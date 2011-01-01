浪潮与SUSE达成战略合作，共同推进开放云图生态

7月24日，OpenStack Days China中国峰会期间，浪潮与SUSE签署战略合作协议，双方将在操作系统兼容性互认证、开源技术协作创新、联合解决方案开发、重点行业联合攻关等领域深度合作，共同为中国客户提供先进的云计算基础设施，促进数字化转型。

7月24日，OpenStack Days China中国峰会期间，浪潮与SUSE签署战略合作协议，双方将在操作系统兼容性互认证、开源技术协作创新、联合解决方案开发、重点行业联合攻关等领域深度合作，共同为中国客户提供先进的云计算基础设施，促进数字化转型。同时，SUSE也宣布加入浪潮“云图计划”，并作为长期联盟成员与浪潮共同促进中国云计算生态的发展与完善。

浪潮与SUSE战略合作签约仪式

基于开源技术的协作创新是浪潮与SUSE合作的重心所在，除了在Linux系统的兼容性互认证之外，双方还将在容器、业务编排等面向云原生应用的业务环境进行联合测试认证和交互性测试。同时，双方将依托Incloud Lab联合创新实验室，针对OpenStack核心组件和新兴技术如容器化部署、Ceph组件优化等云计算基础性技术进行联合开发，共同推进社区关键组件模块的优化。而在方案与销售合作层面，双方将面向金融、能源、政务等双方各自优势行业领域进行联合方案开发，强化异构云平台管理、业务流程定制、HA、软件定义等方面的行业方案优化，并联合开展市场推广。

“浪潮提出的开放包含了软件开源和架构开放，一方面浪潮以黄金会员身份加入OpenStack开源云计算项目，并发布了基于OpenStack架构的新一代云数据中心操作系统云海OS5.0；另一方面浪潮先后加入全球三大开放计算标准组织，成为ODCC供应商会员、OCP铂金会员和OPEN19首批成员，是全球开放计算标准组织唯一的大满贯成员。”浪潮集团副总裁彭震表示：“SUSE是全球开源领域的先锋，也是中国云计算行业的重要贡献者之一，一直以来不遗余力推动云计算在各个行业的发展。我们很高兴能和SUSE这样优秀的企业达成合作关系，相信在这次合作中，浪潮的创新技术与SUSE的领先开源技术完美结合，将为企业级客户带来更加优秀的产品体验，帮助企业更好地使用云计算来加速数字化转型。”



SUSE公司副总裁、亚太区及日本总经理江永清表示：“SUSE凭借20多年的出色工程设计与杰出的服务，持续不断的在探索中谋求创新，以适应不断变化的企业级计算需求和技术应用，在动态的环境中帮助企业提高敏捷性、降低成本和管理复杂度。SUSE坚持为用户提供可靠、稳定的Linux操作系统以及基于云基础设施的服务，以开放的心态为用户提供服务。近年来，SUSE的合作伙伴队伍迅速壮大，此次我们非常荣幸能与国内顶级云计算企业浪潮展开合作，凭借双方的技术优势，共同为用户创造更多的应用场景，更安全的云计算实现方式。我们相信此次SUSE与浪潮达成战略合作，能为双方实现互利共赢。”

此外，随着SUSE正式加入浪潮“云图计划”，该计划的成员数量达到了81家。“云图计划”是浪潮面向云计算生态圈的一项建设计划，旨在联合业界优秀的合作伙伴，从技术的研究与研发、行业方案的验证与优化、服务的便捷及完善三个层面，为企业级用户在云计算建设进程中提供一体化的解决方案，围绕企业级用户构建开放、安全、融合的云计算生态版图，实现用户及合作伙伴共赢的云计算生态圈。

浪潮云图生态版图

随着传统应用向云迁移与云原生应用的大量涌现，云计算正变得前所未有的庞大复杂与不可预知，用户与厂商越来越难以单独驾驭云计算，这使得云计算生态更加重要。近两年来，浪潮先后携手业界领先技术伙伴合力打造整体云海OS产品生态体系，以开放API集成领先云计算产品，成立InCloud Lab实验室，组织联合开发、测试，引入高品质产品与技术，打造全面、开放的云计算产品体系。