中企通信启用在京第二个云数据中心，云服务能力进一步强化 

日前， 中企网络通信技术有限公司（以下简称“中企通信”）宣布，其位于北京亦庄的、全新的新型云数据中心——北京科创云数据中心正式对外启用。这是继中企通信在北京酒仙桥地区的数据中心之外在京启动的第二个云数据中心。

至顶网服务器频道 08月01日 新闻消息（文/邹大斌）： 日前， 中企网络通信技术有限公司（以下简称“中企通信”）宣布，其位于北京亦庄的、全新的新型云数据中心——北京科创云数据中心正式对外启用。这是继中企通信在北京酒仙桥地区的数据中心之外在京启动的第二个云数据中心，不仅是中企通信在云数据中心布局的又一重要举措，实现了服务全国企业的整合式云数据中心体系，更进一步地强化了中企通信为企业提供丰富、高效云服务的综合实力。

中企网络通信技术有限公司总裁何伟中（右）与国家信息中心原副主任、中国信息协会副会长李凯（左）共同启动北京科创新型云数据中心

追求创新，卡位云计算

云计算是IT行业的大趋势，也是一个快速发展的市场。数据显示，“十二五”末期，我国云计算产业规模已达1500亿元，产业发展势头迅猛。而工信部今年4月印发《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》中也明确提出，到2019年我国云计算产业规模达到4300亿元。很明显，在市场需求和政府政策的双重推动下，中国云服务市场正在进入一个高速发展的态势。

“中企通信很早就明确了云计算这一战略方向，从2011年就开始为云计算进行全方位布局。截至目前，在北京、广州、上海已布置都有6座数据中心。”中企通信总裁何伟中在接受至顶网记者采访时表示。

据悉，早期的中企通信主要提供网络专线和相关支持服务，后来随着市场需求的增长才逐步进入到ICT领域。云计算就是公司从CT转向ICT之后做出的战略选择。

何伟中表示，中国企业正在进行数字化转型，在这一过程中，企业不但对数据中心的计算能力、运维能力和管理能力提出更高要求，并需要有庞大的存储系统用以存储大量的关键数据。中企通信作为国内早期从事云计算服务的ICT服务供应商见证了这一变迁，更通过提供咨询、设计、部署、运维一站式解决方案帮助企业数字化转型。

此次启用的北京科创云数据中心无疑将有助于中企通信更好地帮助客户实现数字化转型。据记者了解，中企通信最新启用的北京科创云数据中心位于北京亦庄，地理位置优越，周边紧邻大型互联网、汽车、医药等国内外知名企业。科创云数据中心总面积达1.4万平方米，基于世界级设施及技术平台，以及优质网络资源，按照国际T3+标准，满足企业对新型云数据中心可靠、扩展、安全等需求。

中企通信云数据中心有别于传统的数据中心，不仅为企业提供机柜托管及网络服务，更融合信息安全、云计算及统一管理等多元化解决方案，同时可支持复杂的私有云和混合云环境需求，并提供7X24的运维保障体系、定制化的机柜服务以及更丰富的增值服务，例如远程服务、智能机柜管理体系以及广域网加速服务等。

此外，中企通信北京科创云数据中心能配合北京酒仙桥及位于其他城市的云数据中心, 为企业实现跨区灾备/备份服务，灾备及备份机制的云数据中心服务，全方位保障企业数据，满足对数据中心和云计算有着超高要求的企业客户。

强大综合云服务，紧贴各企业需求

和一般的云服务主要面向中小企业不同，中企通信的主要客户是中大型企业。中大型企业具有一些自己的特点，譬如有很多办事处、对信息安全非常重视等，这就要求中企通信具有匹配这些需求的能力。因此，在具体的服务内容提供上，除了基础的数据中心租用服务之外，中企通信更多的是结合自己的云服务能力以及在全国范围内的骨干网络和多年运维网络的经验，为客户提供定制的服务。

“我们除了标准化、流程化的云服务外，我们的云服务非常灵活，能够匹配客户的需求，给客户提供一个量身定制的服务。比如，我们除了能在硬件或软件上面的调配之外，甚至连运维的流程都可以根据客户要求进行调整。”中企通信网络运维部总监冯永明表示。

冯永明举例说，按照正常的标准监控服务，30分钟之内发现问题通知到客户就可以了，但中企通信有一个教育客户，对时延特别敏感，要求在发生故障3分钟之内通知到他们。为满足客户需求，中企通信对整套的监控系统、运维的工作方式进行了调整。

“我们能够给客户提供的’more than IDC’的服务，这也是我们存在价值，以及我们跟其他同行相比一个明显的优势。”冯永明说。

也正是因为从一开始，中企通信面对的客户就是需求更复杂、更高的大中型客户，所以中企通信在数据中心的合作伙伴选择上颇费心思，最终选择了具有T3+能力的科创数据中心。尤为值得一提的是，中企通信并不只简单地采用科创数据中心提供的机房等基础设施，而是根据大中型企业的需求对机房进行了二次改造，其中不少都是细节上。以机房供电走线为例，为了最大程度地避免用电的单点故障，中企通信的数据中心是两路供电分别从机柜的两个不同方向进入，为此不惜对机房进行线路的改造。

除了这些硬件基础设施的高要求，中企通信在云计算方面的技术实力也值得一提。据悉，中企通信的云数据中心部署的中企云数据中心DataHOUSE及SmartCLOUD云计算等一站式解决方案，支持为企业提供从带宽、处理器、端口、内存到存储的动态灵活扩展机制，甚至可以按月付费。同时，中企云数据中心DataHOUSE还能提供混合云／公有云灾备、信息安全、网络加速等增值服务，全程助推各企业的跨区布局，令企业的终端客户轻松实现数字化转型。

此外，中企云数据中心提供的云时代SmartCLOUD BRR可以帮助企业快速实现自己的高可靠容灾体系。相比自建灾备，云时代SmartCLOUD BRR能让企业首年投资减少达60%！加上全业务托管模式，企业无需投入维护人力，可全力专注企业自身信息化应用的开发和构建。此外，中企通信还提供演练支持，通过演习，强化数据灾备和恢复流程，在灾难发生时，可将损失降低在最少，以最快速度延续服务。

当然，中企通信并不满足于此，还在坚持不断创新。“‘创新不断’是中企通信的发展理念：我们对内部要创新不断，对客人也要创新不断。我们希望，每一年、每一个季度甚至每一月都有新的东西出来，给我们的客户，帮助他们顺利实现数字化转型。”何伟中表示。