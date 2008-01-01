 性能价格双利刃 阿里云发起云计算新挑战

8月9日，阿里云正式发布云服务器ECS企业级产品家族，目前已推出面向173种企业应用场景的19款实例。同时阿里云也新发布了该系列产品中采用25G网络与Skylake处理器的全新一代实例。

至顶网服务器频道 08月11日 新闻消息（文/董培欣）：

8月9日，阿里云正式发布云服务器ECS企业级产品家族，目前已推出面向173种企业应用场景的19款实例。同时阿里云也新发布了该系列产品中采用25G网络与Skylake处理器的全新一代实例。

阿里云ECS产品负责人蒋林泉正式发布阿里云ECS企业级产品家族

性能价格双杀的 ECS 企业级产品家族

目前ECS企业级产品家族包含19款实例族，分为通用型(General Purpose Type) 、计算性(Compute Type)、内存型(Memory Type)、高主频（High Frequency Compute Type）、本地SSD型（Local SSD Type）、大数据型(Big Data Network Enhancement Type)、GPU计算(GPU Compute Type) 、FPGA计算(FPGA Compute Type)等类型，分别适用于包括AI、医疗、视频直播、金融、电商、IoT在内的173个应用场景。

计算方面，ECS企业级产品家族采用了为云计算场景特别定制的Skylake处理器，各项性能首屈一指。

存储领域，ECS企业级产品家族进化为计算与存储分离的先进架构，SSD云盘单实例达到18万IOPS，包括Latency以及吞吐都跃进一层。

基础网络，ECS企业级产品家族将基础网络设施升级到25G。同时将底层网络虚拟化架构进行重构，全面升级到第二代Apsara vSwitch技术。在网络的PPS性能上达到了单实例 450万PPS，Latency降低了66%，实现媲美物理机的网络能力。

与此同时，阿里云宣布企业级产品家族部分实例最高降幅35%（详情见官网），并对8月3日前的客户推出向企业级实例变配补贴50%差价。

新产品驱动云业务新发展

基于全新一代的基础技术，阿里云新发布了计算型C5、通用型G5、内存型R5、高主频计算型HFC1、本地SSD型I2等数款实例。这一系列产品最高支持88核，704G内存。并通过25G基础网络带来了200%的网络带宽提升，基于Skylake带来单实例最高60%的计算性能提升，基于计算存储分离架构获得300%的云盘IOPS吞吐提升，基于Apsara vSwitch获得300%网络PPS吞吐性能提升。其中I2在数据库垂直场景相较于I1提升至210万IOPS。

针对对IO有强需求的企业客户，阿里云新引入本地SSD机型I1，该实例具备高达48万IOPS。为需要进行大数据计算的客户提供大数据型实例D1NE，单GB存储成本下降97%，整机吞吐能力提升400%，网络带宽提升200%。

面向人工智能行业，阿里云在此前的GPU可视化计算型GA1、FPGA计算型F1、GPU计算型GN4的基础上，国内首家推出具备8块NVIDIA P100的GPU计算性GN5，达到74.4TFLOPS，比上一代双精度性能提升近100倍。

此外，通过阿里云新建的高等级云数据中心加上高可用的骨干网络，可以为用户提供更加优质的BGP体验。目前，阿里云基础设施历史运行可用性达到了99.999%。自研的飞天系统已具备全球一张网的管理运维能力，两者配合使得基础设施更为健壮。可以更好的为企业云计算业务应用来保驾护航。

性能、价格双杀 为企业云市场指明新方向

脱离了概念的炒作和一味的价格比拼，在本次阿里云ECS企业级产品家族发布会上，通过一个个有针对性的应用技术指标实例，让我们真切的体会到了“云”技术的真实落地。阿里云通过面向173种企业应用场景，有针对性的19款实例族，做到了云计算企业应用细致划分。通过更高性能的网络、计算、存储性能指标，向更多云计算厂商发出了有力的应用性能挑战。

同时，只有明确了性能指标之后，云计算的产品价格才会有实际性的意义。才可以通过性能与价格去全面衡量一个云计算产品，让云落到实处，真实的去解决企业实际应用问题。当然云计算厂商自己发布性能指标，最好能有一些第三方的测试机构来为之进行确认。以后第三方媒体，比如我们至顶网也会发布一些第三方的公有云性能测试结果出来，从而更加公开、公正的将公有云应用性能向用户去进行剖析。