 辞职！惠特曼辞去惠普公司董事会主席一职

梅格·惠特曼（Meg Whitman）辞去惠普公司董事会主席一职，就此切掉了与惠普公司的最后联系。

至顶网服务器频道 07月27日 新闻消息：梅格·惠特曼（Meg Whitman）辞去惠普公司董事会主席一职，就此切掉了与惠普公司的最后联系。

仍是惠普企业CEO的惠特曼表示，她辞去了惠普公司董事会主席的职务，并将惠普公司控制权移交给Chip Bergh，即时生效。

惠特曼在2015年惠普分拆为惠普企业（HPE）和惠普公司之前曾任惠普CEO。分拆后一直由Dion Weisler任惠普公司的首席执行官，而惠特曼则一直任惠普公司主席。

惠特曼在一份声明中表示，“惠普公司现在已经是一家独立了近两年的公司，我对自己帮助惠普公司开启了良好的开端感到自豪。”

她表示，“惠普公司董事会是我们行业中最多元化的董事会之一，惠普公司过去成功实现了各种目标，其表现有目共睹，我对Dion的持续愿景和领导力以及Chip辅佐带领惠普公司的能力非常有信心“。

两家公司分拆全部完成后，惠普企业和惠普公司各自独立运行，惠特曼不再任职惠普公司董事会是有一些战略因素的，最显着的一个因素是惠普公司希望考虑与惠普企业的直接竞争对手合作的可能性，惠普企业亦然。彻底割掉与旧公司的联系对惠特曼和惠普公司来说都是十分合情合理的。

坊间亦有传言称惠特曼离开惠普公司董事会有别的原因。

最近几天曾有报告称Uber正在考虑聘请惠特曼任首席执行官。惠特曼割除与惠普公司的联系可能从旧岗位迈向新未来的第一步，进而或可前往总部设在旧金山的找车软件商发财。