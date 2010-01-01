以用户体验为中心 从Parallels RAS 16看Parallels的差异化竞争

近日，Parallels Remote Application Server（RAS）16正式发布，带来了诸多的新特性。Parallels大中华区总经理刘大铭告诉至顶网记者，Parallels RAS 16是Parallels RAS的最新版本，其在用户体验、部署、安全性等方面进行了提升。

至顶网服务器频道 08月03日 新闻消息（文/李祥敬）：伴随着移动互联网与云计算的发展，虚拟应用程序和桌面交付获得了快速发展的基础，满足了企业移动办公的需求。作为一家专门提供跨平台解决方案的企业，Parallels除了我们熟知的Parallels Desktop for Mac，其在企业级市场也有着布局。比如Parallels Remote Application Server（RAS）就是Parallels推出的虚拟应用程序和桌面交付解决方案。

Parallels大中华区总经理刘大铭

近日，Parallels Remote Application Server（RAS）16正式发布，带来了诸多的新特性。Parallels大中华区总经理刘大铭告诉至顶网记者，Parallels RAS 16是Parallels RAS的最新版本，其在用户体验、部署、安全性等方面进行了提升。

“对于Parallels，大家比较熟悉的是Parallels Desktop for Mac，这是我们的旗舰产品，公司十多年一直在不断地推出更新版，它的功能是让苹果的Mac用户同时运行macOS和Windows，无需重启，保持数据、应用程序可以无缝使用。”刘大铭说。

目前，Parallels在全球有超过500万活跃用户，其中有5万家是企业用户。除了Parallels RAS，Parallels还拥有Parallels Mac Management for Microsoft SCCM，通过这个产品，企业可以无缝扩展现有Microsoft SCCM基础架构以发现、注册和管理Mac电脑。

应该说，Parallels在企业级市场的布局是非常积极的，为此，IDC在VDI和远程应用程序交付的魔力象限中将Parallels RAS作为主要推动者。

在Parallels RAS 16中，Parallels更新和增加了很多企业级特性，比如PowerShell API、面向托管服务提供商（MSP）和独立软件供应商（ISV）的白标选项、适用于iOS客户端的Touch ID、用于虚拟桌面基础架构（VDI）的Linked Clone技术、便于管理多个应用程序的Turbo.net、支持Nutanix Acropolis虚拟机监控程序、将面向MSP的Microsoft Windows Server VDI部署与Microsoft服务供应商许可协议（SPLA）结合使用等。

Parallels RAS 16还进一步支持对远程应用程序（包括内部和旧版应用程序）使用原生iOS和Android触控手势。使用快捷键盘功能，客户可以定义应用程序快捷方式，大大加快了对最常用功能的访问速度。其他增强功能包括 Swiftpoint GT蓝牙鼠标支持、打印、HTML5 和 Chrome 客户端的文件传输支持、可扩展性以及针对应用程序和桌面智能重设大小。Linux客户端现在还支持麦克风和摄像头重定向，以便在Linux瘦客户端中使用Skype和类似应用。

三大差异化竞争点 Parallels RAS 16不走寻常路

虽然上面列举了Parallels RAS 16的很多特性，但是市面上也存在很多类似的产品，比如VMware Horizon或者Citrix XenDesktop。那么Parallels RAS 16的差异化优势是什么呢？

刘大铭对此回答说，用户体验的打造是Parallels RAS 16与其他厂商产品的最大区别。Parallels RAS 16交付的应用程序和桌面在苹果和安卓移动设备上的应用体验接近于原生应用水平。

为此，借助Parallels专有的Amplification技术，企业员工可使用移动设备上的本机触控手势（滑动、拖动、点按进行单击，或缩放）与智能手机和平板电脑上的任何远程Windows应用程序进行交互。

“Parallels RAS 16交付的应用程序和桌面非常注重移动客户端的使用体验，比如在iPad上运行时可以使用原生的手势和放大镜功能，支持快捷键组合等等。”刘大铭说。

其次是客户定位，刘大铭表示，Parallels RAS 16定位的目标客户是中小型企业和初创企业，这部分企业客户有得天独厚的优势，预算虽然小，但是很灵活，Parallels的产品从使用需求来讲可以很好地匹配他们业务发展的需求。

另外就是产品的授权模式。刘大铭说，Parallels RAS 16是全包的解决方案，组件功能是打包发售的，无论购买的并发用户数量是多少，都会拥有这些组件。

“这与其他常需要分模块购买的解决方案不同，Parallels RAS 16是全部组合在一起的，产品的授权是以并发用户数来授权的，假如客户有200个并发的需求，购买授权以后，200个并发用户可以同时使用这个服务。”刘大铭说。

此外，Parallels RAS 16支持PC客户端，比如，在使用Surface时，可能会需要运行一些Adobe的设计软件，这些设计软件常常需要耗费大量的系统资源。借助Parallels RAS 16，这些程序可以借助服务器端的处理能力帮助完成软件的高效运行。对于一些企业，一些PC处于生命周期的晚期，透过Parallels RAS 16，可以继续在这些老旧设备上操作大型应用，延长使用周期，为企业降低硬件使用成本。

在部署模式上，Parallels RAS 16支持在AWS、Azure、阿里云等公有云或私有云上实现本地、混合或100%云部署。

Parallels RAS 16还支持应用程序容器，通过集成Turbo.net，让客户能够轻松地管理并向员工提供不同应用程序。

安全性一直是企业用户关注的核心，Parallels RAS 16通过数据加密、双因子身份认证及各种针对数据传输接口外设的安全策略设置，可以最大程度上确保企业用户数据的安全性。

“Parallels RAS产品的更新和功能升级，以及我们对于渠道和终端客户的响应都是为了更好地适应市场的发展。Parallels RAS最近还推出了增强型 Parallels合作伙伴计划，我们会近距离倾听客户的心声和需求，以便在后续产品更新和升级过程当中能够满足他们业务上的需求。”刘大铭说。

对于中国市场的拓展，刘大铭表示：“中国市场的重要性不言而喻，我们会更多倾听这个市场的声音。比如用户希望在这个功能上有所改进，或许我们在下一个版本发布的时候就会提供相关的功能。“