义了主机与开放平台的业务布局，将给主机定位成核心账户处理系统，开发平台主要用于风险管控、信息服务，通过两者的有机结合实现核心业务的平台化处理，据黄镭罡介绍，新的业务布局具体包括三个方面：

Ÿ 第一步是主机关键业务下平台。目前工商银行的主机有很多分配业务，我们根据账户类型将整个系统分成四个集群，实现了多合架构，系统可以承载每秒3000笔的交易量。

Ÿ 第二，实现主机向平台的数据传输。作为银行的数据中心，主机承载大量交易，且压力不断增大。工商银行正在将主机的数据复制到客户信息平台，使得系统能够快速调整数据库，实现快速切换。一方面减少客户信息对主机的占用，另一方面全面提升工商银行客户处理效率和对外服务能力。

Ÿ 第三，工商银行建立了主机架构平台。主机的另一个压力来自于“各自为政”的平台应用，不同的数据需求要跟不同的接口对接，对资源系统的消耗非常大。建立主机架构平台后，归口下游应用，目前在这个平台每天交易量查询笔数达到了一亿笔。

通过上面这三步，可以看到，工商银行初步实行主机和开放平台的业务布局优化。黄镭罡表示，2015年，工商银行已经实现了18000台虚拟机纳管，20台虚拟机每分钟秒级部署的容器。X86平台上，构建定制化基础设施，通过统一的云管理平台，建设开放安全易扩展的计算存储网络基础架构，实现全行基础设施资源的局部优化和共享利用。

不止于此，工商银行仍在继续IT架构转型，当遇见新的技术难点和问题时，积极寻求与合作伙伴协作，黄镭罡表示：“一路走来，我们和华为公司始终保持良好的关系，华为总能第一时间积极响应我们的问题和需求，和我们共同寻求解决方案。在此我们要感谢华为公司在我们转型过程中给予我们的支持和帮助。”对此，袁千表态：“华为在企业业务领域发布的平台+生态的战略的核心，就是基于技术上高强度的投入，提供创新、差异化、领先的ICT硬件基础设施和软件基础设施，打造一个开放、弹性、安全、灵活的平台，并从四个方面做大生态链及产业联盟、商业联盟、开发者平台、开源社区，我们希望能够与合作伙伴进行联合创新，共同助力客户实现数字化转型。”

据悉，Gartner最新统计表示，2017年一季度，华为服务器产品的发货量居全球第三，中国区第一，华为服务器已经成为全球服务器市场的主流供应商，袁千补充，华为还积极投入全球布局，在硅谷建立起前沿技术中心，在中国多地设立了研究所和交付能力中心，不断增强创新能力和核心竞争力。