 从物联网开发生态构建看青云QingCloud的整体ICT交付理念

其实从物联网的生态打造，我们看到青云QingCloud在生态构建上的打法，那就是专业的人做专业的事情。在这其中，青云QingCloud也凸显了自己的独特价值——专业、中立和全面。

至顶网服务器频道 08月04日 新闻消息（文/李祥敬）：云计算市场的成熟，其实可以从厂商理念的变化可以看出。经过四年的发展，青云QingCloud已经从初创公司发展成为一家云服务标杆企业。青云QingCloud在产品技术领域持续创新，打造了多款具有超高性能和稳定性的产品，吸引了众多对计算和数据有着较高要求的企业级用户。目前，QingCloud为超过80000家企业提供IT服务。

在近日举行的青云QingCloud Insight 2017云计算峰会上，青云QingCloud CEO黄允松在会上宣布，青云QingCloud正在构建一个更全面、更一体化的整体ICT交付体系，涵盖计算、存储、网络等全面的资源层，以及完整的骨干网服务，并通过AppCenter完成面向客户需求的应用与功能交付。

这就意味着青云QingCloud不再将自己局限于一个云计算的提供商，而是一个ICT的服务提供商。黄允松表示，青云QingCloud致力于将用户从复杂的流程及底层技术中彻底解放出来，不断降低成本，提高性能，为用户提供一个更稳定、更易用的平台。此外，我们还将联合众多合作伙伴，为最终用户交付更丰富的企业级应用。

青云QingCloud产品总监兼运营副总裁林源

在这些企业级应用中，物联网以及人工智能就是典型代表。青云QingCloud产品总监兼运营副总裁林源在大会上携手wrtnode、EMQ、轻停智能、Ruff、SENSORO等合作伙伴发布了IoT及AI联合解决方案，并表示：“青云QingCloud将不断为合作伙伴提供最坚实的底层技术支持，努力推动合作伙伴之间的再整合，并将持续增加企业服务生态建设投入，联合更多合作伙伴繁荣企业应用的开发与交付市场。”

青云QingCloud为什么要打造物联网开发生态？

物联网（IoT：Internet of things），顾名思义是万物互联的网络。目前物联网通过与云计算、大数据、骨干网络等ICT技术的不断融合，正加速渗透到工业制造、新能源等领域。

根据美国计算机技术工业协会（CompTIA）的调查结果，联网设备的数量在2014年至2020年间的年复合增长率预计将达到23.1%，到2020年达到501亿。来自市场调查机构IDC数据显示，2020年，全球物联网市场份额将达1.7万亿美金。

正是这样的市场前景，物联网市场吸引了众多的“淘金者”。但是不容回避的问题是物联网应用的开发仍停留在高门槛的阶段，最底层有智能终端、家庭网关、工业网关等多种硬件形态，网络层包含如LoRa、NB-IoT、MQTT等多种协议，平台层涉及设备接入、生命周期管理、数据存储、安全认证等逻辑，最上层的业务场景更是丰富多样，由此对开发人云的开发能力提出了极高的要求，也造成了开发效率极低、交付时间长等困境。

举个例子来说，比如我们想做智能家居应用开发，通过一个物联网应用，把家里所有设备联在一起并做一定的控制。但现实的情况是什么样的呢？我们需要考虑物联网生态链上所有的技术栈。

林源表示，作为物联网应用的开发者要解决的第一个问题不是软件，而是硬件开发的问题。而且我解决的还不是简单的硬件，而是物联的网硬件开发，现在物联网硬件不管是芯片还是模块，种类繁多，令开发者无所适从。

除了这些，开发者还需要面临网络的问题。基于互联网的应用，我们只需要关注TCP/IP协议即可，但是物联网的网络层协议很多，这种不统一的网络协议也是物联网应用开发的一大“拦路虎”。

“ 作为物联网开发者，我们面临很多的挑战。我们花90%的时间和精力去解决我们不擅长的硬件层面和网络的问题，只剩下10%的时间和精力解决我们擅长的应用层问题。我们将这叫做烟囱式的开发，它对人员要求很高，不光要懂软件开发，还要懂硬件、芯片，这是非常不合理的。”林源说。

此外，烟囱式的开发造成了碎片化。物联网开发分为不同的方向和不同的场景，但是不同场景的开发一定有可以共享的、可以抽象的的知识，但烟囱式的开发没有共享，使得我们开发的效率很低，交付速度很慢。

