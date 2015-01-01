2017年上半年半导体市场并购热情逐渐冷却 

有超过2年多时间一直主导半导体行业的各种兼并和收购活动热情高涨，但是到了2017年上半年却冷却下来，因为缺乏所谓的“大型交易”让交易总额降低下来。

有超过2年多时间一直主导半导体行业的各种兼并和收购活动热情高涨，但是到了2017年上半年却冷却下来，因为缺乏所谓的“大型交易”让交易总额降低下来。

根据市场调研公司IC Insights的数据，2017年上半年有十几笔交易的总金额仅为14亿美元，低于2016年上半年的46亿美元，以及2015年上半年的726亿美元。

尽管并购活动在2016年就已经开始放缓，但是下半年有多个大型交易公布，使得总交易金额近1000亿美元，打破了2015年1073亿美元的最高纪录，IC Insights表示。尽管目前还有多个待定或者传言中的交易——包括代售的东芝内存芯片业务——但这并不可能让2017年下半年的并购交易金额接近2016年或者2015年。

2017年到目前为止公布的交易中只有一单规模超过了5亿美元，也就是MaxLinear在5月宣布以6.87亿美元收购了Exar。相比之下，2016年有7个规模超过10亿美元的收购，2015年也有10个。其中，有7个交易规模都超过了100亿美元，其中3个是在去年公布，有4个是在2015年公布，IC Insights表示。

IC Insights高级研究分析师Rob Lineback在接受采访时表示，多种因素结合起来让2017年上半年的并购步伐放缓，其中包括更加严格的监管审查，那些做了大型收购的企业还是消化他们已经收购的公司，未来短期内应该不会触发更多收购了。

Lineback表示：“全球各地的政府正在多次审查这些交易，这可能导致正在进行中的交易数量减少。”根据美国和其他西方国家现在的政治环境，中国在购买西方公司的过程中“会遇到很大困难”，这可能使中国在潜在的交易面前比较犹豫。

另外一个因素就是越来越多的半导体公司正在花钱收购非半导体的业务，这让芯片公司的直接并购交易数量也有所减少。英特尔在3月表示，计划以153亿美元收购Mobileye，这并没有包含在这次的调研分析中，因为IC Insights的名单至包含半导体提供商，不包含被IC厂商收购的软件和系统业务。Mobileye是一家以色列的自动驾驶茶凉数字成像技术公司。

Lineback表示：“我们看到有很多，特别是在物联网和虚拟现实，还有像自动驾驶汽车这样的自动化系统。”

Lineback还指出，股市涨幅有所下滑，可能也导致交易金额减少。他表示，在一些大型交易有最终结果之前，可能会存在“等等看”的态度。

“很多公司必须要证明收购的这些公司是能带来回报的，表明这些公司会带来更多利润，这当然是最为重要的，”Lineback说。