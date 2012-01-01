迎接数字化转型 数据洪流下英特尔助力数据中心变革

机遇与挑战往往并存，在数据洪流的冲击下，数据中心所扮演的角色越发重要。数据中心所承载的IT基础设施帮助各行各业应对数据洪流，把数据转化为切实可行的洞察，从而挖掘它的全部价值。

至顶网服务器频道 08月07日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，我们处于一个数据大爆炸的时代。在这个万物智能互联的新时代，由此而生的是数据量指数级爆炸。数据洪流汹涌而至，并催生前所未有的巨大机遇。

机遇与挑战往往并存，在数据洪流的冲击下，数据中心所扮演的角色越发重要。数据中心所承载的IT基础设施帮助各行各业应对数据洪流，把数据转化为切实可行的洞察，从而挖掘它的全部价值。

正如英特尔CEO科再奇所说，智能、互联的物和机器设备产生的海量数据，将成为英特尔创新和增长的驱动因素。英特尔已制定清晰的数据战略，借助云和数据中心、物联网、存储、FPGA以及5G构成的增长的良性循环，驱动云计算和数以亿计的智能、互联计算设备。

数据驱动下的数据中心发展机会

数据中心是伴随着互联网和企业信息化的发展而发展的，特别是近几年在“云大物移”的驱动下，数据中心也发展得如火如荼。新技术、新应用、新模式正不断推动企业、行业转型、创新与增长，驱动传统IT架构数字化、平台化、智能化、服务化转型，加速对数据中心的改造、升级与扩容。

英特尔公司执行副总裁兼数据中心事业部（DCG）总经理Navin Shenoy（孙纳颐）

在数据中心行业繁荣成长的环境下，英特尔数据中心事业部（DCG）的营收也获得了快速增长。英特尔公司执行副总裁兼数据中心事业部（DCG）总经理Navin Shenoy（孙纳颐）告诉至顶网记者，在英特尔最近公布的二季度的财报中，DCG的逐年增长率为9%。在2017年全年，其增长速率也将保持在一个较高的水平。

“数据中心目前是英特尔很大的一个业务增长所在，特别是在数据洪流驱动下，大量的数据需要被处理、存储和利用。这直接驱动了数据中心市场的快速发展。”孙纳颐说。

而且，孙纳颐指出，数据中心市场面临三大发展机遇，分别是云计算、人工智能与分析、5G。“这三个增长机遇加在一起，其实不光对DCG，对于英特尔，以及整个行业来说都代表着巨大的增长潜力。而对于整个英特尔而言，其实还要补充第四个机遇是无人驾驶，或者叫做自主驾驶。这四大机遇将为产业带来巨大的增长机会，英特尔希望成为这几个领域的领导者。”

孙纳颐表示，英特尔的成功在于我们能够非常好地适应不断变化的环境，英特尔在数据中心领域的领导地位是非常扎实的。为了顺应三大趋势，DCG在产品、客户关系和并购策略上都进行调整。

云计算对于数据中心市场的驱动，业界已经达成共识。而近两年兴起的人工智能对于数据中心的影响也是深远的，为了把握人工智能技术的先机，英特尔不断延伸技术布局，收购了Nervana、Movidius和Saffron等公司。通过把这些投资和英特尔至强、至强融核产品、实感技术和FPGA 相结合，英特尔提供全栈实力处理端到端数据，并于今年3月宣布整合全公司相关产品资源成立人工智能产品事业部和人工智能应用实验室。从硬件、库、框架、工具到体验，英特尔拥有向市场提供端到端人工智能解决方案所需的全部技术实力。

数以亿计的联网设备及其所产生的数据洪流呼唤着下一代无线通信技术——5G的到来，为了迎接5G时代的到来，运营商需要从现在起在网络、云端和客户端上做出根本性的改变。这也离不开数据中心，特别是NFV和SDN技术。在英特尔看来，5G不仅仅是通信技术的演进，而是一次全面的计算技术和通信技术相互融合的改革。

