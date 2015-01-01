华为“无边界计算”战略发布会：携手合作伙伴为用户提供最佳计算效率与体验

根据Gartner最新统计，2017年第1季度，华为服务器产品的发货量居全球第三，中国市场第一。5年时间，华为从默默无闻成长为今天全球服务器市场的主流供应商，实现81%的年复合增长率。取得这样的成绩，除了华为人的努力外，华为更是将其归功于客户和合作伙伴。

根据Gartner最新统计，2017年第1季度，华为服务器产品的发货量居全球第三，中国市场第一。5年时间，华为从默默无闻成长为今天全球服务器市场的主流供应商，实现81%的年复合增长率。取得这样的成绩，除了华为人的努力外，华为更是将其归功于客户和合作伙伴。

近日，华为在北京发布“无边界计算”服务器战略及系列解决方案，华为企业BG Marketing与解决方案销售部总裁袁千表示：“华为致力于通过创新、差异化的解决方案，携手合作伙伴一起构建共赢的生态体系，助力行业客户领跑数字经济。”华为企业BG中国区副总裁刘超同样指出，“‘无边界计算’战略的发布将给华为服务器围绕行业客户数字化转型的计算发展指明一条清晰的道路，华为将继续与合作伙伴一起为广大客户带来更好的计算效率与体验。”

可见，华为无论是在进行服务器产品方案创新还是客户服务中都将合作伙伴列为重要的位置。作为华为的重量级合作伙伴，SAP和微软亮相此次发布会，共同联合介绍当前计算发展的挑战和对应解决方案。

SAP中国研究院产品与创新部开发总监张剑

SAP中国研究院产品与创新部开发总监张剑回顾了自2012年SAP和华为建立全球技术合作伙伴关系以来双方不断深入合作的历程，尤其是2015年双方共同建立SAP-华为联合创新中心，结合华为的云数据中心、企业网络和SAP的S/4 HAHA和云应用等产品和解决方案，共同致力于先进技术的研究，打造全新的解决方案。张剑强调，“SAP与华为的合作不仅仅限在商务层面，更多是研发层面、深层次的技术合作。”

此次发布会，华为联合SAP发布了华为全闪存SAP HANA一体机，据介绍，华为全闪存SAP HANA一体机提升了与HANA 存储IO性能相关的DB重启、数据加载、数据批量删除等操作3~6倍性能。以1.5TB系统重启举例，从之前耗时49分钟缩减到10几分钟，提升了5.8倍性能。

张剑表示，一直以来，SAP针对华为服务器做了很多优化，包括系统的调优、硬件的调优、软件的调优等，最终实现性能的一次次突破。截至目前，华为与SAP建立起来的战略合作解决方案已获得全球广大客户的认可与信赖，华为SAP HANA一体机解决方案目前已服务于全球40多个国家，数十个世界500强客户。

据了解，中国石油集团客户采用华为SAP HANA解决方案建设了136TB超大型SAP HANA数据仓库集群，提升企业经营分析性能；以及西班牙石油采用KunLun SAP HANA解决方案，建设单节点6TB的ECC on HANA系统，这些大型的项目证明，华为已经成为SAP系统基础设施解决方案最佳实践者。

张剑称赞华为作为一个硬件厂商能够全力地分析理解SAP HANA典型的应用，直到今天，双方依然在进行以华为服务器平台为基础包括KunLun在内的持续深入优化，他相信未来双方可以给用户带来更高性能的计算体验。

微软大中华区OEM事业部总经理黄逸群

微软大中华区OEM事业部总经理黄逸群则重点强调了基于华为服务器的微软Azure Stack的混合云解决方案，它认为数字化转型正在给企业IT发展带来新一轮的挑战与机遇，而混合云将是未来一段时期内最关键的应用场景之一。微软Windows Server与华为服务器产品强强联手，相互融合，为企业提供了理想的混合云解决方案，既能以高性能服务器满足企业对于IT安全稳定运维的需求，同时也提供了面向云时代拓展业务，开拓创新的无限可能。双方的战略合作，将帮助更多的中国企业在数字化转型中占得先机。

据介绍，华为-微软混合云解决方案可帮助企业和服务提供商在本地部署Azure服务，并和微软Azure公有云无缝对接，帮助企业顺利部署和应用混合云平台。

此外，黄逸群还介绍了华为与微软在商用服务器市场达成的战略合作，并共同推出了Windows Server的增值计划，双方在商务技术、市场等方面加强配合，在华为服务器硬件上，全面提供正版的Windows Server 2016，以及Windows Server2012 R2操作系统解决方案，用最优惠的价格、更好的服务，给企业用户带来更好的价值。

黄逸群期待，微软与华为未来在公有云、混合云、私有云方面强强合作，给企业带来更好的服务。