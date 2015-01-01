亲身体验 记者到NVIDIA公司深度学习学院来上课

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2017年8月9日，NVIDIA公司深度学习学院（DLI）在北京举办媒体开放日，与会媒体亲自动手实验了几种深度学习最常见的应用场景，深度体验到NVIDIA DLI课程针对不同编程基础的人，提供由浅入深的多级课程的特色。
NVIDIA DLI课程由NVIDIA联合谷歌、Facebook、亚马逊等全球领先的深度学习客户和伙伴，以及深度学习领域资深专家，依托全球最先进的深度学习研究与探索进行设计，内容涵盖从入门到进阶的深度学习培训，形式包含线上实验室和线下培训班。
虽然NVIDIA DLI提供了关于深度学习的丰富课程，但是在活动上，作为没有任何编程基础的记者，仍可以在讲师的帮助下完成了基于Caffe2、MXNet和TensorFlow的实验课程。
NVIDIA在DLI开放日上透露，将于9月份在北京举办的GTC CHINA首次面向国内开发者开设针对行业的深度学习培训课程，包括针对医疗、IVA、数字媒体、金融、通信等课程。在这一GPU开发者的年度盛会上，不仅汇聚全球顶级GPU开发者，展出深度学习、超级计算、虚拟现实等领域运用GPU技术而促生的最重要的创新成果，还将提供3天的线下DLI课程培训，通过16个不同的实验室，教授学员通过深度学习解决问题。（点击访问http://www.gputechconf.cn/page/home.html查看会议日程并注册参加大会。）
作为国际领先的将深度学习理论与动手实践相结合的课程，NVIDIA DLI课程因其领先、实用的特色受到全球多家领先企业，政府研究机构以及高等教育院校欢迎。NVIDIA DLI课程具有以下特色：
目前参与DLI培训有多种方式可以选择：
此外，有特殊需求的企业也可以申请开设专门针对该企业的培训。
NVIDIA中国区高级市场总监刘念宁表示：“人工智能是我们这一代的标志性技术。为了满足企业、政府机构和大学的巨大需求，我们正在大力扩展培训的广度和深度，以便让全球的开发人员都可以学习如何利用这一变革性的技术。”
NVIDIA正在通过以下方式扩大DLI的规模：
体验后记：目前深度学习成为热点，而NVIDIA DLI为了帮助培养更多的人工智能人才，进行了更多的努力。而且这些课程在易学性和可操作性方面进行了探索，非常适合不同层次的开发者进行学习。
据悉，2017年将计划培训10万名开发人员，以满足人工智能领域对专业技能飞速增长的需求，这一数字比2016年增长了10倍
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