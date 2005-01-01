以运营商、智慧城市切入 中兴通讯发力服务器与存储市场

虽然是服务器、存储领域的“小角色”，中兴通讯近年来在此领域的增长速度却很快，2012-2016年，中兴通讯服务器、存储营收增长8倍，远超市场平均增长水平。

虽然是服务器、存储领域的“小角色”，中兴通讯近年来在此领域的增长速度却很快，2012-2016年，中兴通讯服务器、存储营收增长8倍，远超市场平均增长水平。

近日，中兴通讯举办服务器与存储发布会，推出同步英特尔最新一代至强可扩展处理器（Skylake系列）的多款升级产品。新产品在性能、可扩展性、灵活性等方面均有显着优化和升级，无疑将会再次提升中兴通讯在服务器、存储市场上的表现力。

中兴通讯服务器、存储产品总经理郭树波

其实早在2005年中兴通讯就成立了服务器存储产品线，但最近几年来，中兴通讯对这条产品线的投入和研发力度开始提速，谈及目标，中兴通讯服务器、存储产品总经理郭树波表示，“未来三年，中兴通讯希望成为政企市场的服务器存储主流供应商，成为运营商市场的‘主要’供应商，并进入运营商市场的前三名。”

中兴通讯的机会

以云计算、大数据、人工智能、5G为核心特征的数字化浪潮正在席卷全球，在这样的时代变幻中，中兴通讯更愿意自己给自己机会。回顾中兴通讯服务器存储产品线发展的历程，大致经历三个阶段：2005-2009年主要以OEM为主，定位为内部自用，应用于中兴的设备配套和IT系统；2009-2012年以自研产品+OEM为主，主要为内部自用加局部市场扩展；2012-2017年全面自研，目前已经发布了数十余款自主研发的服务器存储产品，中兴通讯并开始发力外部市场，全面进入国内外的政企、运营商市场。

自从全面自研发力市场后，中兴通讯目前已经在运营商、政府、金融、教育、互联网等领域全面突破，尤其在两个领域增长明显，一是智慧城市，二是运营商市场。

毫无疑问，在智慧城市领域，中兴通讯已是国内第一品牌。郭树波指出，“自2014年至今，中兴通讯的服务器存储产品已经进入18个智慧城市项目。这些项目中最小的需要几十台服务器，大的需要上百台甚至上千台。”可以想象，随着中兴通讯智慧城市项目的持续推进，对于其服务器、存储产品出货量将有很大的拉动。

智慧城市之外，运营商市场是对中兴通讯服务器存储贡献最大的市场，这也是其发力和寻求突破的市场。事实上，几年来中兴通讯服务器存储从单产品进入已经完成多产品、多个运营商进入。郭树波举例，“2013年我们刀片服务器进入中国联通，到2016年我们已经全面进入中国移动、中国电信和中国联通。”

当然，突破运营商市场，中兴通讯有自己的天然优势。一是服务于运营商的基因，中兴通讯更了解运营商，如郭树波所说，“中兴通讯是一家整体产品线非常长的公司，我们给客户解决的并不是简单的服务器问题，而是一个系统问题，这是很多公司做不到的。”二是一个契机，运营商在进行以SDN/NFV为代表的网络转型，网络毫无疑问是中兴的优势，所以，站在网络的视角，提供软硬件方案，更能发挥中兴的长处。另外，随着运营商提供ICT服务，包括云服务等，中兴通讯服务器存储也将迎来巨大机会。

中兴通讯服务器存储对品质的坚持

持续扩大市场份额，无论是做“主流”还是“主要”供应商，中兴通讯靠什么？郭树波给出的答案是“品质”。主板比别人厚零点几毫米、采用更高品质的电子元器件等，很多看不到的东西中兴通讯却花了不少功夫去“雕琢”。

郭树波坦言，服务器产品非常同质化，大家如果看表面外观也许看不出差异。但其实差异体现在细节之处，“为了满足电信质量的要求，我们比别人做得更多。”他举例，“我们今天发布的机箱结构是跟清华大学联合设计的产品，这款产品相对上一代机箱结构件少了30-40%，它在减重和空间上均有表现提升。”

此外，中兴通讯的优势还体现在定制化层面，例如很多厂商只是给了BIOS/BMC厂家支付了一笔费用，而中兴通讯买的源代码，这些源码重构后可以满足客户的差异化需求。因为掌握了这些能力，在严格的性能测试中中兴通讯能够体现出优势。在中国移动2016年存储集采中中兴通讯是第三名，就得益于这些品质和定制化的能力。

系列新品不断敲开高端市场

此次，中兴推出的升级产品包括R5300G4双路服务器、R8500G4四路服务器、R8900G4八路服务器、多款刀片、交换板及分布式统一存储系统等。这些产品拿出任意一款产品均有可圈可点的亮点。

例如全新一代2U双路机架服务器ZXCLOUD R5300 G4，最大可支持32块硬盘，单台机器容量到达170T，灵活、强大的扩展能力有效满足了企业日益增长的海量存储需求。E9000系列2路半高刀片、2路全高存储刀片，全面支持*4 NVMe硬盘、M.2双SD卡等多种扩展存储设备。分布式存储系统KS10000，以业界主流分布式文件系统Ceph为基础，支持独立扩容硬盘及存储节点、同时扩容等极为灵活的扩容方式，存储容量可达EB级。

凭借着中兴通讯对产品的钻研和产品品质的追求，中兴通讯服务器存储不断敲开高端市场，除了运营商、政府，还包括爱奇艺、苏宁云商、邮储银行等互联网、金融市场。