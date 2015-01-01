亲身体验 记者到NVIDIA公司深度学习学院来上课

2017年8月9日，NVIDIA公司深度学习学院（DLI）在北京举办媒体开放日，与会媒体亲自动手实验了几种深度学习最常见的应用场景，深度体验到NVIDIA DLI课程针对不同编程基础的人，提供由浅入深的多级课程的特色。

2017年8月9日，NVIDIA公司深度学习学院（DLI）在北京举办媒体开放日，与会媒体亲自动手实验了几种深度学习最常见的应用场景，深度体验到NVIDIA DLI课程针对不同编程基础的人，提供由浅入深的多级课程的特色。

NVIDIA DLI课程由NVIDIA联合谷歌、Facebook、亚马逊等全球领先的深度学习客户和伙伴，以及深度学习领域资深专家，依托全球最先进的深度学习研究与探索进行设计，内容涵盖从入门到进阶的深度学习培训，形式包含线上实验室和线下培训班。

虽然NVIDIA DLI提供了关于深度学习的丰富课程，但是在活动上，作为没有任何编程基础的记者，仍可以在讲师的帮助下完成了基于Caffe2、MXNet和TensorFlow的实验课程。

NVIDIA在DLI开放日上透露，将于9月份在北京举办的GTC CHINA首次面向国内开发者开设针对行业的深度学习培训课程，包括针对医疗、IVA、数字媒体、金融、通信等课程。在这一GPU开发者的年度盛会上，不仅汇聚全球顶级GPU开发者，展出深度学习、超级计算、虚拟现实等领域运用GPU技术而促生的最重要的创新成果，还将提供3天的线下DLI课程培训，通过16个不同的实验室，教授学员通过深度学习解决问题。（点击访问http://www.gputechconf.cn/page/home.html查看会议日程并注册参加大会。）

作为国际领先的将深度学习理论与动手实践相结合的课程，NVIDIA DLI课程因其领先、实用的特色受到全球多家领先企业，政府研究机构以及高等教育院校欢迎。NVIDIA DLI课程具有以下特色：

所有课程都包含动手实验环节，不同于其他大部分深度学习课程只有纯粹的讲解或基础理论。通过每个实验，学员都可以学到如何实践完整的深度学习流程，来解决某一种应用场景的问题。

所有实验基于最新的AI framework、深度学习软件和GPU技术。

主要针对开发人员、研究人员、数据科学家，提供零基础入门、初级和中高级课程。包含通用行业课程、汽车、医疗、机器人、媒体等行业课程。

学员经过培训合格后可以得到NVIDIA深度学习学院颁发的证书。

目前参与DLI培训有多种方式可以选择：

在线自学实验室，登录网站www.nvidia.cn/DLI，查看“在线实验室课程”，选择感兴趣的课程开始学习。简单注册，随时随地上网就可以学习和动手实验，无须VPN。

线下深度学习基础培训课程，除了主要的初级中级课程，也有适合零基础人员的课程。

线下深度学习行业课程，针对汽车、医疗、机器人、媒体等行业的深度学习应用进行讲解和辅导。

此外，有特殊需求的企业也可以申请开设专门针对该企业的培训。

NVIDIA中国区高级市场总监刘念宁表示：“人工智能是我们这一代的标志性技术。为了满足企业、政府机构和大学的巨大需求，我们正在大力扩展培训的广度和深度，以便让全球的开发人员都可以学习如何利用这一变革性的技术。”

NVIDIA正在通过以下方式扩大DLI的规模：

全新的深度学习培训实验室：NVIDIA正与Amazon Web Services、Facebook、谷歌、Mayo Clinic、斯坦福大学以及支持深度学习各大框架的社区合作，利用Caffe2、MXNet和TensorFlow共同开发培训实验室。

为教育者提供新课件：NVIDIA与Facebook人工智能研究主管和纽约大学计算机科学教授Yann LeCun合作开发DLI学习套件，其中涵盖了基于PyTorch框架的GPU深度学习理论和应用。包括牛津大学和加州大学伯克利分校在内的成百上千所教育机构已经开始采用DLI学习套件。

体验后记：目前深度学习成为热点，而NVIDIA DLI为了帮助培养更多的人工智能人才，进行了更多的努力。而且这些课程在易学性和可操作性方面进行了探索，非常适合不同层次的开发者进行学习。

据悉，2017年将计划培训10万名开发人员，以满足人工智能领域对专业技能飞速增长的需求，这一数字比2016年增长了10倍