私有云为先 ZStack还在谋划一个更大的混合云世界

在ZStack COO尤永康看来，用户需求的变化在驱动云计算的深入发展，而伴随着用户对于云计算的认知加深，私有云的发展也在进入到一个快速发展阶段。

至顶网服务器频道 08月11日 新闻消息（文/李祥敬）：如今的云计算市场热闹异常，但是这种“热闹”已经不同于云计算诞生之初的“喧嚣”。整个业界对于云计算的认知越来越理性，云计算的市场也更加聚焦在如何让云计算驱动业务创新上面，而不只是技术或者产品的更迭。

同样，云计算的公有云、私有云或者混合云的区别也日渐模糊，毕竟从企业方面来讲，他们需要的是一个可以承载业务的技术支撑，而不是名目繁多的“概念”。虽说如此，从云计算厂商的角度看，其实还需要给自己一个清晰的市场定位，角色的界定还是需要有的。

ZStack，是一家以“大道至简 极速部署”为产品理念、专注于产品化的、新一代开源云计算服务商。从社区（zstack.io）起家，从一开始就连接着用户，基于实际需求做开源的开发，至今该社区已吸引了数千名技术爱好者。ZStack成立之初就提供私有云产品，并且是一个让企业可在分分钟内自行部署一个IaaS私有云软件，而且提供社区版、企业版等不同版本的软件。如果用户打算尝试使用ZStack，可以直接在其官网（zstack.io）下载。

ZStack可自动化部署、自动化运维、自动化升级与管理，摒弃掉N多需要手工和人工服务的部分。在ZStack整个部署和运维过程中，无论是物理机、网络设备、存储管理等，都是通过调用API（应用程序接口）的方式，在ZStack的用户界面上直接进行操作，无需手动配置设备文件或部署服务，完全实现了部署、运维的产品化，极大降低了对企业IT运维能力的要求。

ZStack：真正的私有云是做减法

在ZStack COO尤永康看来，用户需求的变化在驱动云计算的深入发展，而伴随着用户对于云计算的认知加深，私有云的发展也在进入到一个快速发展阶段。

云计算的起源是从亚马逊推出AWS开始，AWS的公有云很好地满足了企业对于IT资源的弹性需求。而近几年随着中国云计算市场的快速发展，用户对于公有云的认识也越发理性。在被公有云提供商进行了足够的市场教育之后，用户在接纳云计算的交付形式后，开始不满足于公有云的单一形式。

尤永康表示，随着用户业务需求的变化，公有云在性价比、性能、安全性等方面已经无法满足用户的业务发展的全部需求。于是，私有云和混合云的交付形式成为用户的新选择。

对于企业而言，IT的变革从底层架构开始，云计算给企业带来的是“省钱”和“挣钱”。为什么这样说呢？尤永康解释道，云计算将企业IT资源进行池化，实现了按需交付。这从成本上面，帮助企业实现了TCO的优化。所以说是“省钱”。同时，云计算也让企业IT的交付更加灵活和敏捷，帮助企业实现业务的快速创新，快速抢占市场。所以说是“挣钱”。

而对于私有云，除了满足企业的本地云化需求，还可以成为连接不同公有云的桥梁。毕竟现在公有云市场经过这么多年的“大浪淘沙”，已经非常成熟，客户的选择也不再盲目。正如前面所言，公有云在承载企业特殊业务方面已经“捉襟见肘”，于是企业开始考虑私有云。

为了顺应这样的趋势，ZStack推出了自己产品，帮助企业实现“一键”IaaS私有云。凭借在Xen和CloudStack这两代企业级基础架构软件产品的开发经历和经验，ZStack创始人张鑫把ZStack定位于私有云IaaS的“云引擎”。

或许你看到这里，不禁会问，ZStack与OpenStack有什么不同呢？OpenStack不也是号称打造全功能的云计算云计算的操作系统吗？对此，尤永康表示，私有云和公有云不止是服务器所属地域的区别，面向的客户需求也不同，软件实现方式也应该不同。

