CPU都一样了，华为服务器凭什么与别人不一样？

众所周知，今天市场上的主流服务器均是采用英特尔的CPU，于是有一种声音：“CPU都一样了，服务器们又有什么不一样！”如果说过去的服务器跟随CPU做设计就可以了，今天不再是。

众所周知，今天市场上的主流服务器均是采用英特尔的CPU，于是有一种声音：“CPU都一样了，服务器们又有什么不一样！”如果说过去的服务器跟随CPU做设计就可以了，今天不再是。

今天的服务器需要匹配云、大数据等新技术，它是一个计算平台。服务器行业已经打破过去多年的稳定，加剧创新和变革。而对于华为服务器来说，十几年来秉承着“持续创新，让计算变简单”的理念，针对客户应用场景，不断优化。CPU都一样了，华为服务器还真的与别人不一样。

为什么？华为从2002年面向运营商行业到2008年进入互联网行业，再到2012年进入企业行业，在服务器领域耕耘近15年，实现多维度基础技术与产品的创新，包括工程创新、架构创新、应用方案创新，还包括芯片创新，本文带您来看下华为服务器除CPU之外的自研芯片创新。

华为拥有自主研发的管理芯片、NC互联芯片、网络控制芯片、SSD控制芯片等，这是华为服务器与友商竞争的技术优势所在。

· BMC管理芯片：独特的故障管理系统，变被动为主动，内置硬件加密引擎，保障管理安全可靠。

BMC管理芯片能够支撑对服务器进行全面精细的监控，如CPU的内核温度、电压、风扇转速、电源故障、总线故障等。它能够在服务器宕机时保存宕机之前屏幕上输出的最后信息，用于故障定位。还支持实时的屏幕快照，可以设置定时或周期性的进行屏幕截屏，不需要手工查看服务器，为维护人员节省大量时间。并且提供了丰富的用户接口，如命令行、基于Web界面的用户接口、IPMI管理接口，所有用户接口都采用了高度安全的加密算法，保证接入的安全性。

· NC互联芯片：突破Intel x86芯片最多8个CPU的限制，是实现多于8*CPU关键业务x86架构的关键，全球也仅有几家厂商有此技术实力。

传统英特尔芯片最高支持到八路服务器，NC互联芯片可以把8路服务器扩大到32路，并且支持增强的RAS特性，系统更可靠。它打破了高端多路服务器CPU之间数据传输瓶颈，为计算模块之间提供高带宽、低延迟、无阻塞的高速信息交换通道。

· SSD控制芯片：IO是服务器的性能瓶颈，而SSD可以极大的提升IO，但SSD的寿命又比普通硬盘短，华为SSD控制芯片具备80万IOPS，3.2GB带宽，充分发挥闪存的性能。除了提升IO外，还通过独特算法（比如磨损均衡、LDPC、动态RAID、数据巡检）来提升SSD的寿命。

· 网络I/O芯片：业界主流网络从GE都10GE，从25GE到100GE，自研芯片可以进行网络归一化降低成本。网络速度越高，更利于发挥服务器的处理性能，比服务器承载视频、大数据处理等与外界频繁数据交换的业务。华为网络I/O芯片，支持16G FC、10GE、40GE多种接口，支持TOE/IOE/FC/FCoE等多种协议卸载 ，从而消除I/O瓶颈、提升性能。

所以现在回答开文提出的问题，CPU是服务器的重要组成部分，但并不是唯一。凭借长期持续投入的底层芯片到解决方案的端到端创新和积累，华为服务器正在做最具竞争力的计算平台。通过技术能力的布局，华为以持续创新，让计算变简单。