在re:Invent影响之下的VMworld何去何从？

VMware公司的技术大会已经成为立足当下的周期性更新——而非着眼明日的未来展望。

至顶网服务器频道 08月07日 新闻消息： VMworld 2017大会已经近在咫尺。除了即将于本月27日到31日召开的拉斯维加斯分会场，VMware欧洲大会亦将在9月11日至14日在巴塞罗那举行。

首先需要强调的是，今年的解决方案交流展厅中摊位数量有所下降，因为各厂商认为其无法在新一届VMworld大会上获得理想的回报。相当一部分厂商完全不再预约摊位，其它不少厂商亦显著缩减了摊位规模。

与会者的数量削减主要体现在两个层面。首先为小规模初创企业，其每年的资金预算仅足以参与一次大型会议。从传统角度讲，VMworld曾经是个理想的选择，但今年初创企业则普遍开始转向re:Invent大会。理由是什么？当然是为了更多地与各风险投资方接触，并相信相较于VMware、各风险投资方更支持Amazon的巨头级地位。

第二类缩小VMworld出展规模的厂商则主要寄希望于借此获取销售拓展途径。通过过去几届VMworld，各厂商发现由此拓展的销售途径基本相同。考虑到参与大会活动需要投入可观资金，VMworld大会似乎并没能为其会展引入充足的新鲜血液。

这一切听起来前景堪忧，但实际情况似乎并非如此。

VMware公司的复苏

经过数年的坎坷，VMware公司终于逐渐回归繁荣。vSphere 6.5更新是一款强大的产品，而且足以成为此次大会上的一项亮点。对于大规模运营用户而言，HTML 5 UI已经由"无足轻重的东西"成为"远远超越内部竞争方案的跨平台管理UI"。

VMware公司过去一段时间以来一直在探讨利用HTML 5构建其管理UI，但在今年的简报当中，一部分员工意外透露出了"整合"这一描述。虽然他们明确指出，VMware公司并不打算构建起真正的"单一窗口"UI，但至少VMware内部的某些部门已经意识到减少管理UI数量能够有效降低混乱程度，从而在多云市场当中获得竞争优势。

今年的VSAN相关议题同样令人印象深刻。如果VMware公司能够在VMworld大会上公布其它VSAN相关消息，那么其它竞争对手无疑将备感压力，甚至由此掀起一波HCI供应商的崩溃浪潮。

此前曾被命名为Goldilocks项目的App Defence预计将在本届VMworld大会上得到高度关注，这也代表着VMware由虚拟机巨头成长为安全行业巨头的勃勃野心。而与应用程序防御相关的讨论只是一个开始：接下来的大规模技术革命将体现为隔离技术，而VMware公司显然不能放弃这一业务方向。

最新vRealize版本的使用体验同样将在本届VMworld大会上揭开神秘面纱，而vROps 6.6更新也已经过去一段时间。预计该套件当中将迎来更多应用程序方案。

本届大会中关于Photon的内容也将相当丰富。与传统的一年一次发布相比，Photon的发展节奏逐渐加快，新功能亦迅猛增加。考虑到Photon在VMware公司隔离型安全市场上的重要主导地位，相信这种趋势还将继续保持下去。VMware公司在隔离安全性层面的另一大关注重点在于NSX，其甚至有可能以"即服务"的形式推出。

今年的VMworld大会将降低对VMware生态系统的关注程度。但在另一方面，虚拟巨头将引入更多其它着眼角度。

VMworld大会的re:Invent化

几年之前，关于VMworld大会的一个笑话指出，其实际上更像是"存储世界"大会。如果大家更关注存储方面的议题，那么VMworld大会可能是最为合适的舞台。虽然这一点在2017年可能有所改变，但这也只是种可能性--而且人们似乎并不在意今年是否真会出现这种变化。除了极大规模等极端案例，存储不再属于独立的产品，而仅作为一项功能存在。

确实，VMware公司作为广阔生态系统内绝对核心的日子已经过去。Amazon现在成为拥有众多忠诚国民的帝国。而更重要的是，re:Invent已经成为每一家厂商必须出席的大会，而Amazon的生态系统也成为各初创企业最为重视的支柱。

VMware公司在砍掉自身新兴技术方案方面一直表现强硬，并导致合作伙伴生态系统陷入僵局，并令VMware成为垂直整合领域的巨兽。然而，VMware公司并不会因此陷入灭亡，因为其角色也在经历一场转变。

VMware公司已经成为其它厂商希望在生态系统中吸引到的厂商。VMware公司对于混合云、容器、网络以及安全技术成果的投入使其成为最受欢迎的合作伙伴。

re:Invent大会已经成为面向未来的孵化器。在这里，我们将迎来未来IT发展方向、具有潜力的厂商以及种种梦想。VMworld大会则更为具体，其主要面向VMware相关支持方案的供应商。在这里，我们能够看到与服务器相关的一切，并成为系统管理员们专享的一场狂欢。

Re:Invent大会可能会在未来形成未来的交易体系，但VMworld大会仍将专注于数据中心内实际使用的技术方案。这种鲜明的差异不仅体现在您将看到实际技术方案当中，同时亦将反映在您在会议中接触到的从业者层面。

VMworld大会已经成为立足当下的周期性更新--而非着眼明日的未来展望。其面向执行者，旨在解决具体问题--因此，是否支持决定在您。