华为服务器保持高性能和高可靠性的秘密

高性能方面，华为服务器在此颇具口碑，共打破300多项性能测试世界纪录；质量更可靠，故障率低于业界15%。如何做到的？今天我们从华为服务器信号质量一探究竟。

通过第三方调研机构数据可以看出，华为服务器出货量不断攀升，得益于其持续通过高强度的研发投入和聚焦创新，从而为用户提供高可靠、高性能、简单易用的计算平台。

高性能方面，华为服务器在此颇具口碑，共打破300多项性能测试世界纪录；质量更可靠，故障率低于业界15%。如何做到的？今天我们从华为服务器信号质量一探究竟。

信号质量是服务器的性能和可靠性关键一环，然而信号质量具有隐蔽性，不为用户感知，常被用户忽略。本文详解华为服务器信号质量。

0.025mm意味着什么？

信号好坏与链路质量相关。链路好比一条高速公路，信号好比汽车，高速公路路况好，汽车可以在高速路快速行驶，并安全到达目地；如果高速链路阻抗不一致，就好比高速公路路面坑坑洼洼，信号在该通道上传输，会造成信号的衰减、失真，导致信号的误码。特别是CPU间的UPI链路、CPU与外设之间PCIe链路和CPU与内存之间的DDR链路，信号质量好坏对服务器性能至关重要。

在多路关键业务服务器，如8100 V3服务器，高达6000多条高速链路（UPI、DDR4、PCIe），有的链路长度超过500mm，链路过长且数量多，过孔、电容、连接器连接导致链路复杂，有限的空间内链路间相互干扰和受外部干扰影响会成倍增加。华为工程师细心思考与精心设计，采用三维立体设计方法：计算节点分布在Y空间排列；前后IO交错布局，充分利用X空间；利用高密高速连接器降低Z空间；再将链路精度精确到0.025mm，成功化解信号链路阻抗不一致性难题。

信号仿真，挑战极限

完成设计只是高质量第一步，接下来是信号仿真。

以PCIe高速链路为例，信号在PCB间是通过BGA ball，过孔、电容、连接器连接在一起，要求信号在穿过上述部件时，阻抗要保持一个很小的波动范围，确保信号在这条高速路上跑得畅通，需对各部件进行3维全尺寸建模仿真优化，确保链路阻抗波动最小；经历几百次的信号仿真测试与优化，信号质量高规格达标，部分信号波动范围小于CPU要求的30%。

也许你要问信号质量很难为客户感知，为什么去挑战极限、追求卓越?

这么做的背后是因为，极端环境下，机房温度或者湿度超过规范范围时，只有信道阻抗足够小，信号仍能高质量传递，系统才能正常运转，业务才能继续进行。

华为独门绝技：眼图检测

每一个优秀的产品除了优秀的设计，还必须经得起严苛的测试。

华为服务器除了常规的测试外，还包含非正常环境加严测试。加严测试包括：1、满荷运载；2、温循测试；3、电压超压和低压拉偏测试；

更值得说的是生产引入信号数字眼图检测，这是华为独门绝技，所谓的眼图好比人的眼睛，眼睛正常开启，说明这人的精神很好，如果眼睛睁的过大或者过小，说明这人很疲乏。在生产阶段，引入眼图自动化检测，快速检测出其它手段很难发现的信号质量不良的单板。

由此，华为用创新的检测方法，避免不良设备流入市场。

所以，总结来看，华为经过加严测试的服务器，信号质量能得到保证，最终将体现在性能高、非正常环境稳定运行、长时间稳定运行等质量优势，这也是更多客户选择华为服务器的理由之一。