于是，青云QingCloud着手打造物联网开发生态，正如云给用户带来的好处一样，青云QingCloud提供的IoT解决方案也能够为物联网的开发用户屏蔽底层的复杂性，从而专注于上层的核心业务开发。

青云QingCloud物联网开发生态有什么不同？

青云QingCloud联合多方物联网的合作伙伴，以AppCenter为桥梁，使得合作伙伴的应用可以与QingCloud底层发生关联，同时合作伙伴的应用之间也可发生关联，可以互相调用和依赖，为开发者提供一体化物联网的开发平台。

其中，青云QingCloud提供基础资源（IaaS＋PaaS）以及网络（3G、4G、骨干网）的连接能力，合作伙伴提供硬件开发平台、消息平台、场景化开发平台等。最终开发者只需要基于场景化开发平台进行开发即可。

林源表示，对于物联网开发生态，第一层，我们需要有一个统一的硬件开发平台，帮助物联网开发者屏蔽所有硬件的差异；第二层，现在所有企业都要上云，物联网也需要上云，从青云的角度我们需要提供最基础的资源和连接的能力。其次我们需要有一个统一的消息平台，帮助物联网开发者屏蔽所有的消息及协议的差异。这些还不够。不同的场景和不同领域的物联网开发一定具有共性，这些共性可以被抽象出来，最专业的人可以在每一个场景化开发领域提供场景化的平台，所以开发者们的开发成本、门槛会降得非常低。

“在物联网生态中，所有人在不同层次提供不同的功能。青云QingCloud扮演的角色很基本、很具体，仅仅提供两件事：一是提供云资源，二是解决连接的问题。在这个生态中，真正的物联网开发者需要面对的事情是很少的，这也是我们的目的——可以让每一个物联网开发者变得更加专注。”林源说。

青云QingCloud作为一个基于云模式的综合企业服务平台，擅长的是底层资源的交付及连接能力。不管是物联网还是人工智能，我们所需要面对的场景和开发都是多种多样的，不同的行业、不同的场景需要不同专业的人参与其中。而依托青云QingCloud AppCenter，把物联网的合作伙伴引入进来，一起在物联网方向打造生态，为最终开发者和ISV提供最终的服务。

青云QingCloud打造的AppCenter就是生态的的连接器。AppCenter可以让青云QingCloud的合作伙伴更好地互联互通与共享。同时青云QingCloud可以通过AppCenter交付基础能力，最终通过AppCenter把开发者、用户、合作伙伴和自己紧紧联系在一起。“这是一个生态，我们希望更多的合作伙伴参与进来，让自己、合作伙伴变得更好，最终的目的是让用户变得更加满意。”林源如是说。

青云QingCloud物联网生态合作伙伴有话说

在青云QingCloud所打造的物联网开发生态中，分为以下几个层面：

硬件开发平台：统一开发框架，简化硬件开发测试交付流程；

基础云平台：统一交付基础资源和提供网络连接能力；

消息服务平台：适配多种安全加密的协议，并可支持高并发与低延迟；

场景化开发平台：由各种垂直场景的物联网开发组件构成，以供智能家居、智能停车、智慧工业及智能安防等不同领域进行应用开发。

其中，青云QingCloud本身是基础云平台，而众多物联网合作伙伴位于其他几个层次中，其中wrtnode、EMQ、轻停智能等作为典型代表。

wrtnode代表的是物联网硬件开发平台。wrtnode是一家开源硬件供应商，同时也提供电子开发、量产技术服务。从2013年开始，wrtnode团队从基于Wi-Fi AP-Soc的开源开发板硬件WRTnode1开始，为电子开发提供一种硬件（也包括软件）的组件化开发方法。截至2015年11月wrtnode售出超过3万片WRTnode1，走向了全球大部分所有的国家，有各类硬件的创业团队甚至包括一些世界五百强企业直接使用WRTnode1开发他们的产品。

目前，wrtnode旗下的物联网硬件在线开发与量产平台noyun.io已经入驻青云QingCloud AppCenter，支持开发者在云端开发物联网嵌入式硬件，并可直接试产及量产。

wrtnode CEO罗未表示，wrtnode和青云QingCloud的合作是水到渠成的事情。wrtnode一直深耕物联网硬件，IoT市场是非常严肃的行业，就像金融行业，严肃的市场需要有严肃的市场做法，青云QingCloud就是一家一直在行业里做专业事情的公司。