应该说，英特尔对于未来数据中心的发展进行了多方面的布局，其中一个非常重要的举措就是平台处理器的打造。近日，英特尔发布了全新的英特尔至强可扩展平台。作为近十年来数据中心领域最大的技术进步，该处理器可为计算、网络和存储带来针对作负载优化的性能，向下一代云基础设施提供坚实基础，并赋能数据分析、人工智能、高性能计算、网络转型等各类应用，以加速企业数据中心现代化及业务转型的实现。

全新英特尔至强可扩展平台承载英特尔更多思考

在孙纳颐看来，全新的英特尔至强可扩展平台是一个自下而上的针对5G、人工智能和云计算的一款平台型的处理器， 意味着过去十年，至强处理器家族产品最大的一次革新。

“与上一代的处理器产品相比，至强可扩展平台拥有非常强劲的人工智能方面的性能，比如说在人工智能系统的训练，以及人工智能系统的推理上，是两倍于上一代处理器的性能。”孙纳颐说。

在直观上，英特尔至强可扩展处理器产品家族采用了全新的命名方式，以金属命名的全新分级模型，分为铜牌、银牌、金牌和铂金几个级别。

对于这样的变化，孙纳颐解释说，以前的至强处理器是采用插槽类型进行命名的，现在英特尔是要把至强打造成一个平台产品，我们采用全新的命名方式，这能够凸显英特尔的战略变化。

同时，采用金属命名，可以更好地向人们传达不同级别处理器的定位，毕竟人们对于贵重金属更容易理解。英特尔至强可扩展处理器家族提供四个级别的性能与功能，以及客户所需的集成和加速器配置选项。“客户可以自由选择，更好地进行采购决策。”



在产品特性方面，英特尔至强可扩展处理器采用全新的内核微架构、核内互联和内存控制器。因此，该平台可优化数据中心和网络基础设施所需的性能、可靠性和可管理性。

借助Intel AVX-512（英特尔高级矢量拓展指令集512）、能够降低系统延迟的全新英特尔网格架构、用于加密和数据压缩硬件加速的Intel QAT（英特尔QuickAssist技术），以及集成Intel OPA（英特尔Omni Path架构）的高速互联，相比上一代产品，英特尔至强可扩展处理器的整体性能提升达1.65倍，OLTP仓库负载比当前系统提高达5倍——从而加速包括建模与仿真、机器学习、高性能计算和数字内容创建在内的工作负载。

在可扩展性方面，英特尔至强可扩展处理器拥有多达28颗内核，并针对数据中心和通信网络中各种性能需求进行优化。支持4插槽系统最高24TB内存，可提供2插槽到8插槽及更多插槽配置支持和充足的扩展空间，为入门级到关键业务的各类工作负载提供全面支持。

针对计算、内存、网络和存储性能和软件生态系统的全面优化使英特尔至强可扩展处理器成为软件定义的、针对总体拥有成本而优化的数据中心的理想之选，使数据中心无论是在本地、通过网络，还是在云端都能根据负载需求动态地自我配置资源，实现最大化的敏捷性。

借助丰富的功能特性，英特尔至强可扩展处理器在应用场景方面也获得了极大的拓展，比如人工智能、网络、虚拟化、高性能计算、存储等，使得数据中心能够承载更多类型的工作负载，特别是人工智能。

英特尔可扩展处理器助力企业构建人工智能计算平台

其实，英特尔可扩展处理器针对人工智能的计算场景进行了专门的优化，这得益于英特尔在人工智能方面的端到端的构建能力。

相比上一代产品，英特尔至强可扩展处理器针对深度学习训练和推理可提供高达2.2倍的性能。结合可加快交付人工智能服务的软件优化，相比3年前未经优化的服务器系统，全新的处理器可实现113倍深度学习性能的提升。

除了在计算力方面的提升，英特尔还构建了全面的人工智能生态，这包括至强处理器、至强融核处理器、Nervana平台和FPGA、Omni Path网络、3D XPoint存储等技术的硬件平台，结合英特尔针对深度学习/机器学习而优化的英特尔数学函数库（Intel MKL）、英特尔数据分析加速库Intel DAAL）等，和致力于为多节点架构提供卓越性能的开源软件框架如Spark、Caffe、Theano以及Neon等，及可推动前后端协同人工智能发展布局的Saffron、TAP、Nervana系统、Movidius等工具和平台。

