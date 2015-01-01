 打破“数据孤岛” 曙光助力智慧校园建设

高校正在完成向数字化校园、智慧校园的升级转型，每时每刻都在不断产生的大量数据累积，以及规模和复杂度日渐庞大的信息化系统，让高校在应对学生失联等涉及校园安全的事件时，往往还是有些措手不及、力不从心。

近年来，高校安全事故频发，校园安全成为众多高校和学生家长关注的焦点。前不久发生的北大访问学者在美失联案，再一次引起社会对校园安全的广泛关注，同时也对高校的校园安全应对能力提出了新的挑战。

目前，高校正在完成向数字化校园、智慧校园的升级转型，信息化正全面贯穿学校综合管理及各类业务的操作流程。每时每刻都在不断产生的大量数据累积，以及规模和复杂度日渐庞大的信息化系统，让高校在应对学生失联等涉及校园安全的事件时，往往还是有些措手不及、力不从心。

全面掌握学生动态、及时进行失联预警成为众多高校预防失联事故发生亟待解决的难题。这要求学校各类信息化系统除了实现自身的业务流程，还应当最大程度地克服“数据孤岛”，建立一种“既分工、又合作” 的关系和科学的“数据治理”体系，不断完善“整合大数据业务及微服务渗透”、“以学促建加速关键技术的发展”、“实现高等院校的科学化管理与智能化决策”的工作流。

精准识别，提前预警，曙光打造平安校园

曙光积极参与高校的智慧校园建设，应对校园安全难题，推出智慧校园智慧预警模块，提升校园安全指数，助力平安校园建设。

曙光智慧校园大数据失联预警

曙光智慧校园大数据智慧预警模块，通过对学生的学习、消费、上网、上课、刷卡、图书馆、宿舍等各方面的数据进行建模分析，使平台具有主动学习与发现能力，智能判断学生是否在校，精准识别上网沉迷、低消费异常群体，分析上课考勤，监测教学过程。

基于以上信息，系统对异常情况进行智能预警，自动向辅导员和班主任推送告警信息。辅导员或老师可重点关注有异常情况人群的去向和行为轨迹，并根据实际情况，进行及时干预，避免异常情况进一步发酵失控。

目前，曙光智慧校园大数据智慧预警系统已在浙江某大学稳定运行中，确保校园安全保障工作顺利进行。

曙光智慧校园大数据开创高校管理新局面

除了失联预警，曙光智慧校园大数据平台在校园智能管理与决策、教学过程质量评估与考核、学生学习成长与监测中拥有丰富的应用，可以帮助学校管理者全面高效动态掌控学校的综合信息，为学校管理和决策提供切实可行的数据支持；及时优化调整学校发展方向与策略，提高学校的信息化决策水平；帮助教师全面深刻认识每一位学生，推动因材施教的个性化教学实施；服务在校学生，主动推送学习、生活、就业等个性化信息，全面提升学校公共服务水平。

曙光智慧校园大数据

曙光智慧校园大数据紧密结合技术和高校业务之间的联系，聚焦高校实际业务需求，以高校面临的问题驱动数据建模分析，挖掘校园数据深层次的价值，持续完善功能模块、优化使用体验、助力高等教育教学模式创新，开创高校管理工作新局面。

随着“数据中国”战略的发布与实施、“百城百行”数据网络的持续延伸，曙光公司秉承“让全社会共享数据价值”的理念，积极参与高校的智慧校园建设，致力于教育信息化技术与产品的研发，探索如何利用信息技术重塑教育方法和环境，将数据科学与教育领域相融合，确保教学目标达成和人才培养成果。