“目前为止我们用所谓的云计算方法论交付硬件的方式交付了将近100万片的设备，我们希望IoT开发者的关注点能够聚焦在业务、商业模式更新、客户需求的满足上。这是wrtnode的诉求，也是我们跟青云QingCloud合作的诉求。”罗未说。

EMQ代表消息服务平台。EMQ开源项目由杭州小莉科技有限公司提供商业支持与服务，小莉科技成立于2013年，为客户基于MQTT协议的物联网、车联网、移动互联网项目提供商业服务。EMQ项目采用Apache 2.0开源许可协议，广泛应用于中国、印度、北美、欧洲近五千个的物联网移动互联网项目。

EMQ公司创始人兼CEO李枫表示，在物联网接入和消息服务的部分，整个全球市场包括海外公司大概有十几个供应商，EMQ无论是在关注度、用户量，还是性能、指标、功能上全部排名第一。这个开源项目在全球市场上累积几千家企业用户，像知名的BT（英国电信）、Lilly制药、惠普企业，国内的三一重工以及Honeywell上海，一些传统的IT服务提供商都在基于EMQ开源项目做物联网的解决方案。

谈及与青云QingCloud的合作，李枫说，EMQ跟青云QingCloud从去年开始合作，我们一直努力打通物联网市场。这个市场起步很快，但产业链很长，EMQ作为一个在IaaS层之上的PaaS供应商，我们需要一个在IaaS层深度合作的伙伴。

“我认为青云是国内做得非常棒的一家公司，所以从去年开始一直跟青云深度合作。今年青云推出了AppCenter2.0，我们也会全力以赴支持青云AppCenter2.0的方案。”李枫说。

目前，EMQ 2.0已经入驻青云QingCloud AppCenter。基于青云QingCloud云平台部署的EMQ，消息服务容量吞吐量极高。同时，采用AppCenter通用架构开发的API可快速构建不同的物联网应用以适配主流硬件和网络。

轻停智能代表物联网场景化开发平台，轻停智能提供智慧停车实时运营服务平台。轻停智能CEO秦岳表示，不论从全球还是中国来看，整个IoT不光是技术上或者商业上的机会，更重要的是它属于整个未来社会转型的契机。

“我们专注于企业场景。跟wrtnode和EMQ之间的区别在于我们所有服务以应用、场景为中心，我们面向的场景更多的是存量市场。我们现在跟青云QingCloud一起，并携手不同的合作伙伴，关注新增物联网应用市场，以及在沉睡的传统企业物联网市场，这都是我们可以联合打造的。”秦岳说。

青云QingCloud：专业的人做专业的事情

其实从物联网的生态打造，我们看到青云QingCloud在生态构建上的打法，那就是专业的人做专业的事情。在这其中，青云QingCloud也凸显了自己的独特价值——专业、中立和全面。

物联网生态是一个包罗万象的场景，同时我们需要开发的生态。开发的生态里主要包含几种角色：一是云平台，二是物联网开发平台，三是开发者和ISV。越往下，事情越专业，应该由专业的人提供。越往上，蛋糕越大，最大的蛋糕应该属于最终的开发者和ISV。

“我们希望每一个人都可以很专注，只有专注才能变得很专业。每个人都应该有一个开放的心态，比如物联网开发平台，不同的层次有不同的提供者，他们之间很多功能可以相互调用，通过开放的心态，我们才可以把物联网的开发效率提高。这是我们在物联网层面，青云QingCloud想为大家提供的开发生态以及青云扮演的角色。”林源如是说。

林源表示，我们希望打造的生态是每个人做最专业的事情。在我们的生态里，每个层次的角色都有各自擅长的事情。而不是一个大平台规定只有谁能做什么样的事，所有的规则都由自己定，其他人只扮演依附的角色。我们希望打造的是公开、公平的开放生态。在这个生态里的每一个角色会明确一个原则，如果这个产品我做得好，别人一定会优先采用，这才是好的生态。

“不管是物联网还是AI领域，没有一家公司可以解决全产业链的每一件事，所以一定要有一个生态。不管是现在还是未来，青云QingCloud会坚持做我们最专业的事情。就像青云QingCloud CEO黄允松所说的，我们会往下沉，也会往上走。我们会深入IT、CT，打造自己的硬件、骨干网，同时向上做好足够的支撑。向上做支撑的意思不是开发应用，而是支撑合作伙伴。我们会做好自己的事情，让我们的合作伙伴深耕于每一个擅长的领域。我们会更多关注与合作伙伴之间的互联，最终打造一个统一的物联网开发平台。人工智能也是这样的思路。”林源最后总结说。