“这些年OpenStack一直在追赶AWS，在做加法，从IaaS到PaaS，从云主机到编排，从Docker到K8S，从大数据到AI。功能越来越全，使用难度系数也逐步提高。然而认真分析市场需求，不难得出私有云并不是把公有云的所有功能都照搬进来，80%的企业私有云需要的是一个基本的云功能。降低企业私有云使用门槛，加快云计算进入数据中心，ZStack做的是减法。ZStack通过对用户需求的把握，实现有针对性的功能交付，满足企业私有云的真需求。”尤永康说。

比如上海大智慧股份有限公司公司（简称大智慧）就使用ZStack构建了私有云平台，ZStack的全异步架构、微服务和一致性哈希，可承载高并发的API请求，其稳定的架构、非常简化的部署和升级的特点吸引了大智慧。依托ZStack云平台的新系统在设备利用率，工作效率等方面都有了极大的提升，同时又大幅度降低了固定资产投资和运营成本。还有像饿了么等互联网公司也在使用ZStack私有云产品，并且已经在测试混合云产品。

实现数据的自由流通才是真正的混合云

虽然私有云是企业的一大需求，但是并没有被市场热炒，毕竟私有云更多是聚焦在企业内部，这与企业内部IT的虚拟化有着太多的交集。

在公有云市场日渐清晰后，混合云成为厂商主打的招牌。而且，这也是企业的刚需。根据RightScale发布的2017年云计算状态的调查报告显示，越来越多的公司将采用混合云策略。根据该报告，有85%的受访者表示他们的公司有多云战略，多云战略逐渐变得更加受欢迎。

尤永康表示，现在很多厂商宣称的混合云更多是把焦点放在管控面，除了管控面的统一调度，实现数据层面的统一以及自由流动，构建无缝的用户体验，才是混合云的本质。而要实现数据的统一调度，目前很多厂商并无法做到，因为云上的架构体系与企业本地的部署是不同的，这存在迁移问题。

“借助ZStack，企业可以在本地和云端构建一个统一的IT架构，因为架构的统一，所以数据可以在本地和云端自由流通，而不用考虑迁移问题。”尤永康说，“例如企业借助ZStack可以构建完备的灾备中心，将本地数据备份到云端，当本地出现故障，企业可以在异地构建一个基于ZStack的数据中心，然后从云端恢复数据。”

目前很多企业对于云计算的理解并不成熟，ZStack正在通过自身的实践引导客户，让其对云计算更加理性化。

助推生态，ZStack只是生态的一环

由于云计算涉及庞大的产业链，所以并不是“一家通吃”的局面，所以生态构建成为重要一环。

2017年初，ZStack获得由阿里云领投的数千万元A轮融资。从此双方不断加深合作。尤永康表示，ZStack助推云计算生态，但只是生态的一环。比如ZStack与阿里云的合作，阿里云的大部分客户为中小企业或中小规模云，而ZStack正好可以提供标准化的中小型底层私有云IaaS。

基于无缝混合云理念，ZStack与阿里云进行合作，提出“云＋端”的战略：以阿里云的公共云为“云”，以ZStack专有云为“端”，为企业用户带来无缝的混合云体验。在存储、网络、应用市场等应用场景，让企业的应用可以在ZStack专有云和阿里云的公共云之间实现自动化弹性扩展，而无需考虑软件架构的差异。

谈及与阿里云的合作，尤永康说，阿里云在公有云方面的地位是有目共睹的，ZStack选择与阿里云合作，也是为了给用户提供一个稳固的选项。ZStack会与阿里云在研发层面进行广泛的合作，帮助用户实现更好的跨云管理。

“ZStack始终保持一个开放态度，与业界合作伙伴合作，帮助客户借助云计算实现业务创新。”尤永康最后说，“立足市场和客户需求，ZStack致力于打造云计算的引擎，帮助客户更好地迎接云计算。”

时值ZStack联合阿里云主办的混合云战略及产品发布会前夕，尤永康也特别表示，此次活动不仅仅是ZStack在业内的一次重磅亮相，更是与阿里云这个公有云巨头一起推动混合云生态的一个开始。据悉，虽说是发布会，但从参与活动的嘉宾来看，更像是一场混合云高峰论坛。具体如何，我们一起拭目以待！