杰和科技携私有云、虚拟化解决方案亮相2017 DT+Cloud数博会

8月10-12日，2017第二届中国国际大数据及云计算展览会及同期论坛在国际展览中心（老馆）隆重举行。杰和科技携旗下最新产品盛装出席。展会上您可以看到杰和GS系列NAS新品以及面对中小企业的存储解决方案，同时还展出杰和桌面虚拟化解决方案及优质的服务器产品.

至顶网服务器频道 08月11日 新闻消息：8月10-12日，2017第二届中国国际大数据及云计算展览会及同期论坛在国际展览中心（老馆）隆重举行。本届大会以"数无界，云之巅"为主题，聚焦大数据、云计算与数据中心行业应用，展出内容涉及大数据各项应用、云应用、IT服务及解决方案、数据中心、存储及数据中心IT产品等热点技术及板块，全面展示"大数据+"生态，吸引了来自世界各地、各行业10万+观展者。

本届展会，杰和科技携旗下最新产品盛装出席。展会上您可以看到杰和GS系列NAS新品以及面对中小企业的存储解决方案，同时还展出杰和桌面虚拟化解决方案及优质的服务器产品，全方位展示了杰和在云计算、大数据、人工智能等领域相关支撑技术及解决方案。

现场，杰和展区（A78）参观咨询者络绎不绝

展会上，杰和采用产品与解决方案组合的方式展示，观展者可以现场体验杰和产品解决方案，让用户对杰和产品的特性有更深入的了解。展示现场吸引了大量的观展者现场体验。

随着云计算、大数据的快速发展，企业对于存储的需求也不断增长。现场展示的杰和中小企业私有云解决方案，集软硬件于一体，可在存储空间、性能、实用性及安全性等方面满足企业用户的存储需求，解决用户快速部署存储网络、企业数据便捷管控的问题。现场演示的5盘位GS68，支持10GbE高速网络接口，提供M.2及PCIe 3.0x16扩展口，为企业数据的安全备份与共享提供了顺畅的文件传输速度及空间扩展；集成如FTP服务器、网站服务器、MYSQL服务器、企业邮箱服务器等功能于一体，大幅度降低企业IT成本。同时，其搭载GSM智能操作系统，为用户数据管理提供安全可靠的存储备份解决方案。

数据云化对于拥有大量数据统筹的用户而言非常关键，杰和科技面向SI系统集成商提供服务器、瘦客户云终端F210硬件组件，联手SI系统厂商为用户提供完整的解决方案。在整个桌面虚拟化方案中，杰和服务器承载所有数据文件的统一保存和管理调配，瘦终端杰和F210则作为应用终端直接由终端用户操作。云端服务器集中管理企业资源，并根据不同终端用户的需求按需分配资源；终端数据的定期备份提升了企业业务易管理及安全性，解决了传统应用终端单机管理，数据无法有效收集，安全得不到保障的弊病。

本次展会杰和推出了多款企业级服务器，包括四路、2U双节点、2U四节点等机架式服务器及最新推出的GS系列NAS存储服务器。杰和四路服务器GCR2524MP-RF支持最新至强处理器E5 4600 v4 家族，支持48个内存插槽，最大可扩展至3TB，提供 7个PCI-E 3.0扩展插槽，满足面向未来IT的企业级应用需求；卓越的系统计算能力、扩展能力和RAS 特性，满足企业对业务连续性和数据安全的苛刻需求。