IBM公司将Optane纳入云端 仅作为存储用途

蓝色巨人指出，Optane性能出色且可作为内存使用——只是目前尚无法实现。

至顶网服务器频道 08月03日 新闻消息： IBM公司曾承诺在今年下半年通过云服务提供英特尔Optane非易失性内存资源。然而由于"广泛服务套件"无法跟上，预计Optane暂时尚无法作为内存直接使用。

蓝色巨人于本周二宣布，将通过服务器交付Optane存储资源。这意味着IBM云用户可以通过裸机配置体验这款英特尔打造的技术成果，具体为其375 GB SSD DC-4800X型号。由于属于PCIe设备，因此大家可以选择使用Optane或者GPU--二者仅能选择其一。

另一项限制在于，您只能利用Optane作为存储资源--事实上，其出色的性能表现确实可以很好地满足存储资源需求。然而，如果您希望将Optane作为大容量内存进行使用--即英特尔公司在宣传当中所着重强调的使用方式，那么目前尚无法实现。IBM公司在其说明当中指出，"但这种使用方式未来一定会逐步交付。"

无法将Optane作为内存使用的现状显然同IBM公司此前的说法不同。蓝色巨人曾经赞扬Optane为"第一款将内存与存储属性加以结合的产品，能够提供创新型解决方案，通过更快的缓存与更出色的存储性能实现应用程序加速，提升单服务器容量规模并降低延迟敏感型工作负载的执行成本。"

然而，IBM公司此次表示这一目标暂时无法实现，且没有给出具体的可行时间点。

就目前而言，Optane仅在五座IBM数据中心内提供，具体包括达拉斯、伦敦、墨尔本、华盛顿特区以及加利福尼亚州圣何塞数据中心。

我们与大家一样对该服务的具体价格很感兴趣，但IBM方面提供的在线服务器配置工具当中还没有纳入Optane选项，亦没有给出任何相关价格表。

现在可以确定的是，IBM云当中的Optane型服务器可以运行Windows Server 2012或2016、红帽企业Linux 6.7及更高版本，以及ESXi 5.5与6.0。