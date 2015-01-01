Citrix首席执行官：不需要新的愿景，有新的财务计划就行

当Citrix于7月初突然任命新CEO时，该公司承诺，即将到来的领导David J Henshall将很快详细介绍“一系列战略举措”，以提高公司业绩。

当Citrix于7月初突然任命新CEO时，该公司承诺，即将到来的领导David J Henshall将很快详细介绍“一系列战略举措”，以提高公司业绩。

在该公司第二季度财报电话会议中，Henshall透露，这些举措将在公司下一次的财报电话会议中解释，下一次的财报电话会议大约是在九十天后。

然而，他描述了从软件订阅转移而造成的痛苦，以此暗示了即将出现的情况。

Henshall在电话会议中表示，“在第二季度，这种混合订阅量同比增长了一倍，达到了预订产品组合的30％。”这意味着更多的递延收入，现在已经“超过了17亿美元，同比增长13％以上”。

Henshall表示：“到目前为止，我们一直在努力逐步将这一举措推向更多的基于订阅的模式。” Henshall表示：“但是客户需求的快速转变表明，我们需要更加积极并加速这种过渡。”

Henshall补充表示：“我们的目标是在转型过程中密切管理业务，以便我们可以在加快我们转向订阅脚步的同时，平衡中期和长期的经营利润。我们目前正在开展一项为期多年的计划，其中包含了资本，我们期望在第三季度的电话会议上分享这些细节和指标。”

Henshall在他的发言中表示，该计划主要是财务性的，“我们目前拥有我在公司任职期间见过的最强大的产品组合和路线图。”

虽然投资者必须等待这个计划，他们应该对该公司第二季度的业绩情况非常满意。

收入增长了3％至6.93亿美元，每股收益为1.03美元。这两个数字超出了预期。净收入达到1.09亿美元。

但是第二季度的数据也显示出Henshall所面临的挑战的规模。SaaS收入大约上涨了27％，但与传统授权软件的4.09亿美元相比，这一数字仍然只有4,150万美元。

这不是说这家公司陷入了困境：该公司预计第三季度营收将达到6.85亿美元至6.95亿美元，并将在年底实现将近30亿美元的年收入。这些数字和2015年的收入相比虽然是下降了，但该公司已经着手削减了成本，放弃了GoTo业务，并囤积了8.44亿美元的现金，以帮助其渡过向云端的过渡。