对于企业来说，如何构建一个面向人工智能的计算平台呢？孙纳颐表示，人工智能是一个范围非常广的领域，目前我们只是处在早期的发展阶段。人工智能最关键的部分是算法，现在的算法还在发展中，还在不断的变化。所以，面向人工智能的计算平台应该是灵活的。

“人工智能两个最大的核心部分是训练和推理，而目前世界上超过95%的推理是基于英特尔至强平台来完成的。因为推理过程需要非常高的性能，非常低的时延，而至强在这方面是非常擅长的。除了至强，英特尔借助收购的Movidius也在拓展FPGA芯片在人工智能领域的应用。”孙纳颐说，“而对于训练有不同的技术路线，有人用至强，有人用GPU，我们认为更好的一种路线是混合模式。英特尔也即将发布用于深度神经网络计算（Deep Neural Network，DNN）的Lake Crest家族芯片，该芯片基于Nervana平台打造。”

从DCG看英特尔的转型之路

近几年，全球经济和科技产业发生了巨变，并且出现许多全新的趋势，英特尔一直在寻找未来方向。

孙纳颐说，英特尔一直在为计算的未来“未雨绸缪”。英特尔在产品技术方面，不论是广度还是深度，都是其他厂商不能比拟的。对于英特尔来说，竞争是非常有意义的事情，可以让我们不局限于自己已有的成就， 敦促英特尔去更快地适应更新的环境。“英特尔全栈的技术和实力是我们不惧竞争的根本。”

在孙纳颐看来，英特尔一直以来都把自己定位为计算技术方面的领导者，这会一直是英特尔的核心资产，并把其应用到未来计算行业的转型上面。“当然如果客户要求，需要英特尔给他提供一些额外的能力，包括服务在内，我们也不排斥，但这绝对不会成为英特尔主营的业务。我们认为，计算是英特尔的核心资产。我们的核心投资也是让我们能够成为驱动行业增长的技术领先厂商。”

身为DCG的负责人，孙纳颐坦言，目前最大挑战是执行。一个非常优秀的战略需要完美无瑕地去执行，这就意味着我们要有一个与之对应的文化。在英特尔，完美的执行具备了以下要素：合适的领导班子；问责制的文化；监督机制。

据孙纳颐介绍，英特尔高层领导之间一直保持非常活跃的讨论。每个人在会上都可以表达个人的观点，正是基于这样的讨论，英特尔能够达成最好的业务决策。英特尔把这个叫做有建设意义的对抗。“你可以保留自己的意见，你可以不同意，但是一旦大家达成一致，你就必须去执行，这是英特尔的理念与哲学。”

“我们要保持一种饥渴的心态，全情投入，并且要专注，我们要不断地推出新的技术和产品。面对不断增加的外部竞争压力，我们要加速步伐，这也是我们致胜的关键。”孙纳颐说。

另外，英特尔一直强调，数据对于英特尔转型的重要性。对此，孙纳颐表示，数据在当今时代具有重要的现实意义，很多行业问题可以通过数据来解决。比如如何治愈癌症，以及如何解决大规模的交通拥堵问题等等。英特尔一直致力于通过技术来实现数据的有效利用。

“数据是英特尔业务增长的最大来源，也带来了令人激动的各式创新。针对数据中心，我们拥有更加全面，广泛的产品的组合。 其实我们不仅不断地推进至强处理器的创新和发展，我们同时还有其他的一些技术，比如FPGA，网络技术，人工智能技术，甚至我们推出了针对5G产品的全新系列，还有存储方面技术，3D Xpoint。所以面对数据的洪流英特尔正在扩展全新的技术和产品领域。”孙纳颐说。

目前整个计算行业处在转型的时期，而转型的核心是以数据为中心的世界。面对数据洪流，我们能够加以利用的数据，只占到总数据量的1%。因此对于整个行业，未来五到十年，如何处理大量的数据，从中挖掘出有意义的、有用的信息，开发出有用的应用，是最有意义的一个趋势。而这正是英特尔要做的事情。

“过去我们一手创建了计算产业。我相信英特尔会继续通过自身的变革，打造未来的计算产业，为每个人创造机会。”孙纳颐最后总结说。