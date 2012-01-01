因为人工智能，英特尔和美团云合作再升级

日前，英特尔与美团云人工智能战略合作发布会在京举行，双方在会上签署了战略合作协议，宣布将携手拓展在人工智能领域产品、应用、生态等多个层面的合作。

至顶网服务器频道 07月26日 新闻消息（文/邹大斌）：

日前，英特尔与美团云人工智能战略合作发布会在京举行，双方在会上签署了战略合作协议，宣布将携手拓展在人工智能领域产品、应用、生态等多个层面的合作。英特尔高级副总裁兼销售与市场事业部总经理Greg Pearson、美团点评首席科学家、技术委员会执行主席张锦懋等多位双方的高管以及英特尔和美团云的多家生态合作伙伴共同出席了本次发布会。

英特尔与美团云人工智能战略合作发布会

推动人工智能的落地

本次发布会主题是“驱动智能 演算未来”，这个主题明确了双方合作的基础——智能，确切地说是人工智能。

“我们看到大量数据被产生，它们需要我们解读，需要我们过滤，需要我们将其投入到有用的研究当中去，来促进各种技术上的演进，以满足消费者不同的需求，而人工智能正好可以做到。”Greg Pearson在演讲时表示，其实，在人工智能方面英特尔是早就布局和全面参与的，并且已经成为英特尔最重要的战略方向之一。

英特尔行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉进一步解释说，英特尔有一个愿景：无论是前端智能的物和设备端，还是后台的云和数据中心，通过人工智能技术、加速技术、存储、FPGA、5G等来为大家提供更好的用户体验和业务创新。基于此，英特尔在AI领域的布局已经非常完整，这包括去年开始收购的Movidius公司、到收购Nervana再到Mobileye，以及英特尔的XEON PHI+FPGA，以及支持Caffe、TensorFlow，MXNet等各种深度学习的框架，它们帮助英特尔形成了全面地AI能力，来推动AI在整个行业的落地。

的确，这次英特尔与美团云的合作也正是因为双方对人工智能的共识。正如美团点评首席科学家&技术委员会执行主席张锦懋在演讲中所言：“我们相信人工智能在整个科技圈，包括整个人类社会都将进入一个长期繁荣的阶段，它将成为一个持续的主题。”

据美团云产品研发高级总监王昕溥介绍说，美团云在人工智能方面早就有了大量投入，也取得了不少收获。比如，美团点评提供的搜索推荐服务、智能客服以及管理销售团队的大数据服务等、美团云的外卖智能调度平台等。这些人工智能服务都是依赖于美团云来提供的。而选择英特尔则是基于之前双方多年前开始的深入合作，从硬件领域再到大数据平台等。

“我们希望透过美团云把这些人工智能技术以及未来更多的人工智能技术开放给整个行业，能够让大家都更好地使用人工智能相关服务。”张锦懋说。

开展全方位、深入的合作

根据英特尔和美团云双方签署的合作协议，英特尔将提供产品测试用硬件、软件及相关技术专家资源，为美团云公有云平台提供开发及创新所必须的技术专家支持，并协助美团云构建人工智能/机器学习公有云服务平台。美团云将提供软件开发及相关技术专家资源，及时反馈开发、测试的进度和结果，确保双方的合作及创新顺利进行。英特尔和美团云未来将进一步加深的战略合作，全面加速人工智能领域的发展，开启新的智能互联世界。

据悉，通过与英特尔的合作，一个直接成果就是美团云推出了一系列基于英特尔至强融核处理器等技术的产品。具体包括：

1. FPGA（现场可编程阵列）云服务器：可在几分钟内轻松获取并部署FPGA计算实例，具备强大的加速性能、优异的可编程能力，并且成本要远低于同样性能的GPU云服务器。同时，FPGA云服务器无需购买FPGA板卡，通过按需付费，降低投入成本。

2. 英特尔至强融核处理器云主机：可以和CPU一样运行x86应用，并拥有和至强一样的编程环境、工具、语言，集成16GB高速片上内存，带宽高达490GB/s，约为DDR4带宽的4-5倍，它还具备优异的系统可扩展性，同时实现了更低网络延迟、更低成本、更低功耗。

3. 深度学习平台：是基于Tensorflow的任务训练SAAS平台，支持原生的Tensorflow程序运行，通过Web界面进行任务创建、管理、监控，让任务训练更加方便、任务管理更加高效，摆脱计算资源的束缚，灵活满足训练需求。

在此之上，美团云还将基于这个智能平台推出各种智能服务，比如前面提到的智能推荐、智能客服、垃圾评论的处理、人脸识别、语言识别等。值得一提的是，美团云是一个开放的云平台，除了美团云自己在研发人工智能技术以外，还有更多的是来自合作伙伴的人工智能服务，它们也都能基于美团云的平台对外提供服务。

“在整个价值链上，我们做的大部分工作是IaaS、PaaS层，这一层主要是面向于企业客户端、面向于开发人员。但美团云深知AI包含的东西太多，美团云在发挥自身优势的同时，我们也希望能携手合作伙伴一起打造完成的产品体系。”美团云总经理李爽表示，在这个体系中我们需要像英特尔这样的合作伙伴来帮助我们，以更好地服务好自己的客户。