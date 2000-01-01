 曙光节能微模块助力郑州师范大学科研信息化建设

曙光节能CloudBASE微模块产品一直占据数据中心产品线的核心地位，其高效、智能、快速部署的特性得到了各行业用户的关注。其中，在教育行业，曙光节能基于领先的技术优势和研发实力，深刻把握市场需求变化，为国内教育行业信息化建设提供了大批高品质产品。

曙光节能CloudBASE微模块产品一直占据数据中心产品线的核心地位，其高效、智能、快速部署的特性得到了各行业用户的关注。其中，在教育行业，曙光节能基于领先的技术优势和研发实力，深刻把握市场需求变化，为国内教育行业信息化建设提供了大批高品质产品。

在郑州师范大学科研信息楼模块化数据中心项目建设中，曙光节能C2000机柜池级微模块解决方案为该项目提供了领先的技术、产品和卓越的服务支持，全面有效地满足了该项目建设及应用中的多个层面的需求，为该数据中心营造出了稳定、节能的运行环境。

郑州师范大学科研信息楼模块化数据中心

郑州师范大学科研信息楼数据中心承载了国家重点研发计划、重大专项等科技与人才计划项目。为加大科研支持力度，推动学校科研水平不断进步，郑州师范大学对本次新建数据中心的安全性、稳定性、节能性等提出了严格的标准，对所有相应产品的应用也有极高的要求。

曙光节能GreenPool机柜池级微模块—C2000系列

曙光节能C2000机柜池级微模块解决方案在设计上采用可靠、高效、灵活快速的交付理念，凭借易部署、低成本、高效率、智能管理等诸多优势赢得了郑州师范大学科研信息楼数据中心项目组的青睐。该方案采用了热池封闭，集成了机柜、配电、制冷、监控和布线系统，由两排机柜组成，采用行间空调均匀分布在设备机柜之间的方式提供制冷，机柜间通道使用通道门和通道顶板进行封闭，形成了封闭通道池，将与IT设备热交换后的热气流封闭在通道内，而行间空调产生的冷气流则输出到整个机房。该方式不仅避免了冷、热气流的混合，而且行间空调产生的冷量有一部分能够被用于改善机房环境，机房内无需安装环境空调。

曙光节能C2000机柜池级微模块架构图

曙光节能聚焦客户核心需求，完善了核心价值产品方案的配置，特别是在数据中心节能上的完美表现。曙光节能C2000机柜池级微模块从机架、顶部封闭线槽部分可为数据中心提供更大、更简洁的布线空间，使得冷热通道的气流组织优化；领先的行间空调技术相比精密空调节约了大量能耗，与模块化技术的联合应用大幅度提高了冷却系统的可靠性、可用性和节能性，动态制冷系统可为不同气候环境、不同制冷架构的用户提供更具针对性的节能方案。

在实际应用中，曙光节能微模块数据中心解决方案表现出的卓越综合性能赢得了众多客户的高度评价。本次郑州师范学院科研信息楼项目，也正是因为曙光节能微模块产品的出色品质，赋予了方案超预期的实际效果，在后续项目中将继续采用曙光节能微模块为IT 系统保驾护航。