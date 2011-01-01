Supermicro推出机架规模设计系统 

ODM商Supermicro的拿手戏是构建服务器、交换机和存储机架，现在又开始开始构建诸如Vblock的机架规模系统。Supermicro日前推出一个完整的机架规模设计（Rack Scale Design， 缩写为RSD）系统，该系统将旗下的服务器和存储构建块用于标准机架，并可配多机架POD

至顶网服务器频道 07月21日 新闻消息：ODM商Supermicro的拿手戏是构建服务器、交换机和存储机架，现在又开始开始构建诸如Vblock的机架规模系统。

Supermicro日前推出一个完整的机架规模设计（Rack Scale Design， 缩写为RSD）系统，该系统将旗下的服务器和存储构建块用于标准机架，并可配多机架POD。

Supermicro曾于3月首次提出RSD的设想。

机架规模设计支持基于英特尔至强 SP的X11产品和所有现有的X10代服务器和存储系统，也支持Supermicro网络产品。机架规模设计引入池化NVMe存储，可供使用PCI-E互连的多个应用程序主机共享。

RSD构建块共享功率和冷却资源，可在大型数据中心部署里达到声称的最佳PUE指标。

Supermicro表示，客户可更轻松地构建含服务器、存储和网络的设备架。Supermicro的RSD是经过预先打包、预先验证过，而且是基于开放标准架构及配有以API驱动的Redfish管理。RSD可与数据中心管理软件层（如OpenStack）整合在一起。

Supermicro产品线和有关RSD技术包括：

l Ultra NVMe

l BigTwin

l TwinPro

l FatTwin

l SuperBlade服务器

l SuperStorage服务器

l Supermicro 1G、10G、25G和100G以太网交换机

l SuperRack技术

据Supermicro介绍，Supermicro机架管理模块（SRMM）基于Redfish API（和英特尔RSD），与Supermicro的POD Manager配合使用可加快部署速度及令数据中心管理更容易。我们获知，多个机架的计算资源、存储阵列和交换机的汇总现在可作为物理服务器、存储和网络进行管理。

Supermicro表示，用了RSD后，许多应用主机可以共享并可以动态的形式组合系统，在计算平衡、网络和存储比方面提供各种工作负载的支持 。

Supermicro认为，数据中心必须作出改变，以应付各种需要，例如那些需要更多数据存储和能更好地访问数据的应用程序集，这意味着在更小的物理空间里置放更多的驱动器、更快的驱动器和更快的访问速度，以及共享NVMe驱动器和连接到主机服务器的PCIe。

Supermicro总裁兼首席执行官 Charles Liang表示，RSD包括一个1U机箱，内置32个热插拔NVMe SSD，他声称此为“无与伦比的密度”。

RSD配置

RSD的典型目标客户是云服务提供商、电信商和财富500强企业。 Supermicro表示，大家要知道，RSD技术为构建未来的数据中心和云环境的架构奠定了基础。

RSD的未来版将计划支持其他PCIe端点设备（如FPGA）以及帮助数据中心运营商以从裸机或云本机应用以编程方式控制软件定义数据中心。

RSD系统现已上架。此处（http://www.supermicro.com/solutions/Solution-Brief_Supermicro-RSD.pdf）可下载一个